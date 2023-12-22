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Monako’da düğün mutluluk getirmedi

#Alara Mildon#Doğukan Dudaroğlu#Boşanma Davası

Ağustos ayında Monako’da yaptıkları 1 milyon Euro’luk düğünle dikkatleri üzerine çeken Alara Mildon-Doğukan Dudaroğlu çifti boşanma kararı aldı!

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Bu yazın en görkemli düğünlerinden birine imza atan Alara Mildon-Doğukan Dudaroğlu çiftinin evliliği bitiyor! Eylül ayında Mildon’un 12 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çiftin bebek beklemesi bile ayrılmalarına mâni olamadı!

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Bir süre önce çiftin arasının iyi olmadığı yönünde duyumlar almıştım. Aileden sanayici olan Doğukan Dudaroğlu’nun, 1 milyon Euro masraf yaptığı düğünle bile yeni eşini mutlu edemediği konuşuluyordu.

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Söylentiler gerçek çıktı; Doğukan Dudaroğlu, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Alara Mildon’a boşanma davası açıyormuş. Öğrendiğime göre ikili çoktan evlerini ayırmış bile. Alara Mildon şu sıralar yurtdışında olduğu için henüz yasal işlem başlamamış ama İstanbul’a dönmesiyle boşanma davası görülecekmiş.

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Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Öğrencilere iş imkânı

Miami Beach Hilton Bentley Hotel’de yapılan bir toplantı, Amerika’da üniversitelerde okuyan Türk öğrencileri, Türk-Amerikan Güney Ticaret Odası üyesi iş insanlarıyla bir araya getirdi.

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Öğrencileri iş dünyasıyla tanıştırıp, onlara staj ve iş olanakları yaratmak amacıyla yapılan davet ilgi gördü. 40 öğrenci ve 30 iş insanının katıldığı buluşmada, öğrenciler için şimdiden iş imkanları ortaya çıktı. Türk-Amerikan Güney Ticaret Odası, bu toplantıyı tekrarlayarak geleneksel hale getireceğini açıkladı.

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Yeni şubesi Fulya’da açıldı

Dünyada en çok sevilen gastronomi markalarından biri olan Belçikalı Le Pain Quotidien, beşinci şubesini İstanbul Fulya’da Marriott Executive Apartments’da açtı.

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Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Yeni yıl konseptli açılış davetine cemiyet hayatından çok sayıda konuk katıldı.

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Davete Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci ve Hilal Deveci ile Honest Holding Pazarlama Direktörü Tuğçe Tanju Atıl ev sahipliği yaptı.

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Depremzede çocuklar İstanbul’da sergi düzenledi

Deprem felaketinin ilk gününden beri bölgede hem maddi hem de manevi desteklerine devam eden Mirzaoğlu Holding, çok özel projede Adıyamanlı depremzede çocuklarla buluştu.

Monako’da düğün mutluluk getirmedi

Sanatın iyileştirici gücünden ilhamla sanatçı İsmail Acar’la Adıyaman’da depremzede çocuklar için bir sanat atölyesi kuran Mirzaoğlu Holding, çocukların eserlerini İstanbul’da sergiledi. The Maestro Hotel’de İsmail Acar liderliğinde yapılan “Hayalimdeki Yarın” sergisine çocuklar da katıldı. Serginin açılışını yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sonrasında sergiyi çocuklarla birlikte gezerek, yaptıkları eserler hakkında bilgi aldı.

#Alara Mildon#Doğukan Dudaroğlu#Boşanma Davası
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