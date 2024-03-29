Doğum 1 Mayıs’ta Miami’de!

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Tatil için geldiğim Miami’de yine haber beni buldu! Biliyorsunuz, ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Kural ile 18 Temmuz 2023’te Bodrum’da gerçekleşen romantik bir törenle dünyaevine girmişti. Şimdi ise çift, büyük bir heyecanla ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.







Meğer Çağla Hanım da doğum için tercihini Miami’den yana kullanmış. Yaklaşık bir ay önce Miami’ye giden Çağla Gizem Kural, doğumunu burada gerçekleştirecek. Planlanan sezaryen operasyonu 1 Mayıs’ta gerçekleşecek ve çift, oğulları Mustafa Kemal’i kucağına almanın mutluluğunu yaşayacak.

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Ahmet Kural da bu mutlu günü eşiyle birlikte geçirmek için işlerini hızla bitirip bu hafta sonu Miami’ye doğru yola çıkacak. Doğum haberini sevenleri ve hayranları büyük bir heyecanla bekliyor. Ben de şimdiden çifti tebrik ediyor ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

Hem iş hem tatil

Jolly Tur, Mete Vardar liderliğinde 2025 kış programı için Fransa’nın en büyük kayak chalet zinciriyle partner anlaşması yaptı.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü’nün yöneticisi olan Mete Vardar, toplantı için gittiği kentte Beşiktaş Basketbol Takımı’nın JL Bourg ile yaptığı maçını da izledi. İş seyahatine sevgilisi Özlem Yıldız’ı da götüren Mete Vardır, işle tatili birleştirdi. Basket maçını da sevgilisiyle birlikte izleyen Vardar’a, Beşiktaş yöneticileri de eşlik etti.

Söyleşiye yoğun ilgi

20. Akbank Kısa Film Festivali’nin özel konuğu Nuri Bilge Ceylan’ın Akbank Sanat binasındaki söyleşisine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Sinemaseverler önce Nuri Bilge Ceylan’ın ilk kısa filmi ‘Koza’yı izledi.

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Film seyri sonrası Ceylan, Festival Direktörü Selim Evci yönetiminde kariyerine dair deneyimlerini aktardığı bir söyleşi gerçekleştirdi. Nuri Bilge Ceylan konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı, filmlerine dair önemli anekdotlar paylaştı. Yönetmen, genç meslektaşlarına “Kendinizi fırlatacaksınız, korka korka yapacaksınız. Öğrenmenin en iyi yolu hata yapmak. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini hep sinemadan öğrendik” diyerek

cesaret verdi.

Arzu Alara ile Atina tatili

Geçtiğimiz ağustos kızları Arzu Alara’yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, bebekleriyle tatile çıktı!

Uzun zamandan sonra dostlarıyla tatil planı yapan çift, Atina’ya gitti. Arzu Alara’yı da alarak Atina sokaklarında dolaşan Nazlı Sabancı, kızıyla verdiği pozu takipçileriyle de paylaştı. Dostlarıyla birlikte güzel vakit geçiren ve tatil kaçamağının keyfini çıkaran Sabancı çiftine anne-babalık yaramış doğrusu! İkisi de çok fit ve fresh görünüyor.