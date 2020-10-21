‘Koru’da gizli buluşma

Biri müzik dünyasının, biri de cemiyet hayatının gözde ismi... İkilinin üç sene önce hayatını birleştirmesi büyük yankı uyandırdı. Mustafa Ceceli’nin 8 yaşındaki oğlu Arın ile birlikte bir aile oldular. Selin İmer-Mustafa Ceceli çifti, ilk kez Kelebek’e evlerini açtı!

◊ Temmuz ayında evliliğinizin üçüncü yılını kutladınız. Nasıl geçti bu üç yıl?

- Selin İmer: Evet, 3’üncü yılımızı en sevdiğimiz sanatçılardan biri olan Ebru Gündeş’in Bodrum’daki sahnesine giderek kutladık. Çok güzel bir geceydi, uzun zaman evde oturduktan sonra çok iyi geldi.

◊ Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz; karantina sürecini siz nasıl yaşadınız? Yazın tatil yapabildiniz mi misal?

- Selin İmer: Bu sene çoğunlukla Göcek’teydik. Covid’den dolayı tatillerimizi teknede geçirmenin daha güvenli olabileceğini düşündük. Ben kendi kendime kalmaktan, evde vakit geçirmekten keyif alan biri olduğum için bu dönemde zorlanmadım. Dünyanın içine girdiği ekonomik çıkmaz ve ölümleri saymazsak çok şükür zor bir dönem değildi.



Fotoğraflar: Murat ŞAKA

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