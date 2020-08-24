Renkli kutlama

Buse Terim Bahçekapılı, yeni yaşını ailesinin Bodrum’daki yazlığında kutladı. Annesi Fulya Terim’in organize ettiği parti oldukça renkli geçti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, yeni yaşını ailesinin Bodrum’daki yazlık evinde kutladı. Eşi Volkan Bahçekapılı ve kızları Naz ile Nil’in de hazır bulunduğu davetinin organizasyonunu ise Terim Events’in patronu, annesi Fulya Terim gerçekleştirdi.
Ablası Merve Terim Çetin ve eniştesi Baran Çetin’in yanı sıra yakın arkadaşlardan oluşan 40 kişilik doğum günü partisi, evin bahçesinde sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapıldı. Renk cümbüşü şeklinde organize edilen partide Buse Terim’i bir de sürpriz bekliyordu!
Genç şarkıcı Alya sahneye çıkarak hem Buse Hanım’a sürpriz yaptı hem de konukları coşturdu. Oldukça eğlenceli geçen partide tek eksik ise Fatih Terim’di! 12 Ağustos’ta top başı yapan takımının başında bulunan Fatih Hoca, görüntülü olarak arayarak partiye katıldı ve kızının doğum gününü kutladı.
Patrondan boya badana!
Thanx Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz, Zorlu Center’daki ofisini boşaltıp Bomonti’ye taşınıyor. Bomonti’deki yeni ofisinde kendi mimari dokunuşlarını yapmak isteyen Yılmaz, şimdilerde yoğun bir tadilatla uğraşıyor. Hatta önceki gün eline fırçayı alıp, duvarları kendi boyadı!
Büyük projelerde birbirinden güzel iç mimari çalışmalarına imza atan Zeynep Hanım’ın mesaisinin büyük bir bölümü tadilatları takip etmekle geçiyor. Belli ki işleri hızlandırmak için arada bir patronun da eline fırçayı alması gerekiyor!
Destekleri için teşekkür etti
Türkiye’de çocuk istismarını engellemek için kurulan ve uluslararası platform da kabul gören UCİM-Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, dünyaya örnek davranışlar sergilemeye devam ediyor. Daha önce dünyanın en güçlü kadınları arasında gösterilen ve Beyaz Saray’a davet edilip ödüllendirilen dernek kurucusu Saadet Özkan, önceki gün bir ilke imza attı.
UCİM, uzun zamandır projelendirdiği, Türkiye ve Avrupa’nın ilk çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezini açtı. İyilik peşinde tasarım ürünleriyle derneğin önemli ve istikrarlı gelir kaynağı sağlayıcısı Adil Işık Grup’un kurucusu Adil Işık ve Kreatif Başkanı Zehra Işık da davete katılanlar arasındaydı. Saadet Özkan, Zehra Işık’a bir plaket takdim ederek, destekleri için teşekkür etti.
Yeni yaşını Bodrum’da kutladı
Tıpatıp Show’un yaratıcısı Besim Kazado, yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Bodrum’da kutladı. Avantgarde Hotel’de Mesude Öztanık’ın ev sahipliğinde yapılan doğum günü kutlamasına Ayşe Kazancı, Derya Ayaydın ve Fatih Ürek katıldı. Pandemi nedeniyle yakın dostlarıyla minik bir kutlama yapmayı tercih eden Besim Kazado’ya ben de mutlu yıllar diliyorum.
Renkli kutlama
Buse Terim Bahçekapılı, yeni yaşını ailesinin Bodrum’daki yazlığında kutladı. Annesi Fulya Terim’in organize ettiği parti oldukça renkli geçti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, yeni yaşını ailesinin Bodrum’daki yazlık evinde kutladı. Eşi Volkan Bahçekapılı ve kızları Naz ile Nil’in de hazır bulunduğu davetinin organizasyonunu ise Terim Events’in patronu, annesi Fulya Terim gerçekleştirdi.
Ablası Merve Terim Çetin ve eniştesi Baran Çetin’in yanı sıra yakın arkadaşlardan oluşan 40 kişilik doğum günü partisi, evin bahçesinde sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapıldı. Renk cümbüşü şeklinde organize edilen partide Buse Terim’i bir de sürpriz bekliyordu!
Genç şarkıcı Alya sahneye çıkarak hem Buse Hanım’a sürpriz yaptı hem de konukları coşturdu. Oldukça eğlenceli geçen partide tek eksik ise Fatih Terim’di! 12 Ağustos’ta top başı yapan takımının başında bulunan Fatih Hoca, görüntülü olarak arayarak partiye katıldı ve kızının doğum gününü kutladı.
Patrondan boya badana!
Thanx Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz, Zorlu Center’daki ofisini boşaltıp Bomonti’ye taşınıyor. Bomonti’deki yeni ofisinde kendi mimari dokunuşlarını yapmak isteyen Yılmaz, şimdilerde yoğun bir tadilatla uğraşıyor. Hatta önceki gün eline fırçayı alıp, duvarları kendi boyadı!
Büyük projelerde birbirinden güzel iç mimari çalışmalarına imza atan Zeynep Hanım’ın mesaisinin büyük bir bölümü tadilatları takip etmekle geçiyor. Belli ki işleri hızlandırmak için arada bir patronun da eline fırçayı alması gerekiyor!
Destekleri için teşekkür etti
Türkiye’de çocuk istismarını engellemek için kurulan ve uluslararası platform da kabul gören UCİM-Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, dünyaya örnek davranışlar sergilemeye devam ediyor. Daha önce dünyanın en güçlü kadınları arasında gösterilen ve Beyaz Saray’a davet edilip ödüllendirilen dernek kurucusu Saadet Özkan, önceki gün bir ilke imza attı.
UCİM, uzun zamandır projelendirdiği, Türkiye ve Avrupa’nın ilk çocuk ihmal ve istismarını önleme merkezini açtı. İyilik peşinde tasarım ürünleriyle derneğin önemli ve istikrarlı gelir kaynağı sağlayıcısı Adil Işık Grup’un kurucusu Adil Işık ve Kreatif Başkanı Zehra Işık da davete katılanlar arasındaydı. Saadet Özkan, Zehra Işık’a bir plaket takdim ederek, destekleri için teşekkür etti.
Yeni yaşını Bodrum’da kutladı
Tıpatıp Show’un yaratıcısı Besim Kazado, yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Bodrum’da kutladı. Avantgarde Hotel’de Mesude Öztanık’ın ev sahipliğinde yapılan doğum günü kutlamasına Ayşe Kazancı, Derya Ayaydın ve Fatih Ürek katıldı. Pandemi nedeniyle yakın dostlarıyla minik bir kutlama yapmayı tercih eden Besim Kazado’ya ben de mutlu yıllar diliyorum.