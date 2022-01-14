Koleksiyonuna iki “Patek” daha ekledi

Belediyelerin yurt çapında sahipsiz köpekleri toplamaya başlaması büyük infial yarattı. Hayvanseverlerin eylemleri devam etse de, ne yazık ki henüz yol alınmış değil. Derin Mermerci, bu konuda elini taşın altına koyan isimlerden. Ünlü isimlerin adeta çırpınarak farkındalık yaratmaya çabası inanın çok işe yarıyor ve toplumda karşılık buluyor.
Düzenli olarak barınaklara yardım gönderen, burada yaşayan köpeklerin sahiplenilmesi için olağanüstü çaba sarf eden Mermerci ile konuştum ve bu gönüllü çabasını ilerde daha organize bir şekilde yapmak istediğini öğrendim. Bir vakıftan ziyade, kendisi gibi gerçekten bu işe gönül veren kişilerle el ele vererek, sokak canları için kalıcı çözümler üretmek istiyor.
“Elini taşın altına gerçekten koyarsan sonuç alıyorsun. Buradaki en önemli şey, yıkıcı değil, yapıcı olmaktan geçiyor” diyen Derin Mermerci, en acil eylem planının sokak hayvanlarını kısırlaştırmak olduğunun da altını çiziyor.
Çok özlenmiş
16 yıl aradan sonra albüm çıkartarak sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ü hayranları çok özlemiş! iTunes’ta en çok satın alınan albümler listesinde saatler içinde zirveye yerleşen “Hoş Geldin” albümü, YouTube’un trendler listesine de tepeden giriş yapmıştı.
2017 yılında dünya evine giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen, iki yıl sonra oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı. Kanalın en büyük yapımlarından olan “Survivor”un çekimleri için yılın yarısını Dominik Cumhuriyet’inde geçiren çift, oğulları Esathan’ın yuvaya gitme yaşı gelince onu İstanbul’da bir okula yazdırmışlardı.
Ancak çift şimdi oğullarıyla birlikte Dominik’e gitme kararı aldı. Esathan’ı burada bir okula yazdıracak olan Hande Gülşen Yontunç, kendi işleri için arada bir İstanbul’a gelecek. İkizi Duygu Gülşen Tarablus ile sahibi olduğu “2wins” markasıyla yeni atılımlar yapan Yontunç, Esathan yeni okuluna başlamadan önce buradaki işlerini tamamlamaya çalışıyor. Duyduğuma göre başarılı kardeşler, “2wins” markasıyla çok yakında bir kozmetik koleksiyonu da çıkarmayı planlıyormuş.
Hamile stili ilgi çekecek
Malum, Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olacağı haberi geçtiğimiz kasım ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beş aylık hamile olan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün ilk kez büyüyen karnıyla paylaşım yaparak takipçilerini sevindirdi.
Stil danışmanı olan ve kendi giyim tarzıyla da kadınlara ilham veren Tatlıtuğ’un hamile stili de yakından takip edilecek diye düşünüyorum. Önceki gün Mavi’nin hamilelik serisinden beli lastikli pantolonunu, Damat Tween’in oversize ceketiyle kombinleyen Başak Hanım, yine zevkini konuşturdu.
Yeni projeye başladı
Vakko, geçtiğimiz yıl mimarisiyle bir sanat eseri taşıyan yeni mağazacılık konsepti Vakko Nişantaşı’nı açmıştı. Geniş ve ferah dört katlı mağazasıyla semte geri dönen Vakko’nun binasının üst katında ise hummalı çalışma devam ediyordu.
Şimdi öğrendiğime göre, görkemli mağazanın üst katı otel olacakmış. İlk kez kendi otelini kurarak perakendecilikten turizme geçiş yapacak olan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, yine adına yakışan bir adım atarak, otelinde tasarım, moda ve sanatı buluşturacak.
