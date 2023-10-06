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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
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Düğün 3 gün 3 gece sürdü

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

İş dünyasının ünlü ismi Fatih Aslanoba, 5 yıllık sevgilisi Derya Çelepçıkay ile 3 gün 3 gece süren muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Fethiye’deki düğüne İstanbul sosyetesi akın etti.

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Obadan Gıda’nın sahibi Fatih Aslanoba ve Derya Çelepçıkay’ın evliliğe ilk adımlarını atarak nişanlandıklarını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

Düğün 3 gün 3 gece sürdü

Amerika’da yaşayan ikili San Diego’da tanışmış ve İstanbul’da geçtiğimiz yıl ağustos ayında nişanlanmıştı. Çift, evlenmek için de Fethiye’yi seçti. Cumadan başlayan ve pazara uzayan partilerle evlenen çiftin düğününe dünyanın dört bir yanından gelen 160 kişilik seçkin davetli katıldı.
Fethiye’deki Yazz Collective’de gerçekleşen 3 gün 3 gecelik düğün töreni, çiftin konuklarına yatta verdikleri “hoş geldin” partisiyle başladı. Gece, muhteşem bir beyaz temalı parti ile devam etti. Cumartesi günü gerçekleşen nikâh törenin ardından yapılan eğlencede ise önce Paris’ten gelen özel bir grup çaldı, ardından da dünyaca ünlü Arkadyan Music Band sahne aldı. Ünlü saksafoncu Merih Makastar da düğünde çalan ünlü isimler arasında yer aldı.

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Düğün 3 gün 3 gece sürdü

GELİNLİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Pazar kahvaltısıyla sona eren düğünde herkes gelinin muhteşem gelinliklerini konuştu tabii ki. Derya Çelepçıkay’ın beyaz temalı partideki elbisesi G Bride, düğün gününde giydiği iki gelinliği ise Vera Wang imzalıydı. İş yoğunluğundan dolayı balayına çıkamayan çiftin ileriki aylarda Japonya’ya gideceğini de ekleyeyim...

 Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Alize-Barış Tansever / Şule-Ahmet Arınç
Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Gizem-Güray Akar
Düğün 3 gün 3 gece sürdüJason-Şirin Talbot / Sahir ErozanDüğün 3 gün 3 gece sürdü
Seda Boyraz / Osman Kibar / Ahmet Okçuoğlu
Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Fikret Orman / Tuğba Coşkun
Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Çınar Özyel / Erol Özmandıracı
Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Berrin Aktuğ / Ebru Şimşek
Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Düğünün en güzel dansını Manos Restaurant’ın sahibi Yiannis Magnos yaptı. Gelin-damat için piste çıkarak, meşhur Greek dans şovuyla konukları mest etti.
Düğün 3 gün 3 gece sürdü
Erkut Soyak/Ayşe San

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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