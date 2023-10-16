Boşanma sonrası takı krizi!

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak sadece 9 ay sonra boşanma kararı almışlardı.

Çift, medeni bir şekilde boşanmış, birbirleri hakkında kötü söz söylememiş ve “Demek ki böyle de ayrılmak mümkünmüş” dedirtmişti.

Fakat geçtiğimiz günlerde aldığım bir habere göre, Oğuzhan Koç’un boşanma protokolüne tam uymadığını öğrendim.

İddiaya göre, düğün sırasında Demet Özdemir’e takılan mücevherler ve takılar, Oğuzhan Koç’ta kalmış. Kanunen takılar kadının sayıldığından Koç da zaten protokol gereği her şeyi vermeyi vaat etmiş.

Ama günün sonunda ünlü şarkıcının, takıların sadece bir kısmını Demet Özdemir’e verdiği söyleniyor.

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Güzel oyuncunun bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ve takıların tamamının kendisine verilmesini beklediği iddia ediliyor. Oğuzhan Koç’un neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken, takıların kalan kısmının ne zaman Özdemir’e verileceği de belirsizliğini koruyor.

Yeni yaşını Afrika’da kutluyor

Cemiyetin ünlü ismi iç mimar Alara Koçibey, yeni yaşını unutulmaz bir deneyimle kutlamayı tercih etti. Koçibey, çocukları Paris ve Renç ile birlikte nefes kesen bir Afrika gezisine çıktı. Koçibey ve çocukları, Afrika kıtasının muhteşem manzaralarını ve doğal güzelliklerini keşfederken, benzersiz kültürünü deneyimleme fırsatı da buldu.



Alara Koçibey - Paris - Renç

52 yaşına giren Alara Koçibey, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. “Doğum günü kutlamaları başlasın” diyen Koçibey, belli ki yeni yaşını sadece Afrika seyahatiyle kutlamayacak. İstanbul’da da kutlamalar devam edecek sanırım.

İkizler 4 yaşında

Kardelen-Erdal Acar, ikiz çocukları İsmet ve Metin’in dördüncü yaş gününü coşkuyla kutladı. Acar Ailesi’nin dostları, Acarkent’teki Funloft’ta gerçekleşen doğum günü partisinde bir araya geldi.

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Jurassic Park ve Spider-Man temalı doğum gününde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Partinin renkli dekorasyonları, özel pastalar ve çocukların giydiği kostümler etkinliğe eğlence ve coşku kattı. Kardelen ve Erdal Acar çifti, gelen konuklara teşekkür etti.

Kral Gibi Açılış

Güzel manken Alona Kral, önceki gün Merter’de yeni açılan Gold Center AVM’nin açılışını gerçekleştirdi. Kral’ın hem açılış kurdelesini kestiği hem de sunuculuğunu üstlendiği açılışta ev sahipliğini Gold Center yönetimi kurulu üyesi Mahmut Demircan yaptı.

En güzel masa Çeşme’de kuruluyor

Ilıca’nın en yeni konaklama tesisi Swissôtel Resort & Spa Çeşme, gastronomiye büyük önem veriyor. Dünyanın en çok ilgi gören mutfaklarının en güzel yemeklerini misafirleriyle buluşturmaya hazırlanan otelin en yeni ve lezzetli noktalarından biri de Bellâ Tavola olacak. İtalyancada ‘Güzel Masa’ anlamına gelen Bellâ Tavola, İtalyan mutfağının en özel örneklerini sunacak.

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Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, İtalyan konseptinin sıcak ve samimi bir mutfak olduğu için Türk damak tadına çok uygun olduğunu söyleyerek, “Bellâ Tavola gündüzleri bizim ana restoranımız olarak hizmet verirken, akşamları da fine dining konseptinde servis verecek” dedi.



Bilal Dilek