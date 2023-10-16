×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağBoşanma sonrası takı krizi!
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Boşanma sonrası takı krizi!

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Erdal Acar

Mayısta 9 aylık evliliklerini bitiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç arasında takı krizi çıktı. Koç, protokole uymayarak eski eşine, düğünde takılan takıların sadece bir kısmını vermiş!

Haberin Devamı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak sadece 9 ay sonra boşanma kararı almışlardı.

Çift, medeni bir şekilde boşanmış, birbirleri hakkında kötü söz söylememiş ve “Demek ki böyle de ayrılmak mümkünmüş” dedirtmişti.

Fakat geçtiğimiz günlerde aldığım bir habere göre, Oğuzhan Koç’un boşanma protokolüne tam uymadığını öğrendim. 

Boşanma sonrası takı krizi

İddiaya göre, düğün sırasında Demet Özdemir’e takılan mücevherler ve takılar, Oğuzhan Koç’ta kalmış. Kanunen takılar kadının sayıldığından Koç da zaten protokol gereği her şeyi vermeyi vaat etmiş.

Ama günün sonunda ünlü şarkıcının, takıların sadece bir kısmını Demet Özdemir’e verdiği söyleniyor.

Haberin Devamı

Boşanma sonrası takı krizi

Güzel oyuncunun bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ve takıların tamamının kendisine verilmesini beklediği iddia ediliyor. Oğuzhan Koç’un neden böyle bir şey yaptığı bilinmezken, takıların kalan kısmının ne zaman Özdemir’e verileceği de belirsizliğini koruyor.

Yeni yaşını Afrika’da kutluyor

Cemiyetin ünlü ismi iç mimar Alara Koçibey, yeni yaşını unutulmaz bir deneyimle kutlamayı tercih etti. Koçibey, çocukları Paris ve Renç ile birlikte nefes kesen bir Afrika gezisine çıktı. Koçibey ve çocukları, Afrika kıtasının muhteşem manzaralarını ve doğal güzelliklerini keşfederken, benzersiz kültürünü deneyimleme fırsatı da buldu.

Boşanma sonrası takı krizi
Alara Koçibey - Paris - Renç

52 yaşına giren Alara Koçibey, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. “Doğum günü kutlamaları başlasın” diyen Koçibey, belli ki yeni yaşını sadece Afrika seyahatiyle kutlamayacak. İstanbul’da da kutlamalar devam edecek sanırım.

İkizler 4 yaşında

Kardelen-Erdal Acar, ikiz çocukları İsmet ve Metin’in dördüncü yaş gününü coşkuyla kutladı. Acar Ailesi’nin dostları, Acarkent’teki Funloft’ta gerçekleşen doğum günü partisinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

Boşanma sonrası takı krizi

Jurassic Park ve Spider-Man temalı doğum gününde çocuklar keyifli anlar yaşadı. Partinin renkli dekorasyonları, özel pastalar ve çocukların giydiği kostümler etkinliğe eğlence ve coşku kattı. Kardelen ve Erdal Acar çifti, gelen konuklara teşekkür etti.

Kral Gibi Açılış

Güzel manken Alona Kral, önceki gün Merter’de yeni açılan Gold Center AVM’nin açılışını gerçekleştirdi. Kral’ın hem açılış kurdelesini kestiği hem de sunuculuğunu üstlendiği açılışta ev sahipliğini Gold Center yönetimi kurulu üyesi Mahmut Demircan yaptı.

Boşanma sonrası takı krizi

En güzel masa Çeşme’de kuruluyor

Ilıca’nın en yeni konaklama tesisi Swissôtel Resort & Spa Çeşme, gastronomiye büyük önem veriyor. Dünyanın en çok ilgi gören mutfaklarının en güzel yemeklerini misafirleriyle buluşturmaya hazırlanan otelin en yeni ve lezzetli noktalarından biri de Bellâ Tavola olacak. İtalyancada ‘Güzel Masa’ anlamına gelen Bellâ Tavola, İtalyan mutfağının en özel örneklerini sunacak.

Haberin Devamı

Boşanma sonrası takı krizi

Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, İtalyan konseptinin sıcak ve samimi bir mutfak olduğu için Türk damak tadına çok uygun olduğunu söyleyerek, “Bellâ Tavola gündüzleri bizim ana restoranımız olarak hizmet verirken, akşamları da fine dining konseptinde servis verecek” dedi.

Boşanma sonrası takı krizi
Bilal Dilek

 

 

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Erdal Acar
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

ABD, dronu mu vurdu İsveç’in üyeliğini mi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Selam olsun büyük insanlığa

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

86 yıllık hikaye dünyayı dolaşacak

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Canlı silah fuarı haline gelen Ortadoğu’nun en keskin…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Anıtın zemini 100’üncü yıla yakışmıyor

 FATİH TEKECİ
FATİH TEKECİ
TÜM YAZARLARIMIZ