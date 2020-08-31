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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

İkizler erken geldi

31 Ağustos 2020

Hande-Ömer Taviloğlu çiftinin ikizleri aceleci davrandı! 8 aylık doğan bebekler, prematüre oldukları için kuvöze alındı. Çift, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan oğullarını evlerine götürmek için gün sayıyor.

Mudo’nun patronu Mustafa Taviloğlu’nun “ikiz dedesi” olacağı müjdesini, ağustos başında ilk kez ben duyurmuştum hatırlarsanız. 2016 yılında New York’ta tasarımcı Hande Çokrak’la evlenen oğlu Ömer Taviloğlu’nun ikiz erkek bebek babası olacağını yazmıştım.
İkizler erken geldi
Hande Taviloğlu, bebeklerini 10 gün önce Maslak’taki özel bir hastanede dünyaya getirmiş.
Ancak ikizler, 32’nci haftada doğdukları için kuvöze alınmış.
Prematüre doğan oğullarını hastanede bırakıp taburcu olan Hande Hanım, eşi Ömer Bey’le her gün hastaneye giderek hem süt veriyor hem de bebekleriyle olabildiği kadar çok vakit geçiriyor.
Geçtiğimiz günlerde hastane dönüşü yemek yemek için Zorlu Center’a uğrayan çift, bebekleriyle vakit geçirdikleri için heyecanlıydı ama bir yandan da onları hastane bırakmanın burukluğunu yaşıyordu.
Ömer Bey, sık sık eşinin elini tutup onu teselli etti.
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan ikizler, günleri dolduktan sonra ailelerine kavuşacak.

Ameliyat oldu
Temmuz ayında, 50’nci yaş gününde Amerikalı sevgilisi Stuart Parr ile nişanlanan Özlem Önal’a nazar değdi!
Sarıyer’deki evinde verdiği büyük bir partiyle hem yeni yaşını hem de nişanını kutlayan Önal, geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı ameliyatı olmuş. Fulya’daki özel bir hastanede ameliyat masasına yatan Özlem Hanım’ın hızla iyileştiği gelen bilgiler arasında.
İkizler erken geldi
Fizik tedaviye başlayan Önal’ın bu zor günlerinde maalesef nişanlısı yanında değil. İşleri nedeniyle nişan partisinden sonra Amerika’ya dönen Stuart Parr, her gün görüntülü olarak arayarak nişanlısının sağlık durumunu yakından kontrol ediyor.
Hollywood’da yapımcı olan Parr, önümüzdeki ay İstanbul’a gelecek.

Yaza veda yemeği
Cemiyetin ünlü isimlerinden Bodrum’da “yaza veda” yemeği...
İkizler erken geldi
Evin Şaşmaz’ın ev sahipliğinde bir araya gelen Ömer Karacan, Bilgün Dereli, Yasemin Aloğlu, Aslı Kuseyrioğlu, Selma Türkeş, Sennur Çiftçi, Zeynep Çarmıklı ve Alasdair Dundas gibi tanınmış isimler, Bodrum Le Meridien’in içindeki Vitalica’da öğlen yemeği yedi.
Bodrum’a veda etmeden önce son bir kez daha buluşan yakın dostların yemeği oldukça eğlenceli geçti. Günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler...

Yeni sevgilisinin
evine taşındı

3 yıldır evli olduğu Caner Karaloğlu’ndan zorlu bir boşanma süreci sonrası ayrılan Elisabeth Mas yeniden âşık! İspanyol model, gönlünü genç iş insanı Erben Öztürk’e kaptırmış.
İkizler erken geldi
Öztürk’ün adını, geçtiğimiz yıllarda Neslişah Alkoçlar ve Ceylan Çapa’yla yaşadığı ilişkilerle duymuştuk.
Yeni sevgilisinin Taksim Residence’daki dairesine taşınan Elisabeth Mas’in aşktan ayaklarının yerden kesildiği söyleniyor...
İkizler erken geldi

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