Alışveriş turizminin göz bebeği olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yapı, 44 odalı bir butik otele dönüşecek. Uzun süreli konaklamak isteyenler için rezidans hizmeti de sunulacak. Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanan Vakko Hotel & Residence’in nasıl bir otel olacağını görmeyi büyük merakla bekliyorum.
Patron alışverişe çıktı
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’i sokakta görmek pek mümkün değildir. Ancak Şahenk, önceki gün alışveriş yapmak için Nişantaşı’na gelmişti. İtalyan lüks giyim markası Berluti’de alışveriş yapan ünlü iş insanı, bir süre mağazadaki ürünleri inceledikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla birlikte caddede kısa bir tur atıp, bir restorana geçerek yemek yedi.
Bir yıldan fazladır birlikte olan iş insanı Önder Fırat ve spiker Şükran Albayrak, yılbaşını kayak tatiline dönüştürerek, Fransız Alpleri’ndeki Courchevel’e uçmuş. Dünya jet-set’inin yanı sıra bizim cemiyet ve iş dünyasının da en sevdiği kayak destinasyonlarından biri olan Courchevel’de gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çifti, orada bulunan bir arkadaşım görmüş.
Fenerbahçe aşığı olan çift, tam bir spor tutkunu biliyorsunuz. Tatilde bile sporunu aksatmayan Önder Fırat ve Şükran Albayrak, bol bol kayak yaparak stres atmış. Çiftin, dört günlük kısa bir molanın ardından İstanbul’a, işlerinin başına döndüğü konuşuluyor.
Erkek yeğen geliyor
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden ünlü iş insanı Emir Sarıgül, ilk kez amca olmak için gün sayıyor. Kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte, erkek kardeşi Ömer Sarıgül ve onun eşi Revna Sarıgül’le yemek yiyen Emir Sarıgül’ün keyfine diyecek yok!
Çünkü 2019 yılında dünya evine giren Ömer-Revna Sarıgül çifti bebek bekliyor. Altı aylık hamile olan Revna Sarıgül’ün oğlu olacakmış. Mutluluklarını dostlarıyla paylaşan Sarıgül Ailesi, aileye katılacak yeni bebek için oldukça heyecanlı. Sağlıkla kucaklarına alsınlar…
Bensu Soral-Hakan Baş2021 yılını çalkantılarla geçiren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtardı. Yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı. Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.
Derin MermerciCemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yeni yılı annesi Ender Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile birlikte evinde karşıladı. Adet olduğu üzere yeni yılda bereket getirmesi için kapısının önünde nar patlatan Mermerci, günü Cem Yılmaz’ın dijital platformda yayına çıkan yeni gösterisini izleyerek bitirdi.
Çağla Bostancı2022’yi evinde ailesiyle karşılayan isimlerden biri de Çağla Bostancı oldu. Eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte evinde minik bir kutlama yapan Çağla Hanım, sevdikleriyle olmaktan mutluydu.
Melis-Burak HatipoğluGenç işadamı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hanım da evde kutlama yapan isimlerdendi. Çift, kızları Derin ve Defne ile birlikte yeni yılı evlerinin keyifli atmosferinde karşılamayı tercih etti.
Nergis-Enis Pekuysalİş dünyasının ünlü ismi Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal da evlerinde karşıladı yeni yılı. Pandemiden dolayı çocuklarıyla kutlama yapan çift, 2022 yılı için sağlık, sevgi, mutluluk ve hoşgörü diledi.
Ayça-Emir Tamer
Sosyal yardımları genelde kimseye duyurmadan yapan iş dünyasının sevilen ismi Ali Ağaoğlu, bugüne kadar yaptırdığı okul, öğrenci yurdu ve cami gibi sosyal tesislerle gündeme gelmişti. Meğer iş dünyasında en fazla okul yaptıran isimlerin de başında geliyormuş.
Eğitim konusunda çok hassas olan Ali Ağaoğlu, bugüne kadar Türkiye’nin ihtiyaç duyulan bölgelerinde 374 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiş. Şimdiye kadar bunu hiç duymamış olduğuma da şaşırdım. Ancak söylenenlere göre Ağaoğlu, şaşaalı açılış törenleri organize etmek istemediği için bu bilgi gizli kalmış.
Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi; “En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir”. Başta Ali Ağaoğlu olmak üzere eğitime destek veren, elini taşın altına koyan tüm işadamlarımızı tebrik ediyorum.
Taze anne baba Covid oldu
6 hafta önce ikiz bebekleri Bella ve Boğaç Metin’i kucaklarına alan Gökçen-Murat Aşık çifti koronavirüse yakalandı. Çift, 5 yıllık ilişkinin ardından 2019’da nikâh masasına oturmuş, geçtiğimiz nisanda da bebek beklediklerini açıklamıştı. Duyduğuma göre Murat Aşık, üçüncü doz aşı sonrası Covid’e yakalanırken, Gökçen Hanım henüz lohusa yatağında virüsle tanışmış. Ateşle boğuşan çifte geçmiş olsun diyor, hastalığı kolayca atlatmalarını diliyorum.
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendi
Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.
Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.
Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunmuştu.
İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.
Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.
Fatih Terim - Burak Elmas
Ekranın popüler oyuncusu Eda Ece’nin kirada oturduğu Ulus Savoy’daki evini çok beğendiği için satın aldığını yazmıştım hatırlarsanız. Sosyeteye komşu olan oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile burada birlikte yaşamaya başlamıştı. Ancak çift, ani bir karar vererek karşıya taşındı. Dairesini 40 bin TL’ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış’tan bir bahçe katı tuttu. Bu bahçe katına da aylık 40 bin TL kira ödeyen güzel oyuncu, söylenenlere göre sevgilisinin Ulus’u bir türlü sevememesinden bu kararı almış.
Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda forma giyen Buğrahan Tuncer, karşı yakayı daha fazla sevdiği için sevgilisi belli ki onu kırmak istememiş.
Brunch’ta buluştular
Gençlere yurtdışı eğitim hedeflerinde yol gösteren BlinkMinds’ın kurucusu Nazlı Erşen, Feriye’de dostlarına brunch daveti verdi. Yaptığı konuşmayla konuklarına teşekkür eden Erşen, BlinkMinds’ın hedefini, “Aslında hepimizin içinde saklı olan, keşfetmeyi istediğimiz güçlü potansiyellerimizi ortaya çıkararak farkındalığımızı bulmak ve korumak... Bu farkındalık ile bir başarı hikâyesi yazabilmek. İşte biz, bunun için gerekli tüm yolları açıyor olacağız” şeklinde anlattı.
Nazlı Erşen
İkoncan’ın yeni bebekleri
Malum, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında kruvaziyer turizmi geldi. Bütün dünyada sektör durdu, birçok büyük şirket batma noktasına geldi. Ancak bu gerçek Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ı durdurmadı.
Herkesin hedeflerini küçülttüğü bir yıl olan 2020’de 21 olan liman sayısını, 25’e yükseltti!
Dünyanın 13 ülkesinde, 19’u kruvaziyer olmak üzere toplam 21 limanı olan Kutman, portföyüne Taranto (İtalya), Las Palmas ve Valencia (İspanya) ile Kalundborg (Danimarka) limanlarını ekleyerek pandemine tamamen durma noktasında olan turizme rağmen büyümeyi tercih etti.
Yılbaşı partisi dillere destanBu arada bir deyim var, biliyorsunuzdur; “work hard, party harder” diye. Çok çalış, daha çok eğlen manasında... Mehmet Kutman, bu deyime çok uygun bir isim. Partileri dillere destandır. Geçtiğimiz günlerde Binbirdirek Sarnıcı’nda verdiği yılbaşı partisini de anlata anlata bitiremiyorlar. Kutman’ın 2012’de hayatını kaybeden Kanadalı ortağı Greg Michael Kiez anısına verdiği partide, cemiyetin çok sevdiği Anna Vissi de sahne aldı.
