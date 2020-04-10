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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Merve kafaları karıştırdı

10 Nisan 2020

Merve Şarapçıoğlu, Instagram’da Celil Nalçakan’a ilan-ı aşk etti! 20 dakika sonra o paylaşımları sildi...

Berk Oktay’ın mahrem görüntülerini sosyal medyada yaymakla suçlanan ve 6 ila 8 yıl arası hapis cezasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, Instagram’daki paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.
Instagram’ın ‘Story’ kısmında takipçilerinden kendisine soru sormalarını isteyen Şarapçıoğlu, “Kalbin dolu mu?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi, aşk dolu paylaşımlarına da oyuncu Celil Nalçakan’ı etiketledi.
Ancak takipçilerinin “Gündeme gelmek için Celil Nalçakan’ı kullanıyorsun” yorumları üzerine paylaşımlarını 20 dakika sonra sildi.
Merve Şarapçıoğlu’nun, kendisinden 10 yaş büyük oyuncu Celil Nalçakan’a olan aşkının karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.

Merve kafaları karıştırdı

Fotoğraflar sevgiliye mi?

Sadece Berk Oktay’ın değil, Merve Şarapçıoğlu’nun da mahrem görüntüleri sosyal medyada ortaya saçılmış, Oktay geçtiğimiz günlerde o görüntüler için “Eşim tarafından bana gönderilmedi” demişti.
Şarapçıoğlu’nun son paylaşımı, akıllara “Acaba Merve Şarapçıoğlu o görüntüleri eşine değil, sevgilisine yollarken mi hack’lendi?” sorusunu getirdi.

Merve kafaları karıştırdı

Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay’ın 2 yıl devam eden boşanma davası geçtiğimiz şubat ayında sonuçlandı. Ancak boşanma kararı henüz nüfusa işlenmedi. Şarapçıoğlu da bu yüzden “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musun?” diye soran takipçisine “Durun daha boşanma kararı kesinleşmedi” yanıtını verdi.

Telefonda hasret gideriyor

Cemiyetin ünlü ismi Ender Mermerci, ev karantinasında en çok torunlarını özlüyor.

Ender Mermerci’nin büyük kızı Yosun, 2003 yılında ünlü mücevher tasarımcısı Alexandre Reza’nın oğlu Olivier Reza ile evlenip New York’a yerleşmişti.
İşadamı Can Ekşioğlu’yla evli olan ortanca kızı Tansa da 2017 yılında 13 ve 15 yaşındaki oğullarının eğitimi için New York’a, ablasının oturduğu apartmana taşınmıştı. Ender Hanım da sık sık ziyaretlerine giderek kızları ve torunlarıyla hasret gideriyordu.

Merve kafaları karıştırdı

Torunlarını çok özleyen ve geçtiğimiz haftalarda yeniden New York’a gitme planları yapan Ender Mermerci, koronavirüs salgını yüzünden uçuşların iptal edilmesiyle İstanbul’da kaldı.
Ender Hanım şimdilerde torunlarıyla her gün görüntülü konuşarak hasret gideriyormuş.

Komşu burada kaldı

Aşk engel tanımaz. Ayşe Kucuroğlu’nun 1 yıldır aşk yaşadığı Yunan sevgilisi Alex Papantoniou da öyle... Papantoniou, bir süre önce İstanbul’a sevgilisini görmeye gelmiş. Seyahat yasaklarının başlayacağını bile bile İstanbul’da kalan Papantoniou, karantina günlerini sevgilisinin yanında geçirmek istemiş. Bebek’teki evine yerleşen Alex Bey, birkaç günde bir Ayşe Kucuroğlu’nu görmeye gidiyormuş. Markete ve eczaneye gidip günlük ihtiyaçlarını birlikte karşılayan sevgililer, sonrasında kendi evlerine dönüyormuş.

Merve kafaları karıştırdı

Karantina günlerinde sanat

1992 Türkiye ve Avrupa üçüncü güzeli Banu Sağnak, karantina günlerini fırsata çevirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım ve Reklam mezunu olan Banu Hanım, ressam Ziyad Sultanov ve Hayrettin Sönmez’den dersler almıştı. Sağnak, daha sonra ara verdiği resim çalışmalarına 4 ay önce Art Gale’de ressam Reza Samadi’nin önderliğinde tekrar başlamıştı. Sağnak, “Nepal-Boyalı Yüzlü Rahipler” adıyla hazırladığı yağlı boya tablo çalışmalarına karantina sürecinde hız verdi. Eserleri, “Karantina Günlerinde Sanat” adlı karma sergide yer alacak. Serginin tarihi ise şimdilik belirsiz.

Merve kafaları karıştırdı

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