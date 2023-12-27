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En tatlı mazeret! Katia Hakko 6 aylık hamile...

#Katia Hakko#Sinan Mansuroğlu#Şenay Sevim Şahin

Hayat arkadaşı Sinan Mansuroğlu ile Paris’te yaşayan Katia Hakko, anneannesinin Noel kutlaması için İsviçre’ye gidemedi. Çünkü bebek bekliyor!

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Bettina Machler, Noel Bayramı’nı annesinin yanında İsviçre’de kutladı. Kutlamaya çocukları, gelini, damadı ve torunları da eşlik etti. Bir tek Katia Hakko yoktu kutlamada. Anneanne Leone Machler’in evindeki kutlamada Bettina Machler’in erkek kardeşi Urs Machler’in yanı sıra kızı Pia Hakko ve eşi Kerim Yeşil ile kızları Lily vardı. Geçtiğimiz yaz evlenen oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile yeni dünyaya gelen minik torunu Leo Cem de kutlamada yerini almıştı.

En tatlı mazeret Katia Hakko 6 aylık hamile...

Gözler Katia Hakko’yu ararken, Bettina Machler Instagram paylaşımının altına kızının ‘geçerli nedenlerden dolayı bir seyahat engeli’ olduğunu yazmıştı. Gerçi sonra o bilgiyi kaldırdı ama ben yine de araştırmadan edemedim! Tahmin ettiğim gibi bu seyahat engeli, bebek haberiydi!

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Beş yıldır Sinan Mansuroğlu ile birlikte olan Katia Hakko, altı aylık hamileymiş. Paris’te yaşayan çift, bebeklerinin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemediği için kızları mı olacak, oğulları mı henüz kimse bilmiyor. Katia Hakko, başarılı bir art direktör ve tasarımcı.

En tatlı mazeret Katia Hakko 6 aylık hamile...

Hayat arkadaşı Sinan Mansuroğlu ise mimar. Çiftin bebek haberiyle havalara uçtuğu ve yeni hayatlarını iple çektiği de gelen bilgiler arasında. Bettina Machler de yeniden anneanne olacağını için çok heyecanlıymış.

Kız çocukların eğitimine destek verecek

Şenay Sevim Şahin, şimdi de pozitif ayrımcılık yaparak kız çocuklarının eğitimi için destek veriyor. Mayıs ayında açacağı ilk kişisel sergisi “Tanık” ile gezilerinde tanıklık yaptığı anları paylaşacak olan sanatçı, sergide olmayan fotoğrafları bir kitapta topluyor.

En tatlı mazeret Katia Hakko 6 aylık hamile...

Anı anlatan fotoğrafların altına küçük anekdotlar eşliğinde paylaşacak olan sanatçı, kitaptan elde edilecek tüm geliri kız çocukların eğitimine bağışlayacak.

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İspanyolca sundu

TÜRSAK tarafından Kültür Bakanlığı katkılarıyla gerçekleşen ‘24. Randevu İstanbul Film Festivali’nin ödül töreni, oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat’ın Türkçe ve İspanyolca sunumuyla Atlas Sineması’nda gerçekleşti.

En tatlı mazeret Katia Hakko 6 aylık hamile...

İspanya’dan gelen konuklar yapımcı Amparo Miralles, yönetmen Samantha Lopez, yönetmen senarist Pablo Maqueda, yapımcı-senarist Haizea Viana’yı festival ile ilgili görüşlerini almak için sahneye davet eden Bayat, konukların cevaplarını İspanyolca’dan Türkçe’ye çevirdi. Amparo Miralles, güzel oyuncunun da rol aldığı İspanyol dizisi ‘Pasion Turca’nın çok yakında seyirciyle buluşacağının müjdesini de verdi.

En tatlı mazeret Katia Hakko 6 aylık hamile...

Efsaneyle kutlama

Sosyetenin ünlü isimleri Monik İpekel, Emine Özilhan, Semra Tümay, Jale Öztarhan ve Sema Doğan yeni yılı kutlamak için Cenk Eren’i dinlemeye gitti. Cemiyetin en sevdiği sanatçılarının başında gelen Cenk Eren’in sahnesi efsanedir biliyorsunuz. Yeni şarkısı ‘Zaman Öpünce Geçer’ de kısa sürede büyük bir çıkış yaparak, yılın sürprizlerinden olmuştu. Ortaköy’deki 888 Private’ta sahne alan usta sanatçı konuklarıyla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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En tatlı mazeret Katia Hakko 6 aylık hamile...

 

 

#Katia Hakko#Sinan Mansuroğlu#Şenay Sevim Şahin
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