Rami Malek İstanbul’dan ‘çarık’ aldı

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Çekimler bittikten sonra birkaç gün daha İstanbul’da kalan ünlü oyuncu, şehrin tarihi yerlerini gezip alışveriş yapmış.



Queen grubunun solisti Freddie Mercury’yi canlandırdığı rolüyle Oscar kazanan başarılı oyuncunun, İstanbul’da tek bir kare fotoğrafının olmamasına şaşırmıştım.

Ta ki bir kare fotoğrafı ben bulana kadar! Geleneksel Türk tasarım sanatından ilham alan Turkish Modern’ın Tomtom’daki mağazasına uğrayan Rami Malek, markanın ‘Rafiks’ adlı ünlü çarıklarından almış bol bol. Markanın kurucusu Şeyda Doğan Carter’ın ağırladığı Malek, hem kendisine hem de sevdiklerine çarık almış.





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Meşhur evinden çıktı Kalamış’a taşındı

“Taş Kağıt Makas” dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Ozan Güven, çok göz önünde olan Levent’teki evini terk etti.

Ozan Güven, basının yoğun ilgisinden bunalarak Levent’teki evinden Anadolu Yakası’nın Kalamış semtine taşındı. Güven’in taşınma kararının arkasında, kendisine dair basında çıkan haberlerin yarattığı baskının etkili olduğu söyleniyor.

Güven’in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hâlâ yargılanması ve yakın arkadaşı Cem Yılmaz’la aynı sokakta oturuyor olması, gazetecilerin ilgisini bu sokağa çekmiş durumdaydı.

Ozan Güven de bu nedenle radikal bir karar alarak karşı yakaya taşındı.

Bu arada ünlü oyuncu, 3 yıl aradan sonra yeniden ekranda olacak. Kanal D’nin iddialı dizisi “Taş Kağıt Makas”ta Güven’e Hande Ataizi, Ekin Koç, Serra Arıtürk ve Burak Yörük gibi güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik edecek. MF Yapım’ın imza atacağı dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan var.Senaryo ise Uğraş Güneş’e ait.

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Parlayan yıldızıyla dikkat çekiyor

Londra’da eğitim sürecini tamamlayarak adını duyuran Lorin Merhart, “Çukur” dizisindeki Kutay karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Başta Sundance Film Festivali olmak üzere birçok prestijli festivalde ödül kazanan, “The Criminals” adlı kısa filmde gösterdiği performansla ‘en iyi erkek oyuncu ödülü’ aldı.





Türkiye’de de birbiri ardına başarılı işlere imza atan Merhart, şimdi Abdullah Oğuz’un yönettiği “Zaferin Rengi”nde Arif karakteriyle beyazperdede olacak.



Merhart’ın ressam Tülin Onat’ın torunu olduğunu da hatırlatayım...

Alnına Dilara’nın adını kazıttı!

İşte göğsümü kabartan bir Türk tasarımcı daha... Dilara Fındıkoğlu’nun önlenemez yükselişi devam ediyor.

Geçen pazar düzenlenen Grammy Ödül Töreni’ne bu tasarımıyla bence damga vurmuş. Amerikalı rap’çi Doja Cat’e özel tasarım yapan ünlü modacı, ismini de alnına yazdırmış!





Zaten Dilara Fındıkoğlu, şifon elbisenin altında görünen vücudu da tasarımın bir parçası olarak kullanmış ve dövme sanatçısı Oscar Akermo’ya tüm vücut dövmesi yaptırmış. Tabii ki bunlar geçici dövme ve elbette tasarımı bütünleyen bir anlamı vardır.

Ama ben alnındaki ‘Dilara Fındıkoğlu’na takıldım kaldım! “Marka öyle değil, böyle olunur” demiş sanki, tebrikler

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Hayali, Sezen Aksu’yu oynamak

Oyuncu Merve Çağıran, geçen ay verdiği bir röportajda büyük bir Sezen Aksu hayranı olduğunu anlatmış. En büyük hayalinin Aksu’yu canlandırmak olduğunu söyleyen Çağıran, duygularını şöyle dile getirmiş:

“Bunu öyle çok istiyorum ki… Çocukluğumdan beri ona olan sevgimi tarif edemiyorum. İzmir’de yaşarken annesiyle tanışmıştım. Büyüdüğü eve girdim, ağladım… Arkadaşımın babası Sezen Aksu’nun ilkokul arkadaşı ve taksiciydi. Bir gün taksiye bindik koltuk sıcaktı bana dedi ki, az önce orada Sezen oturuyordu. Çığlık attım; 12 yaşındaydım… Onun ruhu çok özel. Aşığım resmen. Bir de ikimizin de doğum günü 13 Temmuz; bu da tatlı bir tesadüf…”