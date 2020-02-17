Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger’le babasının Kanlıca’daki yalısında önceki gün nikâh masasına oturdu. Çift, nikâhın ardından davetlilerle eğlence için Boyner’in annesinin Çubuklu’daki villasına geçti.
Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında evlendi. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı törende Elif Boyner, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik giyerken, Cihan Ayger Beymen marka bir smokin tercih etti. Öğle saatlerinde yapılan tören sonrası davetliler eğlence için Elif Boyner’in annesi Bilgün Sazak’ın Çubuklu’daki villasına geçti. Misafirler için düğün eğlencesine geçmek için 30 araçlık VIP shuttle’lar tahsis edildi. Elif Boyner ve Cihan Ayger düğünün ardından balayı için Cem Boyner’e ait Ayvalık Cunda’da bulunan 200 yıllık geçmişe sahip yazlık evine gidecek.
Tanem Sivar’ın geçen yıl tanıştırdığı Elif Boyner ve Cihan Ayger, ekstrem sporlara olan tutkularıyla biliniyor.
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Nikâh baba evinde eğlence anne evinde
Cem Boyner’in kızı Elif Boyner, Cihan Ayger’le babasının Kanlıca’daki yalısında önceki gün nikâh masasına oturdu. Çift, nikâhın ardından davetlilerle eğlence için Boyner’in annesinin Çubuklu’daki villasına geçti.
Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında evlendi. İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı törende Elif Boyner, Özgür Masur imzalı sade bir gelinlik giyerken, Cihan Ayger Beymen marka bir smokin tercih etti. Öğle saatlerinde yapılan tören sonrası davetliler eğlence için Elif Boyner’in annesi Bilgün Sazak’ın Çubuklu’daki villasına geçti. Misafirler için düğün eğlencesine geçmek için 30 araçlık VIP shuttle’lar tahsis edildi. Elif Boyner ve Cihan Ayger düğünün ardından balayı için Cem Boyner’e ait Ayvalık Cunda’da bulunan 200 yıllık geçmişe sahip yazlık evine gidecek.
Tanem Sivar’ın geçen yıl tanıştırdığı Elif Boyner ve Cihan Ayger, ekstrem sporlara olan tutkularıyla biliniyor.
Güler Sabancı
Caroline Koç
Bettina Machler Sinan Dereli
Bilgün Sazak
Ömer Dinçkök
Ayşegül Dinçkök
Mehmet Dereli-Elaine Fonseca
Suzan Sabancı Dinçer-Haluk Dinçer
Tanem Sivar Dirvana
Alev-Halis Komili
Lerzan Boyner
Ayşe Boyner-Cem Telbi