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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

Çaylaaaar Rize’den!

16 Eylül 2020

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, geçen yıl Amerika’da bir şirket kurup soğuk çay üretimine başlamıştı. Rize’den gelen çaylar, şimdi ABD’nin en ünlü marketlerinin rafında.

Çaylaaaar Rize’den

Çağatay Ulusoy, yalnızca oyunculuk kariyerinde değil, ticaret hayatında da doğru adımlar atıyor. Geçen yıl Amerika’da bir şirket kuran Ulusoy, soğuk çay üretmeye başlamıştı.

Çaylaaaar Rize’den
Los Angeles’ta yaşayan iki arkadaşıyla ortak olan oyuncu, 1 milyon dolarlık yatırımla “Teakina” markasını kurmuştu.
Rize’den gelen çaylarla Amerika’da oldukça popüler bir içecek olan soğuk çay yapan ortaklar, Los Angeles’taki tesislerinde seri üretime geçti.
Ünlü market zincirlerinin raflarına giren ve şişesi 4 dolardan satışa sunulan “Teakina”, şekersiz, sıfır kalorili ve organik oluşuyla kısa sürede büyük beğeni kazandı.

“Baba” jest

Ünlü iş insanı Erdal Acar, çocuklarına olan düşkünlüğüyle biliniyor. 5 çocuk babası olan Acar’ın büyük oğlu Eremcan’a yaptığı “baba jest” ise şu sıralar herkesin dilinde...
Çaylaaaar Rize’den

Babasından uzun süredir araba isteyen ama ondan “Bekle, daha erken” cevabını alan Eremcan Acar, hiç beklemediği bir anda otomobil sahibi oldu. Hem de ne otomobil! Erdal Acar, oğluna 6 milyon liraya bir Ferrari aldı.

Çaylaaaar Rize’den

Bu sürpriz karşısında havalara uçan Eremcan Acar, ilk sürüşünü sevgilisi Aylin Koç’la gerçekleştirmiş. Merhum Mustafa Koç ile Caroline Koç’ın kızları Aylin Koç’la 2 yıldır flört eden Eremcan Acar, kırmızı Ferrari’si ile İstanbul sokaklarının tozunu atmış.
Çaylaaaar Rize’den
Aylin Koça - Eremcan Acar

Örnek eğitimci

Geçtiğimiz günlerde, sektöründe büyük başarılara imza atan, benim de yakından tanıdığım Tarabya İngiliz Okulları’nın sahibi iş insanı Mehmet Gültekin’le karşılaştım.
Bir eğitimci olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarını pür dikkat takip ettiğini ve Covid-19’a karşı gerekli tüm önlemleri aldığını söyledi. Mehmet Bey önce okulu dezenfekte ettirmiş, kendisiyle birlikte tüm çalışanlara da Covid-19 testi yapılmış.
Öğrencileriyle çalışanlarının sağlığına büyük önem veren Mehmet Gültekin ayrıca her gün ateş ölçümü ve durum değerlendirmesi yaptırıyormuş. Diğer okullar için güzel bir örnek...
Çaylaaaar Rize’den

Kiraya çıktı

İki kere nikâh masasına oturduğu iş insanı Erdinç Acar’dan geçtiğimiz temmuz ayında boşanan Hande Demir, üç çocuğunu alıp annesinin evine yerleşmişti.
Geçici yuvasından kalıcı yuvasına geçmek isteyen Demir, çocuklarıyla yaşayabileceği yeni bir ev tuttu.
Bugüne kadar Beykoz’da yaşayan ailenin yeni evininin Zincirlikuyu’daki ünlü bir rezidansta, şehir içinde oldukça merkezi bir konumda olduğunu öğrendim.
Çaylaaaar Rize’den
Çocukları Aslan, Masal ve Mavi’yle birlikte yeni evleri için heyecanlı olan Hande Demir, evin ilk fotoğraflarını önceki gün Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Şimdilerde eve tadilat yaptıran Hande Hanım, yaklaşık 1 ay sonra çocuklarıyla birlikte yeni yuvasına taşınacak. İlk kez kiraya çıkacak olan sosyetik güzelin aylık kirası ise 12 bin dolar olacak.
Çaylaaaar Rize’den

 

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