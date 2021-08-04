Haciz restine nafaka iptal davası

“Erşan Kuneri” dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanan Cem Yılmaz, şimdiden yeni projesi için kolları sıvadı. Usta komedyen, “Karakomik Filmler”in devamını 7.5 milyon TL’ye sattı.



Cem Yılmaz, “Karakomik Filmler”in devamını çekmek için dijital bir platformla masaya oturdu. Üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7.5 milyon TL alacak. Şu sıralar hâlâ “Erşan Kuneri” dizisinin çalışmalarıyla uğraşan Yılmaz, “Karakomik Filmler”i gelecek sene yapacak.



“Karakomik Filmler” adı altında 2019 ve 2020 yıllarında dört ayrı film yapan Cem Yılmaz, bu filmleri de vizyona girdikten sonra dijital platforma satmıştı. Sinemada umduğu seyirciye ulaşamayan sanatçı, dijitalde tatmin edici bir izleyici rakamı tutturmuştu.

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