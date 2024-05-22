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Genç âşıklardan ilk fotoğraf

#Su Zileli#Cevdet Çetindoğan#Mehmet Üstündağ

6 aydır birlikte olan Cevdet Çetindoğan ve Su Zileli, İpekyol’un defilesine el ele katılarak ilişkilerini resmileştirdi.

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Cemiyetin ünlü çiftlerinden Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın oğlu Cevdet Çetindoğan, 6 aydır Su Zileli ile birlikte. Gazeteci Ümit Zileli ile Songül Toprak’ın kızı olan Su Zileli ile Cevdet Çetindoğan, geçtiğimiz günlerde İpekyol’un Elie Saab ile birlikte yaptığı koleksiyonun defilesini birlikte izledi.

Genç âşıklardan ilk fotoğraf

Genç çiftin bu özel etkinlikte birlikte görülmesi, cemiyet hayatında büyük ilgi uyandırdı. İpekyol ve Elie Saab iş birliği ile düzenlenen koleksiyon defilesi, moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken, çiftin birlikte ilk kez görüntülenmesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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Genç âşıklardan ilk fotoğraf
Cengiz Çetindoğan - Demet Sabancı

‘Akıllı ev’ler tanıtıldı

Samsung Electronics, gelişmiş bağlantı ve yapay zekâ özelliklerine sahip yeni Bespoke AI Serisini, Samsung House’da düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Genç âşıklardan ilk fotoğraf

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, SmartThings bağlantı özellikleriyle zenginleşen akıllı ev deneyimleri tanıtıldı. Etkinlikte sunum yapan Mert Gürsoy’a tasarımcı Mahmut Kefeli de eşlik etti. Konuklar, yepyeni bir boyut kazanan akıllı ev konforunu yerinde deneyimleme olanağı buldu.

‘Babamla tatlı tatlı çekişiriz’

110 yıllık bir mirasın dördüncü kuşak temsilcisi Maya Portakal Bitargil, Alem dergisinin yeni sayısına çok hoş bir röportaj vermiş.

Genç âşıklardan ilk fotoğraf

Aile çalışmanın zorlukları hakkındaki soruya samimi bir yanıt veren Portakal, şöyle demiş: “Zorlukları olmaz olur mu! Hem de katman katman olur. Babayla kız ilişkisi... Hocam, ustam, kavgam, başarım… Çok çok şey gördüm, görüyorum sevgili babamdan. Kocaman emeği omuzlarımda… Ailede işimiz ilk kez bir kadın DNA’sı taşıyor. Kuşak çatışması, kadın erkek farklılıkları sağlıklı sonuçların doğmasında faydalı olabiliyor. Tartışmanın, hatta zaman zaman ‘tatlı’ çekişmelerin iyi meyveleri olabiliyor.”

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Yaz sezonunu açtı

The Bodrum Edition, hafta sonu davetiyle 2024 yazına ‘merhaba’ dedi.

Genç âşıklardan ilk fotoğraf

Brava By Stefano Ciotti’de Michelin yıldızlı gastronomik bir deneyimle başlayan hafta sonu etkinliği, Will Diamond’ın canlı performansı ve DJ Berk Büyükakın’ın müzikleri eşliğinde devam etti.

Genç âşıklardan ilk fotoğraf

The Bodrum Edition Genel Müdürü Mustafa Bulmuş ev sahipliğinde yapılan davete Berrak Tüzünataç, Umut Eker, Deniz Marşan, Pelin Kaya, Murat Kazancıoğlu, Selin Türkmen gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Genç âşıklardan ilk fotoğraf

 

#Su Zileli#Cevdet Çetindoğan#Mehmet Üstündağ
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