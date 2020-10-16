Katar’dan 500 bin dolarlık teklif

Covid nedeniyle aylarca uzak kaldığı babaannesi ve dedesine daha yakın olmak isteyen oyuncu Gökhan Alkan, onlara 1,5 milyon TL değerinde bir ev aldı.



Ailesine düşkünlüğüyle bilinen genç neslin yetenekli oyuncusu Gökhan Alkan, karantina döneminde uzak kaldığı babaannesi ve dedesini kendi mahallesine yerleştiriyor. Koronavirüs nedeniyle onları aylarca göremeyen Alkan, babaannesi ve dedesine kendi oturduğu Bağdat Caddesi’nden 1,5 milyon TL değerinde ev almış.



Büyüklerini kendisine yakın bir eve yerleştirmek isteyen oyuncu, şimdilerde evin tadilatıyla uğraşıyormuş. Evi komple elden geçirip yenileten Alkan, tüm tadilat işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyormuş.



Dizi çekimlerinden arta kalan tüm zamanını buraya ayıran ünlü oyuncu, kış gelmeden babaannesi ve dedesini yeni evlerine yerleştirmek istiyormuş. Sadece anne babasıyla değil, büyük ebeveynleriyle de bu kadar yakından ilgilenen Gökhan Bey’in bu güzel jesti takdire şayan gerçekten...

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