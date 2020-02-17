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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Nikâh baba evinde eğlence anne evinde

17 Şubat 2020

Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger’le babasının Kanlıca’daki yalısında önceki gün nikâh masasına oturdu. Çift, nikâhın ardından davetlilerle eğlence için Boyner’in annesinin Çubuklu’daki villasına geçti.

Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında evlendi. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı törende Elif Boyner, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik giyerken, Cihan Ayger Beymen marka bir smokin tercih etti. Öğle saatlerinde yapılan tören sonrası davetliler eğlence için Elif Boyner’in annesi Bilgün Sazak’ın Çubuklu’daki villasına geçti. Misafirler için düğün eğlencesine geçmek için 30 araçlık VIP shuttle’lar tahsis edildi. Elif Boyner ve Cihan Ayger düğünün ardından balayı için Cem Boyner’e ait Ayvalık Cunda’da bulunan 200 yıllık geçmişe sahip yazlık evine gidecek.
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Tanem Sivar’ın geçen yıl tanıştırdığı Elif Boyner ve Cihan Ayger, ekstrem sporlara olan tutkularıyla biliniyor.
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Güler Sabancı
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Caroline Koç
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Bettina Machler  Sinan Dereli
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Bilgün Sazak
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Ömer Dinçkök
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Ayşegül Dinçkök
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Mehmet Dereli-Elaine Fonseca
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Suzan Sabancı Dinçer-Haluk Dinçer
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Tanem Sivar Dirvana
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Alev-Halis Komili
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Lerzan Boyner
Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Ayşe Boyner-Cem Telbi

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