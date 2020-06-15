Geçen hafta kardeşi Süleyman Toplusoy’un ani vefatıyla sarsılan işadamı Turgut Toplusoy, üzüntüden kalp krizi geçirdi. Eşi tarafından hastaneye yetiştirilen Toplusoy’un ana damarı açıldı ve stent takıldı.
Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, kaybettiği kardeşi Süleyman Toplusoy’un acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Geçen hafta evinde rahatsızlanınca yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Kızıltoprak’taki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan, ancak evine gönderilirken hastane kapısında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Süleyman Toplusoy’un ani ölümü hem ailede hem de iş dünyasında şok etkisi yaratmıştı.
Büyük üzüntü yaşayan Turgut Toplusoy, önceki akşam evinde fenalaşınca eşi Suzan Toplusoy tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kardeşinin hayatını kaybettiği Kızıltoprak’taki Florence Nightingale Hastanesi’ne götürülen Toplusoy’un, yapılan tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
70 yaşındaki işadamı hemen ameliyata alındı, tıkalı olan ana damarı anjiyo ile açıldı ve damarına stent takıldı.
Doktorları kalp krizine 1 hafta önce yaşadığı büyük acının neden olduğunu, yapılan hızlı müdahale ile Turgut Bey’in ölümden döndüğünü belirtti. Bir gün hastanede kalan Toplusoy, taburcu oldu ve evinde istirahate çekildi.
1 hafta evinde dinlenecek olan Toplusoy, doktor kontrolünün ardından Göcek’e giderek yazı orada geçirecek.
Hem yorulan kalbini dinlendirecek hem de işlerine mola verecek.
Ayrılığın da güzeli var
Berrak Tüzünataç, uzun süre birlikte olduğu meslektaşı Birkan Sokullu’nun ardından işadamı Berk Suyabatmaz’la flört etmeye başlamıştı.
Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti.
Aldığım duyumlara göre 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.
Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek. Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı. Kavgasız gürültüsüz ayrılan ikili, ilişkisini noktalamayı düşünen herkese örnek olsun...
Hem dinleniyor
hem form tutuyor
Karantina sonrası soluğu Bodrum’da alan Mine Kalpakçıoğlu, oğlu Kaan Taşkent’le Gündoğan’daki Cape Otel’de tatil yapıyor. Bodrum’da yazlığı olmasına rağmen yeni açılan ultralüks otele yerleşen Kalpakçıoğlu, gündüzleri önce otelin özel plajında denizin keyfini çıkarırken, sonrasında da oğluyla birlikte havuz kenarında güneşlenip dinleniyor.
Bu arada tam bir spor tutkunu olan Mine Hanım, duyduğuma göre karantina döneminde fitness’ı abartmış. Bodrum tatilinde de sporunu aksatmayan Kalpakçıoğlu, sabah ve akşam Gündoğan koyunun meşhur sahil yolunda koşuyormuş.
Yemeklerde de otelin fit menüsünü tercih eden Mine Hanım, henüz bikinili olarak objektiflere takılmadı. Ama belli ki her yıl olduğu gibi motosikletiyle Türkbükü’nde arzı endam ederken genç kızlara yine taş çıkaracak...
Mütevazı
kutlama
Cemiyetin ünlü isimlerinden işadamı Nuri Ensari ile mücevher tasarımcısı sevgilisi Aslı Sipahi, yakın dostları Evin Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı. Momo Bebeköy’de mütevazı bir kutlama organize eden çift, pandemi döneminde küçük gruplar halinde sosyalleşmeyi tercih ediyor.
Üzüntüden kalp krizi geçirdi
Geçen hafta kardeşi Süleyman Toplusoy’un ani vefatıyla sarsılan işadamı Turgut Toplusoy, üzüntüden kalp krizi geçirdi. Eşi tarafından hastaneye yetiştirilen Toplusoy’un ana damarı açıldı ve stent takıldı.
