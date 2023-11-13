Onur duydum ve gururlandım ama...

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Atatürk” filminin etrafında dönen tartışmalar bitmiyor. Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren film beğeni toplarken, ünlü tenor Hakan Aysev, sesinin bir sahnede kendisinden habersiz kullanıldığını söyledi. Bir albüm projesi için seslendirdiği “Çanakkale Türküsü”nün filmin son sahnesinde kullanıldığı görünce şaşıran Aysev’in boğazına neredeyse patlamış mısır takılıyormuş!

Biliyorsunuz yapım, iki film olarak gösterilecek.

İlk film, Ulu Önder’in çocukluğundan başlıyor ve Çanakkale Savaşı’yla bitiyor. İşte o final sahnesinde ise jenerik akarken, Hakan Aysev’in sesinden “Çanakkale Türküsü”nü duyuyoruz. Meğer tüyleri diken diken o sahne için Aysev’den izin almamışlar. Bunu duyunca aradım Hakan Aysev’i...

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Ünlü tenor, “Albümün yapım şirketinden mutlaka izin alınmıştır ve telifleri de ödenmiştir, buna şüphem yok. Zaten benim de herhangi bir maddi talebim yok” diyor. Fakat kendi adının hiçbir yerde geçmemesine biraz içerlemiş: “Atatürk sevgimi kimseyle tartışmama gerek yok. ‘Ata’mızın Sevdiği Şarkılar’ albümü için iki şarkı söylemiştim. Birisi de bu türküydü. Büyük onur duydum bu filmde yer almasından, çok da mutlu oldum ama nezaketen bana da söylenebilirdi. Hatta belki ismim de yazılabilirdi. Buna kırıldım bir tek.”

Hakan Aysev’e, yapım şirketiyle konuşup konuşmadığını da sordum.

Henüz konuşmadığını, albüm anlaşmasındaki şartları hatırlamadığını bile söyledi:

“Ben öyle çok profesyonel değilimdir, neyi imzaladığıma bakmam bile. Atamızın manevi hatırası için albümde yer almak benim için büyük gururdu.” Bu kadar büyük uluslararası bir yapım, elbette her türlü yasal izni almıştır diye düşünüyorum.

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“Çanakkale Türküsü” anonim de olsa, icra eden sanatçıların telif hakları var. Telifler ödenmiş olsa bile, isimlerinin de onurlandırılması gerekir. Hakan Aysev’e katılıyorum...

Bebekleri üçlüyor!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeniden dede oluyor. 2016 yılında Cem Baver Özalp’la nikâh masasına oturan Pelin Akın Özalp, ikinci bebeğine hamile. 2020 yılında ilk bebeği Kerim’i kucağına alan genç iş kadını, bu kez ikiz annesi olmanın heyecanı içinde. 4 aylık hamile olan Pelin Akın Özalp’in ikizlerinin erkek olduğunu da öğrendim. Oğlu Selim Akın sayesinde iki kez dede olma mutluluğunu yaşayan Hamdi Akın, kızının doğum yapmasıyla üçüncü kez dede olmuştu.

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Kendi evinde kiracı oldu!

Sosyetenin yakından tanıdığı ünlü mimar Esra Kazmirci, eşi Süleyman Kazmirci’nin borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Süleyman Kazmirci, bankalara ve piyasalara olan borçları nedeniyle eşi Esra Kazmirci’nin iş yaptığı, Almanya’da gece kulübü işleten Club Mondial’in sahibi Ali Aksu’dan borç almış.

Fakat borcunu ödeyemeyince, Rumelihisarı’nda bulunan villasının tapusunu Ali Aksu’ya devretmek zorunda kalmış. Krizden çıkamayan Kazmirci çifti, böylece kendi evlerinde kiracı konumuna düşmüş.

Erken kutlama

İş insanı Selim Yerebakan, her yıl geleneksel olarak evinde verdiği yılbaşı yemeği öne çekti. Bir süre iş hayatına ABD’de devam ettikten sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapan Yerebakan, dostlarını yemekte buluşturdu.

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Şimdilerde yeni kız arkadaşı ile mutlu mesut günler geçiren ünlü iş insanı çok sevdiği halası Esma Yerebakan’ın yurtdışı seyahatine çıkacağı için klasikleşen yılbaşı yemeğini bir ay önce yaptı.

Selim Yerebakan - Esma Yerebakan