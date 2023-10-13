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Son buluşma

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Tuba Ünsal, yakın dostu Haluk Akakçe için vefatından bir akşam önce özel bir buluşma organize etti. Ünsal, sanatçıyı, büyük hayranı olduğu şarkıcı Maral ile bir araya getirdi. Maral, meşhur şarkısı ‘Misto’yu hasta yatağındaki sanatçı için seslendirdi.

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Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden biri olan Haluk Akakçe, salı günü vefat ederek sevenlerini yasa boğmuştu. 53 yaşında vefat eden Akakçe’nin son arzusunun ise yakın arkadaşı Tuba Ünsal tarafından gerçekleştirildiğini öğrendim. Ünsal, Haluk Akakçe’nin şarkıcı Maral’la tanışmak ve canlı dinlemek istediğini biliyordu ve bu özel ânı gerçekleştirmek için Maral ile iletişime geçti.

Son buluşma

Maral’ın büyük ses getiren şarkısı ‘Misto’yu çok seven ve sürekli dinleyen Akakçe için bu sürprizi ayarlayan Tuba Ünsal, buluşmaya merhum sanatçının dostlarını da çağırdı.

Son buluşma

Sanatçıyı hasta yatağında evinde ziyaret eden Maral, kendisini görünce çok şaşıran Akakçe için ‘Misto’ şarkısını canlı söyledi. Bu sürpriz aslında Haluk Akakçe’ye moral vermesi için planlanmıştı. Ancak sanatçı ne yazık ki ertesi gün hayatını kaybetti.
Önceki gün Zincirlikuyu Camisi’nde yapılan törenle sonsuza uğurlanan Haluk Akakçe’nin vefatı, Türk sanat dünyasında büyük bir kayıp olarak hissediliyor. Sanatçının eserleri ve katkıları, onun anısını yaşatacak ve çağdaş sanatın geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Son buluşma

Sağlık için buluştular

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Kendine inanan ve ışığını yayan tüm kadınlardan ilham alan Dr. Feyza Kalaycıoğlu, kendi adını taşıyan Medikal Estetik Merkezi’nin açılışını önceki gün Levent’te gerçekleştirdi.

Son buluşma

Kişiye özel tedavilerin, kaliteli ürünler ve en yeni teknolojiyle buluştuğu merkezin açılışına Mahsun Kırmızıgül, Ebru Yaşar, Polat Yağcı, Mustafa Taviloğlu, Hande Sarıoğlu, İlknur Soydaş ve İrfan Karakaş gibi isimler katıldı. Profesyonel bir ekiple hizmete başlayan Medikal Estetik Merkezi’nin açılışını kutlayan tüm dostlarına teşekkür eden Dr. Kalaycıoğlu, “Danışanlarıma kişiye özel ihtiyaç duyulan tedavileri kaliteli ürünler ve en yeni teknoloji ile buluşturarak uzun vadede kalıcı çözümler sunuyoruz. Profesyonel ve güler yüzlü ekibimle kliniğimizde güzel işlere imza atacağız” dedi.

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Yeni teknoloji İstanbul’da tanıtıldı

Son buluşma

Marka elçileri arasında Rafael Nadal ve Real Madrid sporcuları olan Cantabria Labs’ın Endocare markası, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaptığı bir lansmanla yeni retinol teknolojilerini tanıttı. Hücresel yenilenmeyi teşvik ettiği, kolajen ve elastin sentezini artıran retinol, en güçlü antiaging içeriklerden biri. Endocare, yeni serumu Renowal ile bu güçlü bileşeni en saf ve etkili haliyle sunuyor. Yapılan toplantıda uzmanlar tarafından yeni nesil retinol teknolojisiyle geliştirilen Endocare Renewal Retinol Serum’un cildi yenilediği ve dokuları yeniden yapılandırdığı anlatıldı.

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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