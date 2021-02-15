Sevgililer Günü “barış” getirdi

Emina Jahović ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi! 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018’de yollarını dostça ayırmıştı.
Boşanma protokolüne göre Emina Jahović’e ülkesi Sırbistan’da 250 bin Euro’luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz’un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.
BANKA İŞLEMİ YAPAMAZ HALE GELDİ
Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal’ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu! Emina Jahović, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan, ancak son 2 aydır sıkıntıya giren Sandal’ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.
Eski eşinin Etiler’deki ofisine ve Beykoz’daki evine haciz memurlarını gönderten Jahović, eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal’da kalırken, haciz şoku bununla bitmedi! Ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal’ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.
ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl’ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.
DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ
Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı’nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.
BALAYI COMO GÖLÜ’NDE
Ocak başında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, geçen yıl rol aldığı “Kovan” filmiyle de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ekim ayında Amerika’da düzenlenen Chelsea Film Festivali’nden altı ödülle dönen film, Türkiye’nin en prestijli sinema ödülleri olan 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nde üç adaylık elde etti.
ÇOCUKLARI VE ERKEK ARKADAŞI DA GELECEK
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday gösterilen Meryem Uzerli, bu zorlu kategoride Merve Dizdar, Cemre Ebüzziya, Gupse Özay ve Elif Sevinç’le yarışacak.
Mart ayında yapılacak tören için Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, “Kovan” filminin yönetmeni Eylem Kaftan’la yapacağı yeni filmi için de çalışmalara başlayacak.
İstanbul ve Berlin’de yaşayan Uzerli, pandeminin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul’dan uzak kalmıştı.
Yeni filmi için 6 yaşındaki Lara, 3 aylık bebeği Lily ve erkek arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan güzel yıldız, çekimler boyunca burada kalacak.
Sezon başından beri takımına 18 yeni transfer kazandıran, son günlerde yaptığı flaş Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle çok konuşulan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir tatili hak etti!
Kulübünün şampiyonluğu kucaklaması ve taraftarına en büyük mutlulukları yaşatabilmek için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ailesiyle birlikte Urla’ya giderek birkaç gün dinlenecek.
Emre Belözoğlu-Zeynep Neda-Ömer Akif-Meryem Leyla-Tugba Belözoğlu
EN BÜYÜK DESTEK KOÇ’TAN
Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi d.ream çatısı altında hizmet veren Gina, yaz başında kapanmıştı. Kanyon AVM’nin içindeki Harvey Nichols mağazasının girişinde bulunan Gina’nin önce pandemi nedeniyle kapandığını düşünmüş, ancak araştırınca altından kira sorunsalı çıkmıştı. Harvey Nichols’ın bağlı bulunduğu Demsa Group’tan indirim talep eden d.ream yöneticileri, ret yanıtı alınca restoranı kapatmaya karar vermişti.
Malum, Demsa Group’un patronları Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çifti. Ferit Şahenk’in talebine ret yanıtı veren kişinin Cengiz Çetindoğan olduğunu öğrenmiş ve bu haberi “patronlar arasında kira sorunu” çıktı diye vermiştim.
Şimdi araya başka bir patronun girmesiyle sorun çözülmüş! Kanyon’un sahibi Bülent Eczacıbaşı, kira kontratını değiştirerek, Gina’yı Kanyon’un kiracısı yapmış. Bu hamleyle Gina’nın tamamen kapanmasını engelleyen Ezcacıbaşı’na benden de büyük bir alkış...
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft, kısa zamanda popüler olup cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmıştı. Pandemi döneminin uzamasıyla Bodrum’da kalmaya devam eden ünlüler için gözlerden uzak bir tatil seçeneği olarak öne çıkan Bodrum Loft’ta bu yılın yaz sezonu için şimdiden hareketlilik başladı.
Bodrum Loft’un 2021 yılı mayıs–ekim arası dönemdeki 6 aylık kiralamaya yönelik satışları daha geçen kasım ayından tamamlandı. Konaklamalar anlamında 2021 yazını kapalı gişe olarak geçirecek tesisten elini çekmeyen Hamdi Akın, ardı ardına Bodrum Loft’ta yer almak isteyen ses getirecek restoran markalarıyla anlaşıyor.