1.7 milyar dolarlık yatırımla, Ferit Şahenk ve Serdar Bilgili’nin ortaklığında hayata geçen Galataport İstanbul, 29 Ekim’de açılış yapmıştı. Galataport İstanbul ile şehrin tarihi limanı bir yandan dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına dönüşürken, bir yandan da sahil şeridi halkın erişimine açılmıştı.
Mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi; kültür sanat, alışveriş ve yeme-içme deneyimi sunan mekanlarıyla da kısa sürede şehrin gözdelerinden biri olmuştu. Şimdi öğrendiğime göre patronlar, ilk kiracılarına büyük bir jest yapmış.
Galataport’u hemen hareketlendirmek için doğru bir hamle yapan Şahenk ve Bilgili, ilk kiracılarından 6 ay kira almama kararı almış. Mail atarak kiracılarını bilgilendiren yönetimin bu jesti, pandemi nedeniyle zor günler geçiren hizmet sektörüne ilaç gibi gelmiştir.
Serdar Bilgili - Ferit Şahenk
Yeni yaşını kutladı
Aldığım duyumlara göre, Aslı Enver’in Enis-Figen Batur çiftinin oğlu olan Sarp Batur’la mutlu ilişkisi, anne olma arzusu nedeniyle sona erdi.
Batur’un, daha önce 9 yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.
Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş, ancak çift 3 yıl sonra boşanmıştı. Daha sonra Murat Boz’la aşk yaşayan güzel oyuncu, Boz’un da evliliğe yanaşmaması nedeniyle hüsrana uğramıştı.
Sarp Batur’la ilişkisinde bir gelecek göremeyen Aslı Enver’in üzülerek ayrılık kararı aldığı söyleniyor.
Kararın ardından Enver, moral bulmak için kasım başında kız kardeşi Anıl Enver’le birlikte Meksika’ya tatile gitti.
Yaz başından beri birlikte olduğu İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan geçtiğimiz hafta evlenme teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, pazartesi günü sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda’ya uçuyor.
Yönetmen sevgilisinin kendisine sürpriz yaparak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklifi etmesiyle şoke olan güzel oyuncu, o anları takipçileriyle paylaşarak, teklife “evet” dediğini ve çok mutlu olduğunu anlatmıştı.
Thor Saevarsson, “ruh eşim” dediği Dilan Çiçek Deniz’i artık ailesiyle tanıştırmak istiyor.
Pazartesi günü İzlanda’ya uçacak olan çift, yılbaşını Saevarsson ailesiyle geçirdikten sonra İstanbul’a dönecek.
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal ve sevgilisi, cemiyetin ünlü ismi Melis Sütşurup evlenme kararı aldı. Üç yıldır birlikte olan çift, yazın evlenmek için hazırlıklara başladı. 32 yaşındaki Sütşurup, bir yandan da evlendikten sonra oturacakları evin dekorasyonu için harıl harıl çalışıyor.
İç mimar Gizem Abacı ile birlikte evin dekorasyonunu elden geçiren Sütşurup, geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile birlikte koltuk renklerine karar verdi. Yiğit adında bir oğlu olan cemiyetin ünlü ismi, geçtiğimiz yaz Sandal’ın oğulları Yaman ve Yavuz ile tanışmış ve çok iyi anlaşmıştı. Okulların ara tatile girmesiyle de çift, çocuklarıyla beraber Dubai’de tatil yapmıştı.
İlk koleksiyonunu tanıttı
Mehtap Eren, yeni kurduğu markası TheOfNite’ı modaseverlerin beğenisine sundu. Üniversitede moda tasarımı okuyan, ancak marka kurmak için iki küçük çocuğunun biraz büyümesini bekleyen cemiyetin ünlü ismi, Tohum Otizm Vakfı’nın alışveriş şenliğinde stant açarak, ilk koleksiyonunu tanıtmış. Eşi Atakan Eren’in de bir an olsun yalnız bırakmadığı Mehtap Hanım, markasıyla ilgili çok iyi geri dönüşler almış. Ben de kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.
