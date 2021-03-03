Bebek’te ortaya çıktılar

Hatırlarsanız geçtiğimiz ekim ayında yazmıştım; ünlü oyuncu Demet Özdemir 4 milyon liraya Zekeriyaköy’den ev almıştı.



Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent’teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın yanına taşınmıştı.



Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitmiş. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınmış. Şimdilerde set yoğunluğundan evinin tadını tam çıkaramasa da, kendisine “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum.

Çiçekçi oldu

Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, lüks bir çiçekçi açmak için ortağı Hande Korgül Abut’la birlikte kolları sıvadı. İşin en iyisini yapmak için de çiçek tasarımının “süperstarı” Yunus Karma’yla anlaştı.

Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Rezzan Benardete, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. İç mimar Tayfun Mumcu’yla birlikte mobilya markası “Trezz”i yaratan, modacı Banu Bora ile “In The Mood For Love” adı altında moda koleksiyonu çıkaran Benardete, şimdi de Hande Korgül Abut ile çiçek tasarımı işine girdi.