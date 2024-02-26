Profesörden özel finans dersi!

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Türkiye’nin voleybol sahnesinin parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılarına ekonomi alanında yaptığı doğru hamlelerle de değer katmaya devam ediyor. Yatırımlarını değerlendirmek ve finansal geleceğini güvence altına almak isteyen Zehra Güneş, Türkiye’nin önde gelen ekonomi profesörlerinden Özgür Demirtaş’tan ders aldı.

4 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en çok kazanan 10 voleybolcusu arasında yer alan Zehra Güneş, sadece sahadaki başarısıyla değil, aynı zamanda reklamların aranılan yüzlerinden biri olarak da kazancını katlamaya devam ediyor. Yüksek bütçeli markaların tercih ettiği ünlü voleybol yıldızı, finansal geleceğini kendi yönetme isteğiyle Özgür Demirtaş’ın danışmanlığına başvurdu.

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Demirtaş, Zehra Güneş ile birlikte finansal stratejiler üzerine çalıştıklarını belirterek, fotoğraflarını paylaşarak şu ifadelerde bulundu: “Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak ‘özgür’ olacak.”

Zehra Güneş’in, saha içindeki başarısını saha dışında da finansal olarak taçlandırmak için attığı bu adım, genç sporcular arasında finansal bilincin önemine dair önemli bir örnek teşkil ediyor bence... Bu başarısı için kendisini ayrıca tebrik ediyorum.

Göcek’te iyi yaşam kampı

İyi yaşamı gelenekselleşen programlarıyla içselleştiren D-Resort Göcek’te, bu yıl 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Spring Reset” kampı, katılımcılara kendilerini yenileyecekleri ve doğayla iç içe bir atmosferde huzur dolu deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Deniz Ayda’nın rehberliğinde düzenlenecek Tie-Dye atölye çalışmasında doğanın renklerinden ihamla farklı tasarımlar yaratacak olan konuklar, Can Dedeoğlu eğitmenliğinde Ses Banyosu ile sesin iyileştirici gücünü keşfedecekler. Bu özel kampta, katılımcılar Müge Bozok tarafından düzenlenecek kişisel planlarına göre kalori hesaplı sağlıklı öğünler sunulacak.

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Hemşiresiyle birlikte gece gezmesinde

Yılbaşı tatilinde, Amerika’da yaşayan kızı Yasemin’le Kosta Rika’ya giden Elif Dürüst, ATV aracıyla kaza geçirerek ağır yaralanmıştı. Kafatası ve bacağı kırılan Dürüst, hemen ameliyata alınmıştı. Yoğun bakım sürecinin ardından İstanbul’a getirilen Dürüst’ün rehabilitasyon süreci evinde sürdürülüyor. Cemiyetin ünlü ismi, önceki akşam sosyalleşmek için dışarı çıktı.

Yakın dostları Mert Vidinli ve Şebnem Açıkalın ile buluşmak için Bebek Otel’e giden Dürüst’ün moralinin yerinde olduğu gözlendi. Kafasındaki kırığın tamamen iyileştiği söylenen Elif Hanım’ın bacağındaki tedavi ise hâlâ devam ediyor. Mert Vidinli’nin şakalarına kahkahalarla gülen Dürüst, geceden bol bol paylaşım da yaptı. Ünlü isme, gece boyunca özel hemşiresi Evin Baran’ın da refakat etmesi dikkatlerden kaçmadı. Arkadaş grubu, Bebek Otel’de oyuncular Çağatay Ulusoy, İsmail Filiz ve Mustafa Mert Koç’la da bir araya geldi.

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Yeni ortaklığı duyurdular

Rota Portföy, ikinci kuruluş yıldönümü kutlama gecesinde, iş ve finans sektörünün önde gelen isimlerinden Murat Çetinkaya, Özhan Olcay ve Defne Olcay’ın da Rota Portföy’e ortak olduğunu duyurdu.

The Peninsula İstanbul’da Rota Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ev sahipliğinde yapılan geceye, iş dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Tevfik Eraslan’ın açılış konuşmasının ardından “Portföy Yönetiminin Geleceği” adlı panel yapıldı. Panelin moderatörlüğünü gazeteci Açıl Sezen yaparken Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Rota Portföy Ortağı Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok da panelde konuşmacı olarak yer aldı.

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