PAPERMOON’DAN SONRA
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. 10 yıllık evlilik ve 2 çocuktan sonra 2018 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının hatırı için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ancak arada küçük kıskançlıklar da olmuyor değil! 1 yıllık ayrılıktan sonra Mustafa Sandal’ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden bir araya gelmesi, eski eşlerin arasını açmıştı.
Yaz başında yaşanan bu hadisenin ardından Emina Jahovic’in Melis Sütşurup’u kıskandığı için Mustafa Sandal’ı takipten çıkardığı söylenmişti. O dönem yaptığı bir açıklamayla Mustafa Sandal için “Benim çocuklarımın babası ama birbirimizi takip etmek zorunda değiliz, birbirimizi övmek zorunda değiliz, o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti” diyen Jahovic, önceki gün yaptığı bir paylaşımla kafaları yeniden karıştırdı!
Mustafa Sandal’ın sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp altına “Sen yeter ki hep böyle bak” diye yazması belli ki Emina Jahovic’i yeniden sinirlendirdi. Bu paylaşımının hemen ardından çocuklarıyla Mustafa Sandal’ın şarkısını dinlerken Instagram’da ‘hikaye’ atıp Sandal’ı etiketlemesini oldukça manidar buldum. Jahovic şimdi muhtemelen aynı açıklamaları yapıp “çocuklarım için” diyecektir ama ben biraz kıskançlık kokuları aldım sanki...
Çocuklarıyla Dubai’de tatildeCemiyetin ünlü ismi Edvina Sponza, okulların sömestir tatiline girmesiyle birlikte soluğu çocuklarıyla Dubai’de aldı. Sponza, herkesin kayak tatiline gittiği bu dönemde, çocukları Lal, Ege ve Yaz ile deniz tatilini tercih etti. Dubai’de sıcak havanın tadını çıkaran aile, 1 haftalık tatilden sonra İstanbul’a dönecek.
Yeni yaşını kızıyla kutladıÜnlü iş insanı Yalçın Sabancı’nın eşi Neslihan Sabancı, yeni yaşını evde kutladı. Kızı Aysen Sabancı ile birlikte kutlama öncesi minik bir fotoğraf çekimi yapan Neslihan Hanım, “Herkes yaşımı merak ediyor ama ruhun hissettiği ve göründüğün yaş benim için önemli” dedi. Uzun zamandır görmediği kızıyla hasret giderdiğini de söyleyen Sabancı, “Evde de olsak biraz giyinmek ruhumuza iyi geldi” dedi. Dört torununun kendisi için hayat enerjisi olduğunu söyleyen Neslihan Sabancı’ya ben de nice mutlu yıllar diliyorum.
Pandemiyle birlikte doğayla iç içe olma arzusu her zamankinden daha fazla önem kazandı. Yazlarını Bodrum’da geçiren ünlü isimler, kış aylarında da rotayı Kuzey Ege’ye çevirdiler. Uzun zamandır ünlü isimlerin radarında olan Kaz Dağları ise muhteşem doğasıyla en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. En son Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un da Kaz Dağları’na ev yaptırmak istediğini ve bunun için arsa aldıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...
Kaz Dağları’na gidip, kalbini orada bırakanlardan biri de Derin Mermerci oldu. Geçtiğimiz hafta Adatepe Köyü’ne giden Mermerci, köyün el değmemiş doğasına âşık olunca buraya yerleşmek için ilk adımı attı ve arsa aldı.
Arsasının manzarasını takipçileriyle paylaşan Derin Mermerci’nin yeni kır evi için oldukça heyecanlandığını ve kızları Lal ve Mila’yı buraya getirmek için sabırsızlandığını öğrendim.
İkinci çocuğuna 6 aylık hamile olan güzel sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana, İstanbul defterini kapatmış! Bozburun Yacht Club’ın sahibi olan Edhem Dirvana’nın işinden dolayı tüm yazı Marmaris Bozburun’da geçiren çift, pandemi nedeniyle İstanbul’a dönmeyi askıya almıştı. Şimdi duyduğuma göre çocuklarını doğayla iç içe büyütmek için tamamen Güney’de kalmaya karar vermişler!
