Theo dünyaya geldi!

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Aralık sonu cemiyetin ünlü ismi Katia Hakko’nun bebek beklediğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Annesi Bettina Machler, Noel’de bir paylaşım yapmış, tüm ailesinin annesinin evinde İsviçre’de toplandığını yazmış, sadece Katia’nın ‘tatlı bir mazeret’ nedeniyle gelemediğini söylemişti. Bu mazereti araştırınca, uzun zamandır birlikte olduğu Sinan Mansuroğlu ile birlikte Paris’te yaşayan Katia Hakko’nun hamile olduğunu öğrenmiştim.

Kaynaklarım bana, ünlü ismin altı aylık hamile olduğunu söylemişlerdi. Ancak yanılmışlar belli ki, çünkü Hakko geçtiğimiz günlerde bebeğini kucağına aldı. Bebeğinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemeyen çiftin oğlu olmuş. Adını da Theo koymuşlar.

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Bettina Machler, bu mutlu gününde kızı Katia Hakko’yu yalnız bırakmadı tabii ki! Küçük kızı Pia ve oğlu Can Hakko ile birlikte Paris’e giden Machler, üçüncü torunu Theo’nun doğumunda hazır bulundu. Bettina Machler, sosyal medya hesabından Paris’ten paylaşım yaparak, kızı Pia ve oğlu Can Hakko ile karelerini yayınladı. Bebeğe dair bir şey yazmadı ama yakın dostları bu mutlu habere kayıtsız kalmayarak, altına tebriklerini ilettiler.



Bettina Machler - Pia Hakko Yeşil

Aile arasında nişanlandılar

Cemiyetin ünlü çifti Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, yılbaşında aile arasında yapılan küçük bir törenle nişanlandı. Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan çift, evlilik yolunda ilk adımı atarken, yanlarında anne-babaları da vardı.

Magma Hotelleri’nin sahibi olan Mehmet Yayla’nın Erciyes’teki otelinde yüzüklerini takan çift, sonrasında aileleriyle yemek yiyerek nişanlarını kutladı. Burcu Erçil, şu sıralar sömestir tatili nedeniyle nişanlısının yanında Erciyes’te kalıyor.

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Erçil’in önceki evliliğinden bir oğlu, Mehmet Yayla’nın ise biri kız, diğeri erkek olmak üzere ikizleri var. Büyük bir aile olmaya hazırlanan çifte ben de mutluluklar diliyorum...



Mehmet Yayla - Burcu Erçil

Astroloji daveti buluşturdu

Astrolog Dinçer Güner, saat ve astroloji tutkunu kadınlar ile özel bir davette buluştu. Etkinlik, Zorlu Center’daki Greenwich Mağazası bünyesinde yer alan Le Baron’da gerçekleşti.

Cemiyet hayatının önemli davetlilerinin katıldığı öğle yemeğinde, Dinçer Güner 2024 yılının genel astrolojik haritasını ve burçlara olacak etkisini paylaştı. Ev sahipliğini Greenwich’i temsilen Zehra Sapan ve Deliciae Luxury Consulting kurucusu Pınar Yılmaz yaptı.



Tuğçe Eyilik - Saadet Erdoğan

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Yılın pastanesi ödülü

Bu yıl 100. yaşını kutlayan Baylan, gastronomi alanındaki köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Mutfak Dostları Derneği tarafından verilen “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri”nde “Yılın Pastane veya Tatlı Evi” kategorisinde ödüle layık görüldü.



Kurulduğu 1923 yılından bugüne ülkemizde şekerleme ve pastacılık kültürünün gelişimine ve gastronomi literatürüne sunduğu katkılar nedeniyle ödül alan Baylan, Yılın Pastane veya Tatlı Evi ödülünün yanı sıra Kadıköy, Bebek, Galataport ve Kız Kulesi’ndeki tüm şubeleri için de plaket aldı.

