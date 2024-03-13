×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağSahte COVID ilacı davasında sona gelindi!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi!

#Hayri Yazıcı#Serdar Bilgili#Elmas Yılmaz

2021’de COVID-19’a yakalanan ve özel hastanede gördüğü yanlış tedavi nedeniyle ölümden dönen ünlü işadamı Hayri Yazıcı’nın hastaneye açtığı dava, yeni bir dönemece girmeye hazırlanıyor. Kızı Bahar Şer’in öncülüğünde 2022’de açılan davanın, cuma günü beşinci duruşması yapılacak.

Haberin Devamı

İş dünyasının duayen ismi Hayri Yazıcı, Taksim’deki özel bir hastanede COVID-19 tedavisi görürken kötüleşmiş ve yoğun bakımda entübe edilmişti. Kızı Bahar Şer, babasına sahte COVID ilacı verildiğini ortaya çıkartarak hastane ve çalışanlarına karşı dava açmıştı.
Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

Dava, Hayri Yazıcı’ya verilen Remdesivir isimli ilacın kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu iddiası üzerine yoğunlaşmıştı. Nitekim ilacın ruhsat sahibi Gilead Türkiye de yaptığı açıklamayla, sahte ilaçların tehlikeli olabileceği yönünde uyarıda bulunarak, davanın seyrini değiştirmişti.
Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

Dava iki yıldır devam ediyor. Nitekim davanın son duruşması, taraflar arasındaki iddiaların ve delillerin değerlendirilmesiyle birlikte, kamuoyunda da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Davanın sonucu, özel hastanelerin COVID-19 tedavisi ve ilaç temini süreçlerindeki ihmalkârlıklarına önemli bir referans olacak.
Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

Aşkın ilk karesi!

Haberin Devamı

Serdar Bilgili’nin yeğeni Sinan Temo, iki yıl önce eşi Mina Dilber’den ayrıldıktan sonra sessizliğini korumuştu. Ancak son zamanlarda, cemiyetin tanınmış simalarından Yasemin Öğün ile yakınlaştığına dair dedikodular kulisleri meşgul ediyordu.

Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

Bu dedikodular, önceki gün gerçeğe dönüşerek kameraların önünde somut bir hal aldı. Sinan Temo ve Yasemin Öğün çifti, Temo’nun kuzeni Şebnem Ercantürk ve arkadaşı Murat Özalp ile bir araya geldi. Bu buluşma, ikilinin ilk kez kameralar karşısında birlikte göründüğü anlara tanıklık etti!

Beyrut’ta tarih yazdı

Elmas Yılmaz, dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan 2024 World Miss Europe’da tarih yazdı.

Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

97 yıllık geçmişinde ilk kez Türkiye’yi temsil eden bir yarışmacı büyük başarıya imza attı. Beyrut’ta yapılan yarışmada Yılmaz, ‘World Miss Europe’ tacını takmaya hak kazandı. 1927’den beri düzenlenen yarışmada Türk bayrağını gururla dalgalandıran yarışmacı, Türk kadınlarının başarısını tüm dünyaya göstermiş oldu. Yılmaz, “Türkiye’yi gururlandırmak için her şeye değer” dedi.

Haberin Devamı

Roma'da romantik nikah

Mindfulness Institute kurucusu, MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışman Prof. Dr. Zümra Atalay ile müzik sistemi markası ‘Absolare’nin yaratıcısı Kerem Küçükaslan’ın merakla beklenen nikâhı Roma’da gerçekleşti.

Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

Çiftin beraberliklerine değer veren yakın dostları ve ilk evliliklerinden olan çocukları Ilgaz Özyeşil ve Yusuf Küçükaslan’ın eşlik ettiği özel buluşma Baglioni Hotel Reginea’de kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından konuklar tarihi mekân Caracalla Vignola Mattei’ye geçerek, çiftin nikâh törenine şahitlik etti. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törenin ardından konuklar düğün yemeği yiyerek, geç saatlere kadar eğlendi.

Haberin Devamı

Sahte COVID ilacı davasında sona gelindi

 

#Hayri Yazıcı#Serdar Bilgili#Elmas Yılmaz
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

CHP parayı kuruşu kuruşuna ödemiş

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ben de günlük adımlarımı bağışlıyorum

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Doğru bildiğimiz yanlışlar

 FUAT BOL
FUAT BOL

Film yapımcısı ve yazar Arif Keskiner vefat etti... ‘Çiçek…

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Buzdağının görünen kısmı: Kimin parası kimin cebinde belli…

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