Roman Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy, kaybettiği kardeşi Süleyman Toplusoy’un acısına dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Geçen hafta evinde rahatsızlanınca yeğeni Ertuğrul Toplusoy tarafından Kızıltoprak’taki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan, ancak evine gönderilirken hastane kapısında hayatını kaybeden 61 yaşındaki Süleyman Toplusoy’un ani ölümü hem ailede hem de iş dünyasında şok etkisi yaratmıştı.
Büyük üzüntü yaşayan Turgut Toplusoy, önceki akşam evinde fenalaşınca eşi Suzan Toplusoy tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kardeşinin hayatını kaybettiği Kızıltoprak’taki Florence Nightingale Hastanesi’ne götürülen Toplusoy’un, yapılan tetkikler sonucu kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
70 yaşındaki işadamı hemen ameliyata alındı, tıkalı olan ana damarı anjiyo ile açıldı ve damarına stent takıldı.
Doktorları kalp krizine 1 hafta önce yaşadığı büyük acının neden olduğunu, yapılan hızlı müdahale ile Turgut Bey’in ölümden döndüğünü belirtti. Bir gün hastanede kalan Toplusoy, taburcu oldu ve evinde istirahate çekildi.
1 hafta evinde dinlenecek olan Toplusoy, doktor kontrolünün ardından Göcek’e giderek yazı orada geçirecek.
Hem yorulan kalbini dinlendirecek hem de işlerine mola verecek.
Ayrılığın da güzeli var
Berrak Tüzünataç, uzun süre birlikte olduğu meslektaşı Birkan Sokullu’nun ardından işadamı Berk Suyabatmaz’la flört etmeye başlamıştı.
Çift, pandemi döneminin ardından soluklanmak için Çeşme’ye gitmişti.
Aldığım duyumlara göre 8 aydır birlikte olan ikili, Çeşme tatilinde konuşup yollarını dostça ayırmaya karar vermiş.
Tüzünataç, ayrılığın ardından Bodrum’a geçmiş. Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Tüzünataç, bir süre Bodrum’da tatil yapıp kafa dinledikten sonra İstanbul’a dönecek. Çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı, ancak birbirlerini takipten çıkmadı. Kavgasız gürültüsüz ayrılan ikili, ilişkisini noktalamayı düşünen herkese örnek olsun...
Hem dinleniyor
hem form tutuyor
Karantina sonrası soluğu Bodrum’da alan Mine Kalpakçıoğlu, oğlu Kaan Taşkent’le Gündoğan’daki Cape Otel’de tatil yapıyor. Bodrum’da yazlığı olmasına rağmen yeni açılan ultralüks otele yerleşen Kalpakçıoğlu, gündüzleri önce otelin özel plajında denizin keyfini çıkarırken, sonrasında da oğluyla birlikte havuz kenarında güneşlenip dinleniyor.
Bu arada tam bir spor tutkunu olan Mine Hanım, duyduğuma göre karantina döneminde fitness’ı abartmış. Bodrum tatilinde de sporunu aksatmayan Kalpakçıoğlu, sabah ve akşam Gündoğan koyunun meşhur sahil yolunda koşuyormuş.
Yemeklerde de otelin fit menüsünü tercih eden Mine Hanım, henüz bikinili olarak objektiflere takılmadı. Ama belli ki her yıl olduğu gibi motosikletiyle Türkbükü’nde arzı endam ederken genç kızlara yine taş çıkaracak...
Mütevazı
kutlama
Cemiyetin ünlü isimlerinden işadamı Nuri Ensari ile mücevher tasarımcısı sevgilisi Aslı Sipahi, yakın dostları Evin Şaşmaz’ın doğum gününü kutladı. Momo Bebeköy’de mütevazı bir kutlama organize eden çift, pandemi döneminde küçük gruplar halinde sosyalleşmeyi tercih ediyor.