Son yolculuğuna uğurlandı

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Nişantaşı Teşvikiye Camisi’nde öğlen namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni, Türkiye’nin iş ve cemiyet dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.







99 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Turhan Esener’in hatıraları ve kişiliği, sevenleri tarafından dualar eşliğinde yad edildi.





Dilara-Emre Eczacıbaşı / Murat-Esra Eczacıbaşı Coşkun / Bülent-Oya Eczacıbaşı



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve akademik kariyerinde birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Esener, Cenova Üniversitesi’nde hukuk alanında doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin yanı sıra Fransa ve Strasbourg’daki üniversitelerde de ders veren Prof. Dr. Esener, uluslararası alanda önemli bir akademisyen olarak tanındı.



Revna Demirören - Tülay Ulusoy



İki dönem boyunca Çalışma Bakanlığı görevini üstlenen Esener, ülkesine ve toplumuna hizmet etmekten asla vazgeçmeyen bir anlayışla hareket etti. İş hayatı boyunca ve akademik kariyerinde edindiği tecrübelerle, Türkiye’nin hukuk ve iş dünyasına önemli katkılarda bulundu.





Suzan Sabancı - Serra Sabancı



Cenaze namazının ardından, sevenleri tarafından dualarla ve hüzünle uğurlanan Prof. Dr. Turhan Esener, Ulus Mezarlığı’nda defnedildi. Türkiye’nin hukuk dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Prof. Dr. Turhan Esener’in kaybı, sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.





Bilgün Dereli - Serra Tokar - Hamdi Akın



Berrak Barut - Osman Çarmıklı - Güler Sabancı - Tuncay Özilhan



Halis-Alev Komili



Haluk Dinçer - Dalia Garih - Hatice-Faruk Süren



Ömer Koç - Rahmi Koç - Caroline Koç





