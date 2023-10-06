 Düğün 3 gün 3 gece sürdü

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Obadan Gıda’nın sahibi Fatih Aslanoba ve Derya Çelepçıkay’ın evliliğe ilk adımlarını atarak nişanlandıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

Amerika’da yaşayan ikili San Diego’da tanışmış ve İstanbul’da geçtiğimiz yıl ağustos ayında nişanlanmıştı. Çift, evlenmek için de Fethiye’yi seçti. Cumadan başlayan ve pazara uzayan partilerle evlenen çiftin düğününe dünyanın dört bir yanından gelen 160 kişilik seçkin davetli katıldı.

Fethiye’deki Yazz Collective’de gerçekleşen 3 gün 3 gecelik düğün töreni, çiftin konuklarına yatta verdikleri “hoş geldin” partisiyle başladı. Gece, muhteşem bir beyaz temalı parti ile devam etti. Cumartesi günü gerçekleşen nikâh törenin ardından yapılan eğlencede ise önce Paris’ten gelen özel bir grup çaldı, ardından da dünyaca ünlü Arkadyan Music Band sahne aldı. Ünlü saksafoncu Merih Makastar da düğünde çalan ünlü isimler arasında yer aldı.

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GELİNLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Pazar kahvaltısıyla sona eren düğünde herkes gelinin muhteşem gelinliklerini konuştu tabii ki. Derya Çelepçıkay’ın beyaz temalı partideki elbisesi G Bride, düğün gününde giydiği iki gelinliği ise Vera Wang imzalıydı. İş yoğunluğundan dolayı balayına çıkamayan çiftin ileriki aylarda Japonya’ya gideceğini de ekleyeyim...



Alize-Barış Tansever / Şule-Ahmet Arınç



Gizem-Güray Akar

Jason-Şirin Talbot / Sahir Erozan

Seda Boyraz / Osman Kibar / Ahmet Okçuoğlu



Fikret Orman / Tuğba Coşkun



Çınar Özyel / Erol Özmandıracı



Berrin Aktuğ / Ebru Şimşek



Düğünün en güzel dansını Manos Restaurant’ın sahibi Yiannis Magnos yaptı. Gelin-damat için piste çıkarak, meşhur Greek dans şovuyla konukları mest etti.



Erkut Soyak/Ayşe San