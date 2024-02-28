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Nişantaşı’nda sanat buluşması

#Nesrin Sarıoğlu#Revna Demirören#Aslı Pamir

24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek organizasyonunu üstlendiği “Art Show: Galeriler Buluşması”, cemiyetin ünlü sanatseverlerini Nişantaşı’nda bir araya getirdi.

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Çağdaş sanat ortamında önemli bir konumda olan galerilerin Türkiye’den temsilcileri, etkinliğin organizasyonunda iş bölümü yaparak belli roller üstlenmenin yanı sıra bir arada olmanın gücüyle dayanışma odaklı bir sergileme modelini benimseyerek büyük alkış topladı! Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar’ın ev sahipliği yaptığı özel ön izlemeyle 19 Şubat’ta açılan sanat fuarı hem sergileriyle hem de etkinliklerle büyük beğeni topladı.

Nişantaşı’nda sanat buluşması

Etkinliğin kurumsal sponsoru Yapı Kredi Özel Bankacılık’ın sahiplendiği gala yemeğinde galericiler, etkinliğe katkıda bulunan tüm sponsor firmaların temsilcileri ve koleksiyonerlerden oluşan davetliler ağırlandı. Momo’nun düzenlediği “happy hour” etkinliği de DJ Tankut Karakurt’un performansıyla tam bir parti havasında geçti.

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Nişantaşı’nda sanat buluşması
Nesrin Sarıoğlu - Revna Demirören - Aslı Pamir - Merva Ulusoy Bilginer

Biliyorsunuz daha önce de yazmıştım; etkinliğin ana sponsoru Bilgili Holding’de ve sergiler Nişantaşı’ndaki The Ritz-Carlton Residences’ta yapıldı. Yapı, muazzam bir yer zaten ama İstanbul’un sayılı penthouse’larından birinde yaptıkları davet ise görkemiyle konukları büyüledi.

Nişantaşı’nda sanat buluşması
Sinan Temo - Murat Pilevneli

Çağdaş sanat etkinlikleri sadece koleksiyonerler tarafından değil, gençler tarafından ve toplumun sanatsever her kesimi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Nişantaşı’nda sanat buluşması

24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek organizasyonunu üstlendiği bu etkinlik de büyük ilgi gördü. Üstelik girişinin ücretsiz oluşu da çok hoş bir detaydı bence. Her sene büyüyerek gelişeceğine eminim.

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Nişantaşı’nda sanat buluşması
Nezih Barut

Sanata büyük destek

Bilgili Holding’in ana sponsorluğunda ve Yapı Kredi Özel Bankacılık’ın kurumsal sponsorluğunda gerçekleşecek sergide, farklı galerileri ortak bir dil altında toplayabilmek adına mimari tasarımı Emre Arolat (EAA) ve Murat Tabanlıoğlu (TA) ortaklaşa üstlenirken, TBWA iletişim ve kurumsal kimlik desteği sağladı.

Nişantaşı’nda sanat buluşması
Murat Tabanlıoğlu - Emre Arolat

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Jaguar etkinlikte ulaşım sponsoru olarak yer alırken, Sanat Sohbetleri ise Tosyalı Holding tarafından desteklendi.

Nişantaşı’nda sanat buluşması
Dilek Hanif
Nişantaşı’nda sanat buluşması
 Mustafa Taviloğlu

 Nişantaşı’nda sanat buluşması

Öznur Yakın - Pervin Ersoy 

 

 

#Nesrin Sarıoğlu#Revna Demirören#Aslı Pamir
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