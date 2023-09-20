Aşklarına bütün Kapadokya şahit

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Aynı dizide rol alan Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün aşk haberleri gündemi meşgul ediyor. Bu aşk nedeniyle Özge Yağız’ın sevgilisi Gökberk Demirci ile ayrıldığı yönünde söylentiler vardı.

Çift, geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Burak Berkay Akgül de üç yıldır meslektaşı Hira Koyuncuoğlu ile birlikteydi. Akgül, geçtiğimiz aylarda yakın çevresine evlenme kararı aldıklarını söylemiş; hatta romantik bir evlenme teklifi yapmak için mekân arayışında olduğu iddia ediliyordu. Ne olduysa oldu, bu çift de ayrıldı.

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Söylentilere göre ayrılığın nedeni gerçekten de Özge Yağız. Yağız bir açıklama yaparak, iddiaları yalanladı ve “hayatımda kimse yok” dedi. Beyan esastır tabii ki ama milletin ağzı da torba değil...

Aldığım duyumlara göre Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül’ün aşklarına tüm Kapadokya şahit olmuş! İkilinin arasındaki kimya, uzaktan bile fark ediliyormuş!

‘Doctor OM’ Bodrum’da

Bodrum’daki Caresse a Luxury Collection Resort & Spa, sanat, spor ve turizm alanlarındaki özgün projelerine bir yenisini daha ekliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile hayata geçirdiği ‘Doctor OM’ projesi ile sağlık turizmine de katkı sağlayarak hizmet yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun liderliğinde çalışmalarını sürdürecek merkezde tüm programlar kişiye özel olarak tasarlanacak ve aynı zamanda Türkiye’de Mayr konseptinin uygulandığı ilk merkez olacak. Eşsiz bir atmosfere ve konfor alanına sahip olan Caresse Bodrum, Doctor OM ile kış sezonunda da hizmet vermeye devam edecek.

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‘İkonik kaz’a sanat dokunuşu

Beymen Club’ın proje serisi Fine Arts Club, sanatı ve ilham veren yetenekli tasarımcıları desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Mamut Art Project, Beymen Club sponsorluğunda Mamut Limited ile Yapı Kredi bomontiada’da sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, Beymen Club’ın ikonik kaz logosunu, Fine Arts Club çalışmaları dahilinde yorumlayan Ece Haskan, Merve Atılgan ve Merve Yiğit’in ilgili eserleri de yer alacak. Sergi, 1 Ekim’e kadar gezilebilir.

Defilenin onur konuğu

İtalyanlar Özge Gürel’e bayılıyor. Pinko markasının özel konuğu olarak geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali’ne katılan Gürel, güzelliğiyle İtalyanları mest etmişti.

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Ünlü İtalyan markası, güzel oyuncunun tasarımlarını mükemmel taşıdığını söyleyerek, Gürel’i bu kez de Karadağ’a davet etti. Buradaki Pinko defilesinin onur konuğu olan güzel oyuncu, markanın üst düzey yöneticileriyle birlikte defileyi izlerken yine göz kamaştırdı.