Bodrum Bitez’den ev alan Tanem Sivar-Edhem Dirvana çiftinin bu kararı vermesinde ise yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk’ün de payı var.
Ünlü oyuncu çift de işleri olmadığı sürece İstanbul’a gelmeyip Bitez’de yaşama kararı almıştı.
Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Yonca Evcimik, Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak gibi isimler de yılın büyük çoğunluğunu Bitez’de geçiriyor.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 5’inci yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında ailesi, sevenleri ve Koç Holding Topluluğu çalışanlarının katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Saat 11.00’de başlayan törene Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Koç ve halası Semahat Arsel’in yanı sıra İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç katıldı.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu’nun bir konuşma yaptığı törende duygusal anlar yaşandı.
1907 taştan tespih
Fenerbahçe’ye olan tutkusuyla bilinen Mustafa Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği’nin de kurucu başkanıydı. Fenerbahçeli bir taraftar, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki törene gelerek 1907 adet taştan yaptığı sarı-lacivert tespihi Ali Koç’a hediye etti.
Televizyonun ünlü ismi Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşınmıştı. Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış.
Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş.
Oynadığı diziyle hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Birikimlerini değerlendiren güzel oyuncuya ben de “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum...
Sevgilisi yemek yemeyi sevmiyor!
Grace Brands markasının “Çay Sohbetleri”nde Duygu ve Sanem İçil’e konuk olan ünlü blogger Melodi Elbirliler, özel hayatına dair bilgiler verdi.
Geçtiğimiz yıldan beri ekranların sempatik şefi Arda Türkmen’le birlikte olan Elbirliler, sevgilisinin aksine mutfakla arasının hiç iyi olmadığını söyleyerek, yumurta bile kıramadığını anlattı. Güzel blogger, üstüne üstlük yemek yemeyi bile sevmediğini söyledi!
Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito’nun “Tourer Select” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.
2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...
Hızına yetişilemiyor
Hızlı girdiği siyasette aradığını bulamayan Zeynep Dereli, politika dünyasına bir süre ara vermişti. Şimdi yeni kurulan Deva Partisi’nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tekrar siyasete “merhaba” demiş.
Dereli bir dönem Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği görevi yapmış, o sırada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le tanışmış ve Sarıgül’ün kuracağı Türkiye Değişim Hareketi’ne ‘genel başkan yardımcısı’ olarak transfer olmuştu. Deniz Baykal’ın olaylı şekilde CHP’den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla TDH’lilerin bir kısmı CHP’ye geçmiş, Dereli de siyasete ara vermişti.
Cemiyetin ünlü ismi müzisyen Faruk Sabancı, yenilikçi sound’uyla müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ı kendine hayran bıraktı! Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda Sagopa Kajmer’le yaptığı “Bu Sen Değilsin” şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı. Sabancı, yeni şarkısını Ajda Pekkan’a dinletti. Süperstar’ın şarkıyı çok beğenmesi üzerine ikili işbirliği yapma kararı aldı.
Pandemi nedeniyle Bodrum’da bulunan Ajda Pekkan, orada stüdyoya girip okumalara başlamış. Faruk Sabancı ise İstanbul’daki stüdyosunda çalışmalarını sürdürüyor.
Daha sonra İstanbul’da bir araya gelecek olan iki sanatçı, son hazırlıkları tamamlayıp şarkıyı dinleyiciye sunacak.
1970’li yıllardan bu yana müziğin Süperstar’ı olarak anılan Ajda Pekkan, müzikteki yenilikçi tarzıyla biliniyor. Genç müzisyenleri yakından takip eden ve yeni sound’ları kendi müziğine dahil eden sanatçı, Faruk Sabancı ile yaptığı çalışmayla yine tam 12’den vuracak gibi görünüyor!
Şimdilerde adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli Mesut Özil, geçtiğimiz yıl Elif Dürüst’ün Çamlıca tepesindeki tripleks evini satın almıştı.
Elif Dürüst, Mehmet Germiyanlıgil ile evliliği sırasında oturduğu evi boşanmanın ardından boşaltmış ve o dönem aşk yaşadığı sevgilisi Sıtkı Ayan’a kiraya vermişti.
Ayan ise yaklaşık 10 yıl kullandığı evi, bu yaz başı boşaltmış ve Yeniköy’e taşınmıştı.
Arsenal’la kopma noktasına gelen Özil’in Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmek üzere.
Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve 9 aylık kızı Eda ile İstanbul’a gelen Özil, kendi evine yerleşmek için kolları sıvamış.
Bir mimarla anlaşan çift, şimdilerde evi kendi zevklerine göre dekore ettiriyor.
Bir zamanlar Elif Dürüst’ün babası, sanayici Ekrem Dürüst’ün sahibi olduğu üç katlı villa, gösterişli ve şatafatlı bir dekorasyona sahip. Mimari ekiple kafa kafaya veren Gülşe’nin evi sadeleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.
Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz’a kaptırmıştı. Ancak duyduğuma göre, ilişki tarih olmuş! Yaz boyunca birlikte tatil yapan çift, basına görünmemek için büyük çaba sarf etmişti. Faruk Sabancı’nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.
Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz’ın Faruk Sabancı’nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Sabancı’nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz’ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.
Aşı için kolları sıvadı
Büyük bir umutla hepimiz aşının yaygın bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ilaç devi Abdi İbrahim, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.
Kariyerlerini “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” ve “Snatch” filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi “Five Eyes”ta bir kez daha bir araya geliyor. Filmin en büyük sürprizi, Türkiye’de çekilecek olması. Çekimler için Antalya Expo fuar alanında büyük bir platform kuruldu. Filme özel tasarlanan otobüslerle ocak ayı sonunda Türkiye’ye gelmeyi planlayan ekip, ayrıca Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi’nde de çekim yapacak.
Aubrey Plaza’nın da rol alacağı “Five Eyes”ın hikayesine gelince... Bir MI6 ajanı (Jason Statham), yeni geliştirilen ölümcül bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınır. Ajan, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve ona sızmak için tüm ustalığını kullanmak zorunda kalacaktır.
Jason Statham - Guy Ritchie
Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı.
Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.
Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenirken, çift yeniden ayrılmıştı.
İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Ancak duyduklarıma göre Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelmiş.
Yılbaşını birlikte geçiren çifti, her an bir yerde el ele görebiliriz!
Sette kriz çıkardı
Uzun çalışma saatleri dizi setlerinde sinirleri geriyor... Sık sık setlerde çıkan gerilimlerle ilgili haberler geliyor. Bu kez, Murat Yıldırım’la başrolü paylaşan Esra Bilgiç’le ilgili bir haber gündemde.
Her yıl olduğu gibi, 2020’ye de büyük umutla girmiştik. 2020’nin geride bıraktığımız diğer yıllardan daha iyi olmasını dilemiştik. Ama olmadı... Yılın ilk ayları güzel başlamıştı, fakat mart ayı itibarıyla hayatımızı altüst eden koronavirüsle tanıştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu illet, yaşam şeklimizi tam anlamıyla değiştirdi.
Bilim insanları bu illete karşı aşı geliştirmek için dört koldan çaba içine girdi ve yeni yılın son günlerine yaklaştığımızda bir umut doğdu. Farklı ülkelerin aşıyı bulmasıyla tüm dünya derin bir nefes aldı. Umuyoruz ki aşı sayesinde yaz aylarına kadar sağlık açısından, sonrasında da ekonomik olarak tüm dünya rahatlamış olacak.
Her yılbaşı ertesinde bu sayfada mekanlarda yapılan yılbaşı eğlencelerini sizlerle paylaşıyorduk. Bu yıl zorunlu bir şekilde tüm dünya yeni yılı evinde kutladı. Cemiyet hayatının renkli isimleri de başta İstanbul, Bodrum ve Londra olmak üzere farklı yerlerde yeni yılı aileleriyle karşıladı.
