Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi!

Haberin Devamı

İş dünyasının duayen ismi Hayri Yazıcı, Taksim’deki özel bir hastanede COVID-19 tedavisi görürken kötüleşmiş ve yoğun bakımda entübe edilmişti. Kızı Bahar Şer, babasına sahte COVID ilacı verildiğini ortaya çıkartarak hastane ve çalışanlarına karşı dava açmıştı.





Dava, Hayri Yazıcı’ya verilen Remdesivir isimli ilacın kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu iddiası üzerine yoğunlaşmıştı. Nitekim ilacın ruhsat sahibi Gilead Türkiye de yaptığı açıklamayla, sahte ilaçların tehlikeli olabileceği yönünde uyarıda bulunarak, davanın seyrini değiştirmişti.





Dava iki yıldır devam ediyor. Nitekim davanın son duruşması, taraflar arasındaki iddiaların ve delillerin değerlendirilmesiyle birlikte, kamuoyunda da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Davanın sonucu, özel hastanelerin COVID-19 tedavisi ve ilaç temini süreçlerindeki ihmalkârlıklarına önemli bir referans olacak.





Aşkın ilk karesi!

Haberin Devamı

Serdar Bilgili’nin yeğeni Sinan Temo, iki yıl önce eşi Mina Dilber’den ayrıldıktan sonra sessizliğini korumuştu. Ancak son zamanlarda, cemiyetin tanınmış simalarından Yasemin Öğün ile yakınlaştığına dair dedikodular kulisleri meşgul ediyordu.

Bu dedikodular, önceki gün gerçeğe dönüşerek kameraların önünde somut bir hal aldı. Sinan Temo ve Yasemin Öğün çifti, Temo’nun kuzeni Şebnem Ercantürk ve arkadaşı Murat Özalp ile bir araya geldi. Bu buluşma, ikilinin ilk kez kameralar karşısında birlikte göründüğü anlara tanıklık etti!

Beyrut’ta tarih yazdı

Elmas Yılmaz, dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan 2024 World Miss Europe’da tarih yazdı.

97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye’yi temsil eden bir yarışmacı büyük başarıya imza attı. Beyrut’ta yapılan yarışmada Yılmaz, ‘World Miss Europe’ tacını takmaya hak kazandı. 1927’den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu. Yılmaz, “Türkiye’yi gururlandırmak için her şeye değer” dedi.

Haberin Devamı

Roma'da romantik nikah

Mindfulness Institute kurucusu, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışman Prof. Dr. Zümra Atalay ile müzik sistemi markası ‘Absolare’nin yaratıcısı Kerem Küçükaslan’ın merakla beklenen nikâhı Roma’da gerçekleşti.

Çiftin beraberliklerine değer veren yakın dostları ve ilk evliliklerinden olan çocukları Ilgaz Özyeşil ve Yusuf Küçükaslan’ın eşlik ettiği özel buluşma Baglioni Hotel Reginea’de kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından konuklar tarihi mekân Caracalla Vignola Mattei’ye geçerek, çiftin nikâh törenine şahitlik etti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törenin ardından konuklar düğün yemeği yiyerek, geç saatlere kadar eğlendi.

Haberin Devamı