Londralı sevgilisi tanıdık çıktı!

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Murat Dalkılıç’ın yeni aşkını tanıyanlar, genç kadının geçen yaz Sinan Akçıl’la birlikte olduğunu söyledi. Önce acaba isim benzerliği mi dedim ama araştırınca öğrendim ki, bu bilgi doğruymuş.





Biliyorum Murat Dalkılıç, birlikte olduğu kadınlarla anılmak istemiyor ve ilişkilerinin kariyerinin önüne geçtiğini düşünüyor. Bu nedenle Merve Boluğur’dan boşandıktan ve Hande Erçel’le ayrıldıktan sonra Sitare Akbaş ve Çağla Boz’la ilişkisini göz önünde yaşamak istememişti. Ama kusura bakmasın, bize de haber lazım!





Aldığım bilgilere göre Sinan Akçıl da Eda San ile Londra’da tanışmış. Aynı arkadaş ortamında tanışan ikili, kısa sürede kaynaşmış. İlişkilerini bir süre Londra-İstanbul arası yaşasalar da haziran ayında yaz tatilini birlikte Fas’ta geçirmişler. Ardından Eda San, İstanbul’a Sinan Akçıl’ın yanına gelmiş. Fakat ilişki heyecanını kaybetmiş, San da Londra’ya geri dönmüş.



27 yaşındaki genç kadın, moda tasarım işinde ve daha önce evlenip ayrılmış. Londra’daki Türk sosyetesi tarafından biliniyor, bu nedenle İstanbul’dan gelen ünlülerle de tanışması çok olağan. Nitekim önce Sinan Akçıl, şimdi de Murat Dalkılıç... Belli ki Türk pop müziğini de seviyor...

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Bu isme dikkat!

Selen Tuncer, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir yetenek.

Hem influencer olarak büyük bir takipçi kitlesine sahip, hem de çok yönlü bir sanatçı. Resim yapabilen, söz yazabilen, beste yapabilen ve şarkı söyleyebilen Selen Tuncer, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. “Ezel” dizisinin müziğine yazdığı şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tuncer, müzik kariyerine odaklanarak albüm çalışmalarına da başladı. Gelecekte müzik dünyasında daha fazla adından söz ettireceğine kesin gözüyle bakılan genç yetenek, sosyal medyada da hem müzikle hem de sanatla ilgilenenler için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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Ali Sabancı’dan ilk kare

Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte geçirdiği deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı, eylül ortasında taburcu olmuştu. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi Amerika’da devam ediyor. Ali Sabancı ise geçirdiği ameliyatın ardından hâlâ nekahet döneminde.





Ünlü iş adamı, geçtiğimiz gün kontroller için Amerikan Hastanesi’ne geldi. Burada doktor kontrolünden geçen Sabancı, çıkışta objektiflere takıldı. Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında hastane yatağında fotoğrafı yayınlanan iş adamı, ilk kez sokakta görüldü. Keyfinin yerinde olduğu görülen Ali Sabancı, doktoruyla ‘çak’ yaptıktan sonra otomobiline binerek evine geri döndü.

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‘El Turco’ Amerika’nın zirvesinde

Dünyanın en prestijli gastronomi ödülü olan ‘Michelin’ tarafından 2022 ve 2023 yıllarında ‘Bib Gourmand’ ödülüne layık görülen Miami’deki ünlü Türk restoranı El Turco ve markanın yaratıcısı Gökhan Yüzbaşıoğlu, Amerika’da yeni bir başarı ile gündemde.

1899’dan beri farklı sektörlerden Amerika’nın en başarılı iş insanlarının biyografilerinin bir araya getirildiği ‘Marquis Who’s Who America’ kitabı, 2023 yılının en başarılı iş insanları arasına Gökhan Yüzbaşıoğlu’nu ekledi. 26 yıl da finans sektöründe çalışan Yüzbaşıoğlu, kitapta El Turco ile anılmasını gurur verici olarak tanımladı ve “Bu gurur, muhteşem Türk mutfağına ait. Bu harika mutfağın tanıtılmasında emeği geçen herkesle paylaşıyorum bu heyecanı” dedi. Yüzbaşıoğlu’nun Miami ve New York’ta restoranları var.