Haberlere “koronavirüs” yazmayacağım günlerin özlemiyle herkesin yeni yılını kutluyorum...
Emel-Nejdet Ayaydın / İstanbulAyaydın Miroglio şirketinin yöneticisi Nejdet Ayaydın, her yıl olduğu gibi bu yılbaşını da İstanbul’daki evinde geçirdi. Ailesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Ayaydın, çocukları ve eşiyle aynı masada olmanın kendisi için en güzel yeni yıl kutlaması olduğunu belirtti.
Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.
Duyduğuma göre Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.
Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.
Kuzey bebek geldi
İşadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâhla taçlandıran genç çift şimdi bebek sevinci yaşıyor. Çiftin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Amerikan Hastanesi’nde hayata “merhaba” diyen Kuzey bebek ile mutluluklarına mutluluk eklendi. Ben de buradan minik Kuzey’e hoş geldin diyor, Feyza-Kaan Boyner çiftinin çocuklarını sağlık ve mutlulukla büyütmesini diliyorum.
Sevgililer Günü “barış” getirdi
Ocak ayında ayrılan Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, Sevgililer Günü’nün romantik atmosferine kapıldı! Barışan çift, bu özel günü Kartalkaya’da geçirdi.
6 aylık birlikteliklerini ocak ayında bitiren müzisyen Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz barıştı. Sevgililer Günü öncesi Faruk Sabancı’nın attığı mesaja kayıtsız kalamayan güzel spiker, ilişkilerine bir şans daha verdi. Sabancı’nın kıskançlıklarından bunaldığı için ayrılık kararı aldığı söylenen Korkmaz, Sevgililer Günü’nü barıştığı sevgilisiyle Kartalkaya’da baş başa geçirdi.
Çift, Kaya Palazzo Hotel’de konakladı. Dilay Korkmaz sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak altına “Kar tatilimiz olmasın mı?” diye yazdı. Faruk Sabancı ise her zamanki gibi sessizdi.
Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan Sabancı, özel hayatıyla değil müziğiyle gündeme gelmek istediğinden ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Şu sıralar yeni albüm projesiyle uğraşan ünlü müzisyen, yoğun gündemine rağmen sevgilisinin gönlünü almayı başarmış belli ki!
Kapadokya’da
romantik kaçamak
Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef ile Sevgililer Günü’nü kutlamak için Türkiye’nin en romantik adreslerinden Kapadokya’yı seçti. 20 yıllık mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, keyifli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İki çocuk sahibi çift baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarırken, Vakko Wedding’in başında olan Marina Elhadef düğün sezonu öncesi moral depoladı.
Arkadaşıyla
marka kurdu
Eğitimine Londra’daki Regent’s University’nin İşletme Bölümü’nde devam eden Yağmur Ayaydın, babası Nejdet Ayaydın’ın izinden gidiyor! Koç Üniversitesi’nde İşletme okuyan arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte “Fancy Fabric” adında bir moda markası kuran Ayaydın, en büyük desteği de babasından alıyor.
Türkiye’nin tekstil devlerinden olan İpekyol’un yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan Nejdet Ayaydın, kızını kendi markasını kurması için yüreklendirmiş. Markalarının ürünlerini ilk etapta online olarak satışa sunacak olan Yağmur Ayaydın ve Zeynep Çorbacıoğlu, gelecek dönemde mağaza da açmayı hedefliyormuş.
Muhteşem işbirliği
Cemiyetin ünlü ismi tasarımcı Evren Kayar, yeni koleksiyonuyla dünyada da adından söz ettiriyor. Doğal taşlarla oluşturduğu “Celestial” koleksiyonunun fotoğraflarında ise ünlü fotoğraf sanatçısı Merve Hasman Salvatori’nin imzası var!
Bugüne kadar kendi adını taşıyan markasıyla Amerika ve Avrupa’da birçok butikte yer alan Evren Kayar, kısa süre önce perakende devi Moda Operandi ile anlaştı. Kayar’ın yeni koleksiyonunun yanı sıra imza tasarımları da dünyada büyük ilgi görüyor.
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