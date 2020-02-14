Aşkın temelini Ozan atmış

Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aylardır yazılıp çizilen aşk haberleri karşısında sessizliğe bürünen sevgililer, ilk kez geçen hafta Atina’da görüntülenmişti.
Defne Samyeli de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla bu aşkın Cem Yılmaz’la birlikte olduğu dönemde başladığını ve aldatıldığını ima etmişti. Şimdi de ilişkinin temelinin ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven’e dayandığı ortaya çıktı. Hatırlarsınız Ozan Güven “Fi” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla birlikte rol almış ve ikili zamanla yakın arkadaş olmuştu.
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın yollarının nasıl kesiştiğine gelince... Ünlü komedyen, 1.5 yıl ilişki yaşadığı Defne Samyeli’den geçtiğimiz ekim ayında ayrılıyor ve sonrasında Serenay Sarıkaya’yla birlikte olduğu şeklinde dedikodular çıkıyor.
Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan’a çıkan haberlerden bahsederken “Serenay’ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları” diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall’de “Don Kişot’um Ben” adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise “27 Ekim’de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım” teklifinde bulunuyor.
Cem Yılmaz oyuna gidiyor ve Ozan Güven ünlü komedyeni o gece orada bulunan Serenay Sarıkaya’yla tanıştırıyor. Ve sürpriz aşkın temelleri de o oyunda atılıyor.
Aylardır gündemden düşmeyen bu aşkın altından, Cem Yılmaz’la yediği içtiği ayrı gitmeyen Ozan Güven’in çıkması açıkçası hiç şaşırtmadı beni...
Yılın düğünü yarın
Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger’le yarın babasının Kanlıca’daki yalısında evleniyor. Çift, nikâhın ardından Elif Boyner’in annesinin Çubuklu’daki evine geçerek, burada düğün yemeği ve partiyle kutlama yapacak.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, ikinci kez kayınpeder oluyor! Ünlü işadamı 2012 yılında, Bilgün Sazak’la evliliğinden olan küçük kızı Emine’yi Ali Kürşat’la evlendirerek Ayvalık’a gelin vermişti. Boyner, bu kez ikiz kızlarından Elif Boyner’in mürüvvetini görecek. Elif Hanım, 1 yıldır birlikte olduğu kimyager Cihan Ayger’le yarın babasının Kanlıca’daki yalısında 200 davetlinin huzurunda nikâh masasına oturacak.
Belli ki Elif Boyner, annesi Bilgün Sazak’ı da kırmak istememiş ve düğün yemeğini annesinin Çubuklu’daki villasında yapmaya karar vermiş. Nikâhtan sonra Sazak Villaları’na geçecek olan düğün alayı, burada 400 seçkin davetliyle birlikte nikâhı kutlayacak.
Bilgün Sazak
Geçen yıl Tanem Sivar’ın tanıştırdığı çift, ekstrem sporlara olan tutkularıyla biliniyor. Yabancı bir ilaç firmasında çalışan Cihan Ayger, aynı zamanda eski milli kürekçi. Cemiyet, iş ve spor dünyasından birçok konuğun ağırlanacağı yılın düğünü için Cem Boyner, hiçbir masraftan kaçınmamış.
Fikret Ali’nin odası
Hazal Kaya ve Ali Atay, ilk bebekleri Fikret Ali’nin odasının tasarımını, cemiyetin ünlü isimleri Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük Palabıyık’a emanet etmiş.
Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük Palabıyık’ın dekorasyon markası 3 Moms, bebek bekleyen ünlü çiftlerin yakın markajında! Ulusoy, Çarmıklı, Dinçkök gibi Türkiye’nin elit ailelerinin yanı sıra Neslişah-Engin Altan Düzyatan gibi ünlü çiftlerin çocuklarının odalarını da tasarlayan 3 Moms ekibi, Hazal Kaya-Ali Atay’ın oğullarının da odasını yapmış. 18 Kasım’da dünyaya gelen bebekleri Fikret Ali için hiçbir masraftan kaçınmayan Kaya ve Atay, Fikret Ali’nin odası için 3 Moms ekibini seçmiş. 25 bin TL’den başlayan fiyatlarla çocuk odaları tasarımı yapan ekip, güzel oyuncuyla çok iyi anlaşarak, projeyi keyifle bitirdikten sonra onunla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmemiş.
Kış Ligi At Terbiyesi
Yarışmaları başlıyor
Binicilik dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başlıyor. Yarışmaların birinci ayağı 15-16 Şubat’ta, ikinci ayağı da 21-22 Şubat’ta düzenlenecek. Final müsabakası ise 18-19 Nisan’da gerçekleştirilecek.
Ana sponsorluğunu Bahçeşehir Koleji’nin üstlendiği At Terbiyesi Kış Ligi, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenleniyor ve gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan organizasyonda her gün farklı kategorilerde 7 yarışma gerçekleşecek. Yarışmaların medya sponsorları ise Radyo D ve Demirören Medya.
Aşkın temelini Ozan atmış
Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aylardır yazılıp çizilen aşk haberleri karşısında sessizliğe bürünen sevgililer, ilk kez geçen hafta Atina’da görüntülenmişti.
Defne Samyeli de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla bu aşkın Cem Yılmaz’la birlikte olduğu dönemde başladığını ve aldatıldığını ima etmişti. Şimdi de ilişkinin temelinin ünlü komedyenin yakın dostu Ozan Güven’e dayandığı ortaya çıktı. Hatırlarsınız Ozan Güven “Fi” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla birlikte rol almış ve ikili zamanla yakın arkadaş olmuştu.
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya’nın yollarının nasıl kesiştiğine gelince... Ünlü komedyen, 1.5 yıl ilişki yaşadığı Defne Samyeli’den geçtiğimiz ekim ayında ayrılıyor ve sonrasında Serenay Sarıkaya’yla birlikte olduğu şeklinde dedikodular çıkıyor.
Ancak Cem yazılanlara bir anlam veremiyor, hatta evinde ağırladığı Ozan’a çıkan haberlerden bahsederken “Serenay’ı tanımıyorum bile, nereden çıkarıyorlar bunları” diyor. O günlerde Maslak Uniq Hall’de “Don Kişot’um Ben” adlı oyununu sahnelemeye hazırlanan Ozan ise “27 Ekim’de oyunum var, Serenay da gelecek. İstersen sen de gel, sizi tanıştırayım” teklifinde bulunuyor.
Cem Yılmaz oyuna gidiyor ve Ozan Güven ünlü komedyeni o gece orada bulunan Serenay Sarıkaya’yla tanıştırıyor. Ve sürpriz aşkın temelleri de o oyunda atılıyor.
Aylardır gündemden düşmeyen bu aşkın altından, Cem Yılmaz’la yediği içtiği ayrı gitmeyen Ozan Güven’in çıkması açıkçası hiç şaşırtmadı beni...
Yılın düğünü yarın
Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, 1 yıldır birlikte olduğu Cihan Ayger’le yarın babasının Kanlıca’daki yalısında evleniyor. Çift, nikâhın ardından Elif Boyner’in annesinin Çubuklu’daki evine geçerek, burada düğün yemeği ve partiyle kutlama yapