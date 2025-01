‘Mütevazı’ geliriyle 3.5 milyon dolarlık ev aldı!

Haberin Devamı

Plastik Cerrah Prof. Dr. Reha Yavuzer ve sosyal medya fenomeni eşi Nur Bilen Yavuzer’e ait olan daire, prestijli bir apartmanın en üst katında konumlanıyor; manzarası ve özenle tasarlanmış iç dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Ancak bu satın alım, CZN Burak’ın daha önceki “aylık gelir” beyanlarıyla kıyaslandığında tartışmaları yeniden alevlendirecek!





CZN Burak, geçmişte yargılandığı bir davada, aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu belirtmişti. Bu açıklama, tepkilere yol açmış, gösterişli yaşam tarzıyla tezat oluşturmuştu.



Ünlü fenomen, bir dönem babası tarafından dolandırıldığını açıklamış ve lüks garajındaki araçları satarak sermaye oluşturduğunu söylemişti. Ancak bu “mütevazı” ekonomik sıkıntılar uzun sürmemiş belli ki, kısa süre sonra bir Ferrari almıştı.

Gelir beyanı tartışmaları tam unutulmuşken, Burak Özdemir’in 3.5 milyon dolarlık lüks bir daire satın alması, “30 bin lirayla nasıl oluyor bu işler?” sorusunu bir kez daha gündeme getirecek belli ki!

Orhan Veli’ye saygı...

Söz yazarı ve besteci Özgün Kızıldağ, yeni şarkısı “Son Resim” ile dinleyicileriyle buluştu. Daha önce Cenk Eren’le iş birliği yaptığı “Sar Be” ve “Dost Meclisi” gibi projelerde büyük beğeni toplayan Kızıldağ, 2024’ün son günlerinde yayımladığı bu şarkıyla müzikseverlere yine derin duygular yaşatıyor. Caz müziğinin zarif tınılarını taşıyan “Son Resim”, ayrılık acısını naif ve samimi bir şekilde yansıtırken, büyük usta Orhan Veli’ye yapılan saygı duruşuyla da dikkat çekiyor. DGL Prodüksiyon etiketiyle yayımlanan şarkıyı tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.





“Hafıza” sanatseverle buluştu

Renk mimarı olarak tanınan Gülten İmamoğlu, bugün Nişantaşı’ndaki HB Art Gallery’de açılan “Hafıza” isimli sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Geleneksel halı zanaatını çağdaş bir yorumla yeniden şekillendiren sanatçı, eserleriyle geçmiş, bugün ve geleceği birleştiren felsefi bir mekân sunuyor. Sergi, halının çok katmanlı yapısıyla insanlığın kolektif hafızasını ve kültürler arası diyalogları simgeliyor. Sergideki her eser, geçmişten hatıraları, geleceğe dair ipuçlarını ve varoluşun anlamını sorgulayan bir keşif haritası sunuyor.

Prensese layık kutlama!

İş insanı Atakan Eren ve eşi, The of Nite markasının kurucusu ve kreatif direktörü Mehtap Eren, kızları Loya’nın 6. yaş gününü dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Kutlama, Zekeriyaköy’ün gözde mekânı Cantine’de gerçekleşti.







Prenses temalı sürprizlerle dekore edilen mekânda, minik Loya ve arkadaşları eğlenceli anlar yaşadı. Organizasyonda her detay, Loya’nın hayallerine uygun şekilde tasarlandı. Biz de Eren ailesinin minik prensesine mutlu ve sağlıklı yıllar diliyoruz!

