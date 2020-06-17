Çocukları için evini satmaktan vazgeçti

Oğulları Kuzey ve Uzay için havuzlu bir eve taşınmak isteyen ve villasını satışa çıkaran Çağla Şıkel, yine çocuklarının isteği üzerine evini satıştan geri çekti.
Türkiye’nin gözde sunucu ve modellerinden Çağla Şıkel, bir süre önce Balmumcu’daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey’le Uzay’ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.
Koronavirüs nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçmek için bu kararı almıştı. Ancak aldığım duyumlara göre Çağla Hanım satıştan vazgeçmiş.
Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirmiş.
Emre Altuğ’dan 3 yıl önce boşanan güzel model, işten arta kalan tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Eski eşiyle örnek bir anne-baba portresi çizen Şıkel, her zaman olduğu gibi yine çocuklarının iyiliğini ön plana koymuş ve evini satıştan geri çekmiş.
Bebeği kıskanıyor
1 ay önce minik kızı Defne’yi kucağına alan Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerden Emir Tamer, babalık sevinci yaşıyor. Öte yandan işadamının başı, evin diğer ferdi Zoe ile dertte!
Emir Tamer ve eşi Ayça Hanım’ın barınaktan sahiplendiği köpekleri Zoe, Defne’yi çok kıskanıyormuş.
Geçmişinde büyük acılar olan Zoe tam bir sevgi arsızıymış ve minik bebeklerini severken çifte bir türlü huzur vermiyormuş. Çift, sevimli köpeğin Defne’ye alışması için ellerinden geleni yapıyormuş...
Zoe eminim ailenin bu yeni üyesine kısa sürede alışacak ve Defne de hayvan sevgisiyle büyüyen şanslı çocuklardan biri olacak.
Bodrum yolcusu
3.5 aylık karantina sürecinin ardından Zeynep Demirel için de yaz tatili başlıyor.
Başarılı futbol kariyerinin ardından Fenerbahçe’de antrenörlük yapan Volkan Demirel ise ancak 26 Temmuz’daki sezon finalinin ardından ailesine katılabilecek.
Zeynep Hanım, önümüzdeki hafta kızları Yade ve Yeda ile Bodrum-Turgutreis’teki yazlıklarına giderek tatile start verecek.
Baş başa Ege tatili
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza’nın yaz tatili son sürat devam ediyor.
Karantina dönemini üç çocuğuyla birlikte geçiren Sponza, bu süreçte Kutluay’la sınırlı zamanlarda görüşme imkanı bulmuştu.
Şehirler arası seyahat yasaklarının sona ermesinin ardından baş başa tatile çıkan çift, önce Marmaris’e gitti, ardından soluğu Fethiye’de aldı.
Mutlulukları yüzlerinden okunan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, İstanbul’a hafta sonu dönecek.
Çocukları için evini satmaktan vazgeçti
Oğulları Kuzey ve Uzay için havuzlu bir eve taşınmak isteyen ve villasını satışa çıkaran Çağla Şıkel, yine çocuklarının isteği üzerine evini satıştan geri çekti.
Türkiye’nin gözde sunucu ve modellerinden Çağla Şıkel, bir süre önce Balmumcu’daki villasını satılığa çıkarmıştı. Şıkel, oğulları Kuzey’le Uzay’ı büyüttüğü, 9 odalı, geniş bir bahçesi bulunan 800 metrekarelik villa için 11 milyon lira istiyordu.
Koronavirüs nedeniyle çocuklarının ortak kullanılan havuzlara girmesini istemeyen Şıkel, havuzlu bir villaya geçmek için bu kararı almıştı. Ancak aldığım duyumlara göre Çağla Hanım satıştan vazgeçmiş.
Kuzey ve Uzay büyüdükleri evde kalmak istediklerini söyleyince, Şıkel hemen emlakçıyı arayıp son kararını bildirmiş.
Emre Altuğ’dan 3 yıl önce boşanan güzel model, işten arta kalan tüm zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Eski eşiyle örnek bir anne-baba portresi çizen Şıkel, her zaman olduğu gibi yine çocuklarının iyiliğini ön plana koymuş ve evini satıştan geri çekmiş.
Bebeği kıskanıyor
1 ay önce minik kızı Defne’yi kucağına alan Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticilerden Emir Tamer, babalık sevinci yaşıyor. Öte yandan işadamının başı, evin diğer ferdi Zoe ile dertte!
Emir Tamer ve eşi Ayça Hanım’ın barınaktan sahiplendiği köpekleri Zoe, Defne’yi çok kıskanıyormuş.
Geçmişinde büyük acılar olan Zoe tam bir sevgi arsızıymış ve minik bebeklerini severken çifte bir türlü huzur vermiyormuş. Çift, sevimli köpeğin Defne’ye alışması için ellerinden geleni yapıyormuş...
Zoe eminim ailenin bu yeni üyesine kısa sürede alışacak ve Defne de hayvan sevgisiyle büyüyen şanslı çocuklardan biri olacak.
Bodrum yolcusu
3.5 aylık karantina sürecinin ardından Zeynep Demirel için de yaz tatili başlıyor.
Başarılı futbol kariyerinin ardından Fenerbahçe’de antrenörlük yapan Volkan Demirel ise ancak 26 Temmuz’daki sezon finalinin ardından ailesine katılabilecek.
Zeynep Hanım, önümüzdeki hafta kızları Yade ve Yeda ile Bodrum-Turgutreis’teki yazlıklarına giderek tatile start verecek.
Baş başa Ege tatili
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza’nın yaz tatili son sürat devam ediyor.
Karantina dönemini üç çocuğuyla birlikte geçiren Sponza, bu süreçte Kutluay’la sınırlı zamanlarda görüşme imkanı bulmuştu.
Şehirler arası seyahat yasaklarının sona ermesinin ardından baş başa tatile çıkan çift, önce Marmaris’e gitti, ardından soluğu Fethiye’de aldı.
Mutlulukları yüzlerinden okunan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, İstanbul’a hafta sonu dönecek.