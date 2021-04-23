Özge Gürel İtalya yolcusu

İtalyan et uzmanı Dario Cecchini’nin Bodrum’a açacağı restoranı “Atelier di Carne”nin mimari tasarımı ve uygulaması, Zeynep Yılmaz’ın patronu olduğu Thanx Mimarlık tarafından yapılıyor.

Dünyaca ünlü Toscanalı iş insanı, “Deli Kasap” olarak da bilinen İtalyan et uzmanı Dario Cecchini’nin Nassau, Dubai, New York ve Miami’nin ardından açmayı planladığı yeni restoranı, mayıs ayında Bodrum Mandarin Oriental Hotel’in içinde hizmete giriyor.

“Atelier di Carne” adlı et restoranının mimari tasarımı ve uygulaması, Mandarin Oriental’de ev sahibi olan ve pek çok başarılı projeye imza atan Zeynep Yılmaz’ın kurucusu olduğu Thanx Mimarlık tarafından gerçekleştiriliyor.

Atelier di Carne’nin Amerika’daki mekanlarının tasarımını üstlenen ünlü mimar Stephane Dupoux’nun “Sofistike bir aşçılık, kusursuz hizmet ve unutulmaz yemek deneyimiyle birlikte estetik açıdan yüksek ve dikkat çekici tarza sahip” diyerek övgüyle bahsettiği restoranın mekan tasarımının, en az menüsü kadar ilgi çekeceği düşünülüyor.

Zeynep Yılmaz mekan tasarımında, toprak, su, ateş ve hava elementlerinin hakim olduğu dokuları, renkleri ve yoğunlukları yansıtmış.

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