Tek celsede bitti!

Haberin Devamı

Mildon ailesinin başında sanki kara bulutlar geziyor! Daha önce yazmıştım hatırlarsanız... Doğukan Dudaroğlu, bir çocuğunun annesi Alara Mildon ile çekişmeli boşanma davasının ortasında.





Henüz bir karar çıkmış değil. Bu arada Alara Mildon’un abisi Turhan Mildon, üç yıllık karısı Betül Gürsoy ile tek celsede boşanmış!

Boşanma talebi Betül Gürsoy’dan gelmiş. Nedenini öğrenemedim ama bir süre önce Turhan Mildon’un adı, Afrika’da yaptıkları bir iş yüzünden yolsuzluk iddialarına maruz kalmıştı. Betül Gürsoy, iş dünyasının önemli holdinglerinden Gürsoy Yatırım Holding’in CEO’su Hasan Gürsoy’un yeğeni...





Bu arada çiftin tek celsede boşanmasıyla gözler şimdi Alara Mildon ve Doğukan Dudaroğlu’nun çekişmeli boşanmasına çevrildi Ne diyelim, darısı onların başına!

Haberin Devamı

Turizmin Oscar’ları sahiplerini buldu

Turizm ve etkinlik sektörünün en prestijli ödülleri, Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards, 22’nci kez düzenlenen dev bir organizasyonla sahiplerini buldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu büyük etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yaptı.

Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Cyprus Royal Turizm’in desteklediği etkinlikte, 26 farklı kategoride sektörün en iyileri ödüllendirildi. Gala gecesi, ünlü sanatçı Simge Eğrilmez’in performansı ve Ritim Türkiye Karnaval Ekibi’nin renkli gösterisiyle başladı.

Ödül töreninin sunuculuğunu Başak Koç üstlenirken, gecede iş dünyası ve sanat camiasından tanınmış isimler yer aldı. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman gibi önemli isimler de katıldı.

Tatlı tesadüf

Haberin Devamı

Uludağ, yılbaşından sonra tatil yapmak isteyen ünlü isimlerin de favori adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Yılbaşı programını tamamlayan ünlü sanatçı Fedon da dinlenmek için Uludağ’ı tercih etti.

Keyifli bir tatil planlayan Fedon, Kervansaray Oteli’nin kafesinde ünlü şarkıcı ve söz yazarı Fettah Can ile karşılaştı. Beklenmedik bu karşılaşma her iki sanatçıyı da mutlu etti. Fedon, durumu “Bu çok tatlı bir tesadüf oldu. Hepimize iyi tatiller!” sözleriyle ifade etti. Fettah Can da sıcak bir sohbetin ardından bu sürpriz karşılaşmayı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Renkli ve özgüvenli...

Başarılı oyuncu Melisa Döngel, MAG dergisine yeni projeleri ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. “Aşk, hayatımızın tüm akışını belirler” diyen Döngel, “Bazen bir çiçek, bazen el yapımı bir yemek, ilişkiye olan hevesi artırır” dedi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren filmi ‘Şımarık’taki Dilber rolünden de bahseden güzel oyuncu, “Renkli ve özgüvenli bir kadın. Kendi doğruları olan bir karaktere hayat verdim” diyerek filme olan tutkusunu dile getirdi. Melisa Döngel, yalnızca oyunculuğuyla değil, samimi açıklamaları ve verdiği birbirinden güzel pozlarla da adından söz ettirmeyi sürdürüyor...