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Son yolculuğuna uğurlandı

#Prof. Dr. Turhan Esener#Oya Eczacıbaşı#Nişantaşı Teşvikiye Camisi

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın babası, hukuk alanında öne çıkan isimlerden biri olarak bilinen Prof. Dr. Turhan Esener, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı.

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Nişantaşı Teşvikiye Camisi’nde öğlen namazını müteakip düzenlenen cenaze töreni, Türkiye’nin iş ve cemiyet dünyasından birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

Son yolculuğuna uğurlandı

99 yaşında hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Turhan Esener’in hatıraları ve kişiliği, sevenleri tarafından dualar eşliğinde yad edildi.

Son yolculuğuna uğurlandı
Dilara-Emre Eczacıbaşı / Murat-Esra Eczacıbaşı Coşkun / Bülent-Oya Eczacıbaşı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve akademik kariyerinde birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Esener, Cenova Üniversitesi’nde hukuk alanında doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nin yanı sıra Fransa ve Strasbourg’daki üniversitelerde de ders veren Prof. Dr. Esener, uluslararası alanda önemli bir akademisyen olarak tanındı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Revna Demirören - Tülay Ulusoy

İki dönem boyunca Çalışma Bakanlığı görevini üstlenen Esener, ülkesine ve toplumuna hizmet etmekten asla vazgeçmeyen bir anlayışla hareket etti. İş hayatı boyunca ve akademik kariyerinde edindiği tecrübelerle, Türkiye’nin hukuk ve iş dünyasına önemli katkılarda bulundu.

Son yolculuğuna uğurlandı
Suzan Sabancı - Serra Sabancı

Cenaze namazının ardından, sevenleri tarafından dualarla ve hüzünle uğurlanan Prof. Dr. Turhan Esener, Ulus Mezarlığı’nda defnedildi. Türkiye’nin hukuk dünyasında iz bırakan isimlerden biri olan Prof. Dr. Turhan Esener’in kaybı, sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı, merhuma Allah’tan rahmet diliyoruz.

Son yolculuğuna uğurlandı
Bilgün Dereli - Serra Tokar - Hamdi Akın
Son yolculuğuna uğurlandı
Berrak Barut - Osman Çarmıklı - Güler Sabancı - Tuncay Özilhan
Son yolculuğuna uğurlandı
Halis-Alev Komili
Son yolculuğuna uğurlandı
Haluk Dinçer - Dalia Garih - Hatice-Faruk Süren
Son yolculuğuna uğurlandı
Ömer Koç - Rahmi Koç - Caroline Koç


#Prof. Dr. Turhan Esener#Oya Eczacıbaşı#Nişantaşı Teşvikiye Camisi
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