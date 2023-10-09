Evden ayrıldı Zorlu’ya taşındı

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Türkiye’nin önde gelen iş dünyası çiftlerinden biri olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı Haluk Dinçer, 28 yıllık evliliklerine son verme kararı almıştı. Bu karar, iş ve özel yaşamlarıyla dikkat çeken çiftin ayrılığıyla gündemde büyük bir yer tutmuştu. İki yetişkin çocukları bulunan Dinçer çifti, anlaşmalı bir şekilde boşanmaya karar vermişti.





Suzan Sabancı ve Haluk Dinçer, 1995 yılında nikâh masasına oturmuştu. Anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvuran çiftin 27 ve 25 yaşlarında iki çocuğu var.



Son gelişmelere göre ise Haluk Dinçer, boşanma kararının ardından Suzan Sabancı Dinçer ile birlikte yaşadığı evden ayrılarak yeni bir hayata adım atmış gibi görünüyor. Dinçer, Zorlu Center’ın rezidansında yaşamaya başlamış. Önceki gün de yeni adresinin popüler restoranlarından biri olan Morini’de yemek yerken görüldü. Tek başına yemek yiyen ve uzun süre telefonu elinden düşürmeyen Haluk Dinçer’in yüzünde bir gülümseme vardı ve belli ki keyfi yerindeydi.









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100. yıl dalışına sponsor oldular

Kalyon Enerji, milli sporcu Şahika Ercümen’in Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ettiği ve ‘Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi’nde gerçekleştireceği dünya rekoru denemesinin sponsoru oldu. Geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız büyük depremle sarsılan Hatay’da yapılacak denemede kırılacak yeni rekor, Cumhuriyetimize armağan edilecek.







İmza töreninde Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata ile bir araya gelen Şahika Ercümen, “Hatay zor günler geçirdi fakat başı dik gururla bu zor günlerin üstesinden gelecek, ben de nefesim yettiği kadar bir parçası olmak istiyorum. Dünya Rekoru denemesi ile hem 100. yılımızda 100 kız çocuğumuzun spor ve eğitim masraflarına bağış toplayacağız, hem de Sıfır Atık Mavi projemiz bu bölgede aktifleşecek” dedi.

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Sanat ve gastronomi gecesi

Sanatçıları ve eserlerini özel bir akşam yemeğinde seçkin davetlilerle buluşturan ‘Artful Dining’ serisinin ilk yemeği gerçekleşti.



Emre Şen - Erdil Yaşaroğlu - Emek Külür - Murat Aslan - Derin Mermerci

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği serinin ilk yemeği Şef Emre Şen’in ev sahipliğinde düzenlendi. Derin Mermerci, Murat Aslan, Banu Çarmıklı gibi çok sayıda ünlü ismin katıldığı yemekte şef Emre Şen, serinin ilk onur konuğu olan Erdil Yaşaroğlu’nun “Manta Boy” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüsüyle misafirlere eşsiz bir deneyim yaşattı.





Banu Çarmıklı - Gizem Kişioğlu - Micheal Çalıkuşu

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Hayırlı olsun ziyareti





Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gün aile dostu Dr. Feyza Kalaycıoğlu’na destek ziyaretinde bulundu. Yeni medikal estetik kliniğini Etiler’de açan Dr. Kalaycıoğlu’nu ziyaret eden Sibel Can, güzel bir buket çiçekle birlikte hayırlı olsun dileğinde bulundu. Beden ve ruh güzelliğinden ilhamla yeni kliniklerinde hizmet vermeye başladıklarını anlatan Dr. Feyza Kalaycıoğlu, Sibel Can’a merkezi gezdirdi ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi.