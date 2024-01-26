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Nusret’ten Remos’a 40 bin dolarlık saat

#Nusret Gökçe#Antonis Remos#Mehmet Üstündağ

Nusret Gökçe, yeni restoranı Kalimera’nın açılışında ücret almadan sahneye çıkan Yunan starı Antonis Remos’a, Patek Philippe marka saat hediye etti.

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Ünlü şef Nusret Gökçe, yeni restoranı Kalimera’nın açılışını Yunan sanatçı Antonis Remos ile birlikte gerçekleştirmişti. Nişantaşı’ndaki Park Hyatt Hotel Maçka Palas içinde bir Yunan restoranı olarak konumlanan Kalimera’nın açılışına İstanbul’un önde gelen isimleri yoğun katılım göstermişti. Açılış gecesinde Remos, yakın dostu Nusret Gökçe’ye jest yaparak, konserden ücret almamıştı.

Nusret’ten Remos’a 40 bin dolarlık saat

Aldığım duyumlara göre Nusret Gökçe, Remos’un jestinin altında kalmamış ve büyük bir sürpriz hazırlamış. Gökçe, ünlü sanatçıya Patek Philippe marka bir saat hediye etmiş.
Patek Philippe, dünyanın en prestijli saat markalarından biri olarak biliniyor. Seçilen modelin ise 40 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor. Bu büyük jest, Nusret Gökçe ve Antonis Remos arasındaki dostluğun bir göstergesi elbette ama gerçekten güzel bir hareket olmuş!

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‘Rachmaninoff’un Kraliçesi’ İstanbul’da

Nusret’ten Remos’a 40 bin dolarlık saat

Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri olan ve ‘Rachmaninoff’un Kraliçesi’ adıyla tanınan Valentina Lisitsa, 24 Şubat’ta İstanbul’a geliyor. Ukrayna kökenli Amerikalı, internet üzerindeki büyük başarısını küresel bir konser kariyerine dönüştürerek, Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya’nın en prestijli konser mekanlarında sahne aldı. YouTube kanalı, 650 binden fazla abone ve 147 milyon görüntülemeyle müzikseverleri büyülemeye devam ediyor. Ayrıca, Spotify hesabında aylık 1 milyondan fazla dinleyiciye ulaşarak dinleyici kitlesini genişletiyor. Valentina Lisitsa’nın 24 Şubat’taki konseri, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Sanat dünyası ‘Art Show’da buluşacak

Nusret’ten Remos’a 40 bin dolarlık saat

İstanbul’un önde gelen sanat galerileri, 20-25 Şubat’ta düzenlenecek Art Show’da bir araya gelecek. Nişantaşı’ndaki Ritz Carlton Residences’ta yapılacak sanat buluşmasına 24 çağdaş sanat galerisi katılacak. İlk kez düzenlenecek etkinlikte, galericiler kolektif bir bilinçle toplu bir sergi düzenleyecekler.
30’a yakın firmanın şimdilik sponsor olduğu etkinliğin mekân tasarımını ise Murat Tabanlıoğlu ve Emre Arolat birlikte üstleniyor. Sponsor sayısının, etkinliğin yaklaşmasıyla daha da artması bekleniyormuş. Etkinliğin ortaya çıkış nedeni ise geçen yıl Contemporary İstanbul’da yaşanan talihsizlikler. Yoğun yağış sonucu stantlar su altında kalmış, eserler zarar görmüştü. Önce birtakım galericiler bu nedenle bu organizasyonu yapma kararı almış. Daha sonra bu husustaki ciddi çalışmaları ileriye gidince katılımcı galeri sayısını arttırmışlar.
Bu arada galerilerin kendi içlerinde örgütlenip, dernek kurduklarını da duydum. Bu da çağdaş sanat dünyamız için büyük bir adım...

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Türk-Osmanlı kültürü Paris’te

Nusret’ten Remos’a 40 bin dolarlık saat

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Dilek Hanif, Paris Haute Couture haftası kapsamında, muhteşem bir sergiyle İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonunu tanıttı. İlk kez Paris Haute Couture haftasında sergilenen bu özel koleksiyon, Türk ve Osmanlı kültürünün zengin mirasından esinlenerek tasarlandı. Hotel de Crillon’da, Dilek Hanif ev sahipliğinde gerçekleşen sergide, Alix Desmoineaux, Chris Lavish, Romane, Flora Coquerel, Jihee Lee, Raphael Say, Ayten Danışman, Ebru Karaçam, Angela Usenko, Anouchka Gauthier, Aslı Kuseyrioğlu, Filiz Karaçam, Ayşe Ege, Ece Ege, Hande Hanif, Leyla Canbaz ve Feray Tokmak gibi sanat ve cemiyet dünyasından tanınmış isimleri katıldı. Büyülü ve etkileyici bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda, davetliler Hanif’in yaratıcılığının en yeni ifadesine tanıklık ederek, göz alıcı koleksiyonun ortaya çıkardığı zarafet ve ihtişamla büyülendi.

#Nusret Gökçe#Antonis Remos#Mehmet Üstündağ
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