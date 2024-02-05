‘Tiny House’ hayalleri otoparkta bitti!

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Yaklaşık iki yıl önce yazmıştım; Aras Bulut İynemli de küçük ev modasına uyarak bir arsa aldı diye... İynemli, oyuncu arkadaşları Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili ile ortak olarak İzmir Karaburun’da büyükçe bir arsa almış ve üzerine Tiny House’lar yerleştirmişti. Üç yakın arkadaş, aileleriyle birlikte burada keyifli hafta sonu kaçamakları yapmış, doğanın tadını çıkarmıştı.

Ancak aldığım bilgilere göre, üç arkadaşın küçük ev sevdası son bulmuş! Çünkü meğer Karaburun’da bu evlerin yerleştirmesi için uyulması gereken sıkı mevzuatlar varmış ve arkadaşlar bunları yerine getirmemiş! Ve Tiny House’lar, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılmış!

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Hayalleri yarım kalan üç ünlü oyuncu, belediyenin kararı üzerine küçük evlerini, yakın bir dostlarının İzmir’deki otoparkına taşımak zorunda kalmış.

Hayal ettikleri huzurlu tatil kaçamağı şimdilik belediye yasağına takılmış durumda. Belki yeni bir mekân bulacaklar belki de mevzuatları yerine getirecekler... Bekleyip, göreceğiz.

Minimalist trendin öncüsü

İzmir’in başarılı tasarımcılarından Bilal Yıldız, son yıllarda Alaçatı ve çevresinde moda olan bohem tarzın artık yerini minimalist mimariye bıraktığını anlattı.

Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay, Oğuzhan Koç, Sinan Akçıl gibi birçok ünlünün evinin iç mimarlığını yapan Bilal Yıldız, Alaçatı’nın son yıllarda çok kalabalıklaştığını söyleyerek, artık Çeşme Mamurbaba’nın da tercih edildiğini söyledi. Bu tercihin arkasında Çeşme’nin sunduğu avantajlar ve minimalist mimari trendinin yaygınlaşması gibi faktörler varmış...

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Pistleri podyuma çevirdi

Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, kayak tatilini Fransız Alpleri’nde geçirdi. Her yıl Courchevel’i tercih eden Şendir, bu yıl değişiklik yapıp Val d’Isere’e gitmişti. İlk iki gün kasabada kalarak gezen ünlü isim, sonrasında dağa çıkarak kayak tatiline başlamış.

Bir hafta boyuncu kayak yaparak karın tadını çıkaran Burcu Şendir, tabii ki dağda bile stilinden ödün vermemiş! Markaların birbirinden şık kayak tasarımlarını tercih eden Şendir, kayak pistini podyumlara çevirmiş.

Alplerde tatil keyfi

Deren Talu da kayak tatili için Fransız Alpleri’ni tercih eden bir başka ünlü isim oldu. Ünlü model ve oyuncu, yakın arkadaşlarıyla tatile çıktı. Fransız Alpleri’nin muhteşem manzaraları ve kayak imkanlarıyla ünlü bölgesi Courchevel’i tercih eden Talu, kış sporlarının tadını çıkardı.

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine tatil anlarını aktaran Talu, doğanın içinde geçirdiği keyifli zamanları paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı. Ünlü ismin Fransız Alpleri’nde geçirdiği bu keyifli zaman, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.