Bodrum’un gözdesi oldu

Akfen Holding’in “modern köy” temasıyla hizmete soktuğu, Bodrum Loft’un içerisinde yer alan LoftElia Restoran, kapılarını misafirlerine açtı. Mekan şimdiden Bodrum’un yeni gözdesi haline geldi.
Bodrum’un yeni gözdesi LoftElia, Akdeniz mutfağından lezzetler sunuyor. Her gün değişen menüde, İstanbul-Karaköy’de kendi müdavim kitlesini yaratan Mürver Restaurant’ın şefliğini de eşzamanlı olarak yürüten Yılmaz Öztürk’ün imzası var.
Yerel tatların doğal ürünlerle hazırlandığı LoftElia Restoran ayrıca misafirlerini eşsiz bir manzara eşliğinde ağırlıyor.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, açılış sonrası mekanında dostlarına yemek verdi. Akın, LoftElia Restoran’ın menüsündeki lezzetleri konuklarına tek tek anlattı.
Aile önemli
Tekstil dünyasının önemli isimlerinden Nejdet Ayaydın, ailesinden uzak kalmamak için Çeşme ve İstanbul arasında mekik dokuyor. Hafta arası işleri nedeniyle İstanbul’da kalan İpekyol’un patronu genç işadamı, hafta sonları da ailesiyle birlikte olmak için Çeşme’ye geliyor. Aile kavramına çok önem veren Ayaydın, bu tempo biraz yorucu olsa da eşi ve çocuğuyla birlikte olmanın tüm yorgunluğunu aldığını söylüyor. Ailesine düşkün işadamına gıptayla bakıyor, tebrik ediyorum...
Sonunda tatile çıktı
Bugüne kadar üstlendiği hiçbir davayı kaybetmemesiyle ünlü avukat Aslı Hatemi için yaz tatili sonunda başladı! Çocukları Zeynep ve Emir’i alarak Bodrum’a giden başarılı avukat, pandemi sonrası adliyelerin açılmasıyla yoğun bir dönem geçirmişti. Şimdi işlerine kısa bir mola veren Hatemi, Mandarin Oriental’da çocuklarıyla birlikte hem dinleniyor hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatil sonrası İstanbul’a dönecek olan Aslı Hanım’ı yeniden yoğun bir dosya ve dava trafiği bekliyor...
İstanbul’un yeni kaçış noktası
Gece hayatına damga vuran Balkabağı, yeni konseptiyle yaz aylarını İstanbul’da geçirmek zorunda kalanlar için kaçış noktası olacak.
Yeşillikler içinde yer alan havuzuyla dikkat çeken Maslak 1453’ün içinde yer alan Balkabağı Garden, kapılarını renkli bir davetle açtı. Covid-19 sonrası aldığı tedbirlerle yaza merhaba diyen mekanın açılışına Ferruh Taşdemir ve eşi Eftalya Hanım ev sahipliği yaptı. Davete Ali Ağaoğlu, Şafak Sezer, İlker Çebi, Sinan Akçıl gibi tanınmış isimler de katıldı.
Bodrum’un gözdesi oldu
Akfen Holding’in “modern köy” temasıyla hizmete soktuğu, Bodrum Loft’un içerisinde yer alan LoftElia Restoran, kapılarını misafirlerine açtı. Mekan şimdiden Bodrum’un yeni gözdesi haline geldi.
Bodrum’un yeni gözdesi LoftElia, Akdeniz mutfağından lezzetler sunuyor. Her gün değişen menüde, İstanbul-Karaköy’de kendi müdavim kitlesini yaratan Mürver Restaurant’ın şefliğini de eşzamanlı olarak yürüten Yılmaz Öztürk’ün imzası var.
Yerel tatların doğal ürünlerle hazırlandığı LoftElia Restoran ayrıca misafirlerini eşsiz bir manzara eşliğinde ağırlıyor.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, açılış sonrası mekanında dostlarına yemek verdi. Akın, LoftElia Restoran’ın menüsündeki lezzetleri konuklarına tek tek anlattı.
Aile önemli
Tekstil dünyasının önemli isimlerinden Nejdet Ayaydın, ailesinden uzak kalmamak için Çeşme ve İstanbul arasında mekik dokuyor. Hafta arası işleri nedeniyle İstanbul’da kalan İpekyol’un patronu genç işadamı, hafta sonları da ailesiyle birlikte olmak için Çeşme’ye geliyor. Aile kavramına çok önem veren Ayaydın, bu tempo biraz yorucu olsa da eşi ve çocuğuyla birlikte olmanın tüm yorgunluğunu aldığını söylüyor. Ailesine düşkün işadamına gıptayla bakıyor, tebrik ediyorum...
Sonunda tatile çıktı
Bugüne kadar üstlendiği hiçbir davayı kaybetmemesiyle ünlü avukat Aslı Hatemi için yaz tatili sonunda başladı! Çocukları Zeynep ve Emir’i alarak Bodrum’a giden başarılı avukat, pandemi sonrası adliyelerin açılmasıyla yoğun bir dönem geçirmişti. Şimdi işlerine kısa bir mola veren Hatemi, Mandarin Oriental’da çocuklarıyla birlikte hem dinleniyor hem de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatil sonrası İstanbul’a dönecek olan Aslı Hanım’ı yeniden yoğun bir dosya ve dava trafiği bekliyor...
İstanbul’un yeni kaçış noktası
Gece hayatına damga vuran Balkabağı, yeni konseptiyle yaz aylarını İstanbul’da geçirmek zorunda kalanlar için kaçış noktası olacak.
Yeşillikler içinde yer alan havuzuyla dikkat çeken Maslak 1453’ün içinde yer alan Balkabağı Garden, kapılarını renkli bir davetle açtı. Covid-19 sonrası aldığı tedbirlerle yaza merhaba diyen mekanın açılışına Ferruh Taşdemir ve eşi Eftalya Hanım ev sahipliği yaptı. Davete Ali Ağaoğlu, Şafak Sezer, İlker Çebi, Sinan Akçıl gibi tanınmış isimler de katıldı.