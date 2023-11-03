Kasımda ayrılık var

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Sıla, tüm Ege ve Akdeniz açık hava tiyatrolarında konser vererek, en çok biletli konser veren sanatçı unvanını kaptı. Bu yaz sezonunu da toplam altı konserlik Harbiye Açıkhava konserinin sonuncusuyla 30 Ekim’de kapattı. Yoğun geçen konser maratonunun ardından sevgilisi oyuncu İlker Kaleli ile şöyle güzel bir tatili hak etti... Ancak işler ne yazık ki buna müsaade etmiyor. Hatta çiftin kasım ayını ayrı geçireceklerini öğrendim. Çünkü Sıla, 1 aylık Amerika’da turnesine çıkıyor. İlker Kaleli ise maalesef kendisine eşlik edemiyor, çünkü yeni dizisinin çekimleri için sete girdi.

Bu arada hatırlarsanız ilk ben yazmıştım; Sıla’nın sahne arkasındaki yapay zekâ destekli videoart gösterisi büyük sükse yapmıştı. Öğrendiğime göre diğer sanatçılar da bu teknolojiyi kullanmak için sıraya girmiş durumda. Ancak bu, hem çok pahalı hem de zamana ihtiyaç duyulan bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Şimdi Sıla, bu teknolojiyi Amerika’daki turnesinde de kullanacak. Başarılı sanatçı 1 ay boyunca Los Angeles, Florida, New York ve Washington DC’de konserler vererek Amerika’yı fethedecek.

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Trafiğe çözüm

İş insanı Bahattin Demir önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. İşleri gereği sık sık trafikte vakit geçirmek zorunda kalan Demir’in lüks arazi aracını sattığı, yerine İstanbul caddelerine kolay park edilen bir ufak araba alıp motosiklet kullanmaya ağırlık verdiği öğrenildi. Önceki gün Nişantaşı sokaklarında dikkatleri çeken Bahattin Demir, motosikletini park edip elindeki kaskı ile bir toplantıya yetişirken görüntülendi.

Dilara tarihe geçti!

Biliyorsunuz son yıllarda en havalı modacımız Dilara Fındıkoğlu! Birbirinden çarpıcı tasarımlara imza atan Fındıkoğlu’nun en sadık hayranlarından biri de stil ikonu Kylie Jenner. Güzel yıldız, Cadılar Bayramı’nda da kardeşi Kendall Jenner ile birlikte Dilara’nın tasarımlarını seçti. Fındıkoğlu’nun kardeşlere özel tasarımı büyük ilgi görürken, Kylie’nin paylaştığı fotoğraf kısa sürede 4 milyondan fazla beğeni aldı.

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Bu arada ünlü modacı, Madonna’nın dünya turnesi için de kıyafet tasarladı. Londra’da start alan ‘Celebration’ turnesi, Madonna’nın uzun yıllara dayanan müzik kariyerinin zirvesi. Sanatçının stilistleri, turne için üç modacıya özel kıyafet sipariş verdi: Donatella Versace, Jean Paul Gaultier ve Dilara Fındıkoğlu! Dünya starı için özel tasarım yapan modacı, tarihin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bu, Madonna’nın ilk Dilara Fındıkoğlu kıyafeti değil. Süperstar, 2019 Eurovision şovunda da Dilara’nın özel tasarımını giymişti.



Dilara Fındıkoğlu

İlk şube Bağdat Caddesi’nde

Bupa Türkiye Sağlık Hizmetleri, Türkiye’de “Entegre Sağlık Hizmetleri” alanında altyapı çalışmalarını tamamlayarak büyümeye devam ediyor. Uzun yıllardır sağlık sigortacılığında pazar belirleyici, lider şirket olma vizyonunu pekiştirerek, ağız ve diş sağlığı alanındaki tedavi hizmetlerini kendi marka çatısı altında müşterilerine sunmaya başladı. Bupa Türkiye Sağlık Hizmetleri’ne bağlı ilk ağız ve diş sağlığı kliniği “senCard Dental Klinik”, İstanbul Bağdat Caddesi’nde törenle hizmete açıldı. Açılışa Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ve Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli de katıldı.

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BMD’ye katıldı

CEO’luğunu perakende sektörünün başarılı isimlerinden Şahin Demir’in yaptığı Ecrou, Birleşmiş Markalar Derneği’nin yeni üyesi oldu. Yönetim kurulu başkanlığını Sinan Öncel’in üstlendiği BMD, bir açıklama yayınlayarak Ecrou Ailesi’ne “Aramıza hoş geldiniz” dedi.

2017 yılında kurulan güzellik, sağlık, giyim, ev, yaşam, moda, tekstil, aksesuvar, hobi, kırtasiye, dijital aksesuvar sektöründe faaliyet gösteren Ecrou, 24 Ekim 2023 tarihi itibarıyla derneğin 204’üncü üyesi ve 507’nci markası oldu. Ben de Ecrou Ailesi’ni ve CEO Şahin Demir’i

kutluyorum.