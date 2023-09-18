Evi aldı sıra helikopter pistinde!

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Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın yıllarca oturduğu Kandilli Vaniköy’deki malikâne, artık Rus oligark Roman Abramovic’in! Bir süredir bu iddialar konuşuluyordu; şimdi aldığım bilgilere göre evi kesinlikle Abramovic almış ve hatta hummalı bir tadilata başlamış bile.

Dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramovic, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar sonrası Londra’dan İstanbul’a taşınmıştı. Dünyanın sayılı milyarderlerinden olan Abramovic’in uzun süredir İstanbul’da kendine göre bir ev arayışında olduğu biliniyor. Boğaz’ı çok seven oligark, satılık yalılara bakmış, hatta bir yalıyı aldığı yönünde duyumlar yayılmıştı. Ancak bunlar doğru olmadığı gibi, Abramovic’in yalı fikrinden neden vazgeçtiğini de öğrendim. Meğer oligark, evine bir helikopter pisti yaptırmak istiyormuş. Yalılara bu izin çıkmayınca, rotasını daha geniş arazilere çevirmiş.

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Vaniköy’deki bu malikânenin arsası 9 bin 600 metrekare, kapalı alanı ise 2 bina şeklinde ve yaklaşık 2 bin metrekare. Serveti 10 milyar dolar civarında olan Abramovic, güvenliğine ve gizliliğe çok önem veriyor doğal olarak. Bu malikâne de ona gözlerden uzak bir alan tanıyor.

Bu arada evin bulunduğu arazide helikopter pisti yoktu ama gerekli izinler alınmış ve inşasına başlanmış. Eve ulaşan yollar da yeniden yapılırken, mülkün çevresine de kale gibi duvarlar inşa etmeye başlamışlar; bitince Sarıyer’deki ABD Konsolosluğu gibi olacak bence.

Aldığı fiyat tabii ki çok gizli tutuluyor ama emlak piyasası; Abramovic’in bu ev için 18 milyon dolar verdiğini konuşuyor. 10 milyar doları olan bir adam için sanırım sakız parası...

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Ev sahipliği yapacak

Cemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, World Academy katkılarıyla düzenlenecek olan alışveriş festivaline ev sahipliği yapacak. Bir sosyal sorumluluk projesi için teklifi kabul eden Mermerci, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmak için kolları sıvadı.

Şehre dönüş temasıyla hazırlanan “Magic Market x Derin Mermerci”, Swissotel The Bosphorus’un keyifli sıcak atmosferinde bir araya gelecek birbirinden ayrıcalıklı markalar seçkin ziyaretçilerini ağırlayacak. World Academy katkılarıyla Derin Mermerci’nin ev sahipliğinde düzenlenen alışveriş etkinliği, 29 Eylül Cuma günü saat 11.00-22.00 arasında meraklısı ile bulaşacak.

Liderlere muhteşem parti

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Club Med, bu yıl Türkiye’deki iddialı atılımını, İstanbul’da yeni reklam sloganının lansmanı eşliğinde ve seçkin davetlilerin katılımı ile gerçekleştirdiği özel bir partiyle kutladı. Club Med Avrupa, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Anne Browaeys, Güney Amerika, Türkiye ve Gelişmekte Olan Pazarlar Başkanı Rabeea Ansari ve Club Med Türkiye Ülke Direktörü Özlem Tosun ev sahipliğinde gerçekleştirilen partide iş, sanat, medya ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri yer aldı. Aslı Selgür, Dinçer Alphan, Arzu Kaprol, Bilge Öztürk, Daren Gerede, Ebru Erberdi, Zümrüt-Müjdat Yezdani, Özlem Süer, Dila Tarkan gibi isimlerin katıldığı partide davetliler keyifli bir akşam eşliğinde unutulmaz anlar paylaştı.

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Cevza Basman Emiroğlu - Mert Emiroğlu



Aslı Selgür - Dinçer Alphan



Dila Tarkan