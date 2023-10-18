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Kızları olacak

#Doğukan Dudaroğlu#Alara Mildon#Mert Mildon

Monako’da yapılan 1 milyon Euro’luk düğünle Doğukan Dudaroğlu ile evlenen sosyetenin ünlü ismi Alara Mildon’un bebek beklediğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Düğün tarihini bu mutlu haber için erkene çeken çiftin bu kararı merak uyandırmıştı.

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12 haftalık hamile olan gelin, ağustos yerine temmuz ayında evlenmeyi tercih etmiş ve 3 gün süren görkemli kutlamalarla dünyaevine girmişti. İstanbul sosyetesinin akın ettiği ve günlerce konuşulan bir düğünle evlenen çiftin bebeklerinin kız olacağını öğrendim. Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon ve Fatoş Mildon da dede anneanne olacakları günü iple çekiyormuş. Kızları için hazırlık yapmaya başlayan çifti ben de kutluyorum.

Kızları olacak

Birlikte klip çektiler

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, yoğun konser programı arasında aranjörlüğünü Doğuş Çabakçor’un yaptığı “Bak Yine Hatırladım” şarkısına klip çekti. İkili bu versiyonuyla şarkıya yeni bir soluk getirerek birlikte bir çalışmaya imza attı. Ramazan Arslankaya yönetmenliğinde çekilen klipte Akçıl ve Çabakçor birlikte kamera karşısına geçti. İkilinin eğlendiği anlara yer verilen klip, DMC ve Go Müzik etiketiyle tüm dijital platformda sevenleriyle buluştu.

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Kızları olacak

Tarih ve sanat bir arada

Sanatseverler, Beylerbeyi’ndeki Beyaz Köşk’te Seym GlassStudio ve Arc N More Mimarlık tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Cumhuriyet tarihinin en önemli portre sanatçısı olan Feyhaman Duran ve eşi Güzin Duran’a da ev sahipliği yapmış olan Beyaz Köşk’te düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından yaklaşık 120 kişi katıldı. Yunus Emre Akkor’un eşsiz lezzetleri ile devam eden gecede, Feyhaman Duran’ın 20 eseri köşkün bahçesine kurulmuş olan ekrandan paylaşıldı. Arda Can Özsu ve Fırat Şenol, Feyhaman Duran’ın sanat yaşamını ve Beyaz Köşk’te geçirdiği dönemi ele alarak geceye katılanlarla paylaştı.

Kızları olacak
Berk Karpuz - Şeyma Nur Soysal Kapruz - Deren Bingöl - Merve Soysal Bingöl - Onur Soysal - Dilanur Soysal
Kızları olacak
Yunus Emre Akkor
Kızları olacak
Sena-Mehmet Ziylan
Kızları olacak
Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan


 

 

 

 

 

#Doğukan Dudaroğlu#Alara Mildon#Mert Mildon
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