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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Ne yardan ne serden

15 Nisan 2020

Alman oyuncu Wilma Elles, Türkiye’de yatırım için aldığı apart oteli satışa çıkardı. Ama bir şartı var; otelin işletmesi kendisinde kalacak...

Ne yardan ne serden

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı ‘Caroline’ karakteriyle hayatımıza giren ve kariyerine Türkiye’de devam eden Wilma Elles, oyunculuk performansı, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ilgi çekmeyi başarmıştı. 
Almanya’da oyunculuk eğitimi aldıktan sonra şansını Türkiye’de deneyen Elles, sadece işi değil aşkı da burada buldu. İşadamı Kerem Göğüş’le dini nikâhla evlenen oyuncunun, bu evlilikten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları oldu.
Ancak her şey yolunda gitmedi. Wilma Elles, aşk hayatında yaşadığı sorunların ardından çocuklarını da alarak Almanya’ya döndü. Güzel oyuncu şimdilerde tüm işlerini Köln şehrinden yönetiyor. 

Ne yardan ne serden


11 MİLYON LİRA FİYAT BİÇMİŞ 

Elles’in yönettiği o işlerden biri, yatırım amacıyla aldığı, Beşiktaş’taki 18 odalı apart otel... Oyuncu, banka kredisiyle aldığı oteli bir süre önce el altından satışa çıkardı.
Halihazırda faaliyette olan otele tam 11 milyon lira fiyat biçti! 
Bankaya olan 5 milyon liralık borcunu kapatması gereken Elles, otele alıcı çıkmayınca rakamda indirim yaptı ve fiyatı 9 milyon liraya düşürdü.
Wilma Elles’in satış konusunda bir de şartı var. Otel işletmeciliğini çok seven oyuncu, satış sonrası işletmenin kendisinde kalmasını istiyor. Yani şimdilerde maddi sıkıntı çeken Elles, ne yardan geçiyor ne de serden...

Ne yardan ne serden

Anne yüreği dayanmıyor

Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerinden Yalçın Kaya Yılmaz ile Aylin Yılmaz’ın kızları Ayşe Yılmaz, Londra’da koronavirüse takıldı. Regent’s University’de Business Global Management (Uluslararası Şirket Yönetimi) okuyan Ayşe Yılmaz, salgın nedeniyle uçuşlar iptal edilince İstanbul’a dönemedi. Londra’da kirada oturduğu evde kendini karantinaya alan Yılmaz’ın sağlığı ve konforu yerinde olsa da, “anne yüreği” ayrılığa dayanmıyor.
Aylin Yılmaz, İstanbul’da kızını düşünerek hop oturup hop kalkıyor. Şimdilerde her gün internet ve telefon üzerinden görüntülü olarak görüşen anne-kız, kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Ne yardan ne serden

İş başa düştü

Koronavirüs salgınıyla birlikte bazı meslek gruplarına ait mekanlar, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kapılarını kapattı. Bunların başında da özellikle kadınlar için en özel mekanlardan biri olan kuaförler geliyor. Kuaförlerin yaklaşık 1 aydır kapalı olması nedeniyle şimdilerde erkekler arasında sosyal medyada “saç kesme challenge’ı” başladı. Kadınlar ise böyle “meydan okumaları” tercih etmiyor.
Cemiyet ve sanat dünyasındaki bazı isimlerin tercihi, eve kuaför çağırmak. Öykü Erdem ve Burcu Hattat ise farklı bir çözüm yolu bulmuş.
Çocuklarına saç boyamayı öğreten Erdem ve Hattat, kuaför sorununu bu şekilde haletmiş. İkili, sosyal medyada “Bir insanın kızı olmalı” sloganıyla paylaşım yapmış.

Ne yardan ne serden

Haberi, sosyal medyayı en iyi kullananlar arasında yer alan Demet Sabancı’nın beni güldüren paylaşımıyla bitireyim: “Ay sonuna kadar kuaförler açılmazsa sarışınların yüzde 90’ı yeryüzünden silinecek!”

Ev işleri çok zormuş!

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Beyhan Benardete, karantina günlerinde kendini ev işlerine verdi.
İstanbul’daki evinde karantinaya giren Beyhan Hanım, ev çalışanlarına izin verdiği için tüm işler kendisine kaldı.

Ne yardan ne serden

Benardete geçtiğimiz günlerde de bahçe peyzajını yapmak için kolları sıvadı, çitleri boyamaya başladı. Ancak sonra işten kaytarmak istedi, bunun için de Mark Twain’in en sevilen yapıtlarından “Tom Sawyer’ın Maceraları”nda olduğu gibi boyama işini çok keyifli gibi göstererek başkasına devretti! Ne diyeyim, akıllı kadının hali başka olurmuş...

Ne yardan ne serden

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