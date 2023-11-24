Gala Modern’e az kaldı

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İstanbul Modern’in çocuklar ve gençlere yönelik eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, uzun aradan sonra yeniden yapılıyor. 2009 yılından bu yana düzenlenen Gala Modern gecelerinden sağlanan destekle 600 bin fazla çocuk ve gencin sanat eğitiminden yararlandığına dikkat çeken İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, İstanbul Modern’in sanat eğitimi projeleriyle geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkıda bulunduğunu ifade etmişti.





İş ve cemiyet dünyasının akın ettiği ve destek yarışında bulunduğu Gala Modern, 2019 yılına kadar aralıksız düzenlenmişti. Ancak pandeminin araya girmesi ve İstanbul Modern’in yeni binasına taşınması derken dört yıldır yapılmıyordu. 16 Aralık’ta yapılması planlanan gece için hummalı bir çalışma var. Tophane İskelesi Caddesi’ndeki yeni binasında yapılacak olan galanın muhteşem olacağından şüphem yok!

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Büyük başarı

Seyahat ve lüks yaşam tarzı sektörlerine odaklanan ve dünyanın önde gelen bağımsız halkla ilişkiler ve pazarlama iletişimi ajanslarından oluşan küresel bir topluluk olan Travel Lifestyle Network (TLN), ağına Türkiye’den bir üye eklediğini duyurdu.





Privée PR İstanbul, TLN’nin benzer düşünen profesyonellerden oluşan ve sürekli genişleyen ailesine Lizbon’da düzenlenen toplantıda katıldı.





Tebrik etmek için aradığım Privée PR İstanbul Kurucu Başkanı Arzu Demirer, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Lüks seyahat trendlerini takip etmek ve işimizi küresel olarak büyütmek için doğru yerde olduğumuza inanıyoruz. Dünya artık farklı iş birliklerini konuşuyor ve biz de bu ağ içerisinde yaratıcı iş birliklerine imza atacağımızdan eminiz.”

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Önce set, sonra yemek

Komedi yapımlarının aranılan ismi olan İbrahim Büyükak, başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı “Mutluyuz” filminin çekimlerine devam ediyor.

Başarılı komedyeni, önceki gün eşi ve oğlu ziyaret etti. Babasının çekimlerini izleyen Aslan, sevimliğiyle tüm set ekibinin gönlünü çeldi. Aile günün yorgunluğunu ise Etiler Nusret Kebap’ta attı. Yemek yerken görüntülenen ailenin keyfi yerindeydi. İlişkilerini, 2018 yılında nikâh masasına oturarak resmileştiren Büyükak çiftinin mutlu evlilikleri, 2021’de Aslan’ın ailelerine katılmasıyla katlanmıştı.

Formula 1 yolunda

Milli karting sporcusu Ayşe Çebi, 21-22 Kasım tarihlerinde Abu Dabi’de düzenlenen ‘Geleceğin Şampiyonları Karting Akademisi’ organizasyonunda tek Türk sporcu olarak Al Forsan yarış pistine çıktı.

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Bu yeni global seri, kadınların ulusal ve uluslararası karting yarışmalarına katılımını artırmayı ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca F1 Akademisi, mini, junior ve senior kategoride başarılı olan üçer kadın sürücüyü destekleyecek. 2023 sezonunda İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK Serisi olmak üzere 3 ayrı uluslararası şampiyonayı takip eden Ayşe Çebi, bu büyük organizasyonda 21 ülkeden 36 sporcunun yer aldığı OK-N Senior kategorisinde mücadele etti.