2014 yılında dünya evine giren, 2016’da Nil’i, 2018’de de Naz’ı kucaklarına alan Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti, Etiler’den Tarabya’ya taşınıyor. Tarabya’dan ev alan çift, kızları, dedeleri Fatih Terim’e çok düşkün olduğu için Terim çiftinin yakınına taşınmayı seçti.
Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için kolları sıvamış durumda. Çiftin ev aldığı haberi, çoktan piyasada yayılmış bile!
Duyduğuma göre birçok ünlü marka ve şirket, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı’nın evini dekore etmek için araya aracılar koyuyormuş.
Malum Buse Terim, sosyal medyanın en güçlü isimlerinden. Volkan Bahçekapılı da iş dünyasının sevilen simalarından. Onların referansı bütün kapıları açar...
Koç ödülü şampiyonlara
İşletmeci Ali Ünal’ın yaklaşık 9 yıl önce Kaya Otel’in sahibi Doruk Kaya’dan kiraladığı Drop Lounge, dağda tek olması nedeniyle birçok işlemecinin iştahını kabartıyor.
Kaya Otel’in sahipleri mekanı yenilemek için Ali Ünal’a teklifte bulununca, Ünal yenilenmenin işletmeye katkısı olacağı düşüncesiyle eşyalarını depoya kaldırmış ve tadilatın bitmesini beklemiş. Ancak boşuna!
MAHKEMEYE VERECEK
Justin Bieber, Rita Ora, Jay-Z gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Les Benjamins’in ortakları Bünyamin Aydın ve Fethi Sabancı Kamışlı’nın bir sonraki hedefinin dünya başkentleri olduğunu ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Ortaklar şimdi bu hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi.
Bir süre önce eşi Lamia Aydın ile birlikte Dubai’ye taşınan markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın, bölgedeki en büyük mağazasını burada açtı. Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı ile birlikte Dubai’de ‘amiral gemisi’ anlamına gelen flagship store’un açılışını yapan Aydın, mutluluğunu İstanbul’dan gelen dostlarıyla paylaştı.
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’in boşanacağını ekim ayında ilk bu köşede okumuştunuz. 2012 yılında evlenen çift, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü. Bugün size boşanma davasının hangi aşamada olduğunu anlatacağım...
Aldığım duyumlara göre anlaşmalı boşanmak isteyen ikili, henüz “anlaşamadığı” için boşanma davası açamıyormuş. Hâlâ boşanma protokolü üzerinde tartışan iki isim, tazminat konusunda hemfikir olamamış! Danilo Zanna, eşine Etiler’deki evi, oğullarının velayetini, eğitim masraflarını ve ayda 20 bin TL nafakanın yanı sıra boşanma tazminatı olarak 500 bin Euro vermeyi teklif etmiş.
Bu teklifi kabul etmeyen Tuğçe Demirbilek, 9 yıllık evlilikleri için İtalyan şeften 1 milyon Euro tazminat talep etmiş. Rakamı fazla bulan Zanna, 500 bin Euro’da ısrar ettiği için protokol tıkanmış! El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz bakalım...
İkinci bebek yolda
Yılbaşı gecesi sahneye çıkması için onlarca teklif alan sanatçı, tercihini yeniden İstanbul’dan yana kullandı. Aldığım duyumlara göre Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edilmiş. İlk program için 1 milyon TL alan sanatçı, 11 Aralık’ta yeniden sahnede olacak. Bu program için de 1 milyon TL alacak olan Can, üç gecelik sahne için toplamda 4.5 milyon TL alarak rekora imza atıyor.
Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı. En yüksek ücretler 900 bin–1 milyon TL arasındaydı. 2.5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu!
Güçlerini birleştirdiler
Derimod, ilk kez farklı bir tasarım markasıyla güçlerini birleştirdi; renkli ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Whenever Company ile işbirliği yaptı. Derimod’un zamansız çizgileri, Whenever Company’nin heyecan verici tasarımlarıyla birleşince ortaya rengarenk bir koleksiyon çıkmış. Koleksiyonu da cemiyetin ve sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan tanıtıyor. Dila Tarkan’ın eklektik görünümü, styling’e ilham kaynağı olmuş.
“Senin hikayen farklı” dediler
Ünlü model Şevval Şahin, “J By X SEVVAL SAHIN” adını verdiği yeni koleksiyonunun heyecanını yaşıyor. Sekiz parçadan oluşan “Disco Dream” konseptli koleksiyonu yarın yapılacak görkemli bir davette tanıtacak olan model, tasarımlarını internette ve mağazada satışa sunacak.
Üniversitede sanat ve moda eğitimi aldığı için bu tür çalışmalara oldukça yatkın olan Şevval Şahin, tasarım aşamasının ardından en iyi sonucu alabilmek için uzun süre koleksiyonun provalarını yapmış.
Tebrik etmek için aradığım Şahin, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, tasarımlarda çok farklı kumaşlar kullandıklarını anlattı. Koleksiyonun modelliğini de kendisi yapan Şahin, kişisel tarzından ve beğendiği trendlerden ilham aldığını söyledi.
Yılbaşı tasarımları tanıtıldı
Mücevher dünyasına yeni bir soluk getiren Velovis, ikonikleşen yıldızlardan ilham alarak özel bir yılbaşı koleksiyonu hazırladı.
Koleksiyonuna iki “Patek” daha ekledi
Melis Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu saat koleksiyonuna iki Patek Philippe daha ekledi.
Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.
Ciddi bir saat koleksiyonu olduğunu öğrendiğim Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu koleksiyonuna iki Patek Philippe daha eklemiş.
Sosyal medya paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla saatlerden biri Nautilus 5980 modeli ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira. Diğeri de Nautilus 7118, onun fiyatı da yaklaşık 1.5 milyon lira. Yüksek saatçiliğin en önemli temsilcisi olan Cenevre merkezli Patek Philippe, her saat tutkunun radarında olan bir marka. Seçkin bir koleksiyon oluşturan Melis Sütşurup da iki yeni model daha alarak “Patek” koleksiyonunu üçlemiş.
Doğum gününü birlikte kutladılar
Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...
MIamI’de övgü dolu sözler
Caroline Koç ve Banu Yentür’ün lüks ev ürünleri markası Haremlique İstanbul, Miami’deki ikinci mağazasını Bal Harbour Shops’ta açmaya hazırlanıyor. Four Seasons at the Surfside Miami’nin içinde ilk mağazasını açan marka, kısa sürede kentin ilgi çeken noktalarından biri olmuştu.
“Rekabetin oldukça güçlü ve zorlu olduğu bu pazarda ikinci mağazamızı Miami’deki Bal Harbaour Shops’ta açacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Yurtdışındaki etkinliğimizi artırma hedefimiz bizi gelecek dönem için cesaretlendiriyor” diyen Caroline Koç, yerel basından da destek görüyor.
Kentin popüler dergisi Modern Luxury Miami, yeni açılacak mağazanın haberini yaparak, Osmanlı’nın tasarım kültüründen ilham alan Haremlique’in yüksek kalitedeki ürünlerine övgüler yağdırdı. Dergi daha önce de Four Seasons’daki mağazayı, kentin “en iyi 5 otel mağazası” arasında saymıştı.
Yıla renkli başlangıç
Hazal Özkan Art Gallery, ev sahipliğini yaptığı ikinci sergisi “Saklambaç” ile yeni yıla renkli bir başlangıç yapıyor. Özel bir davetle kapılarını açan sergi, renklerin etkileyici dünyasını ve renklerin ardında gizlenenleri sanatseverlerle buluşturuyor. Genç sanatçı Hazal Özgür’ün bu ilk kişisel sergisinin küratörlüğünü ise sanat tarihçisi ve sanat danışmanı Hazal Özkan üstleniyor. Sergiyi gezenler arasında koleksiyoner Emin Hitay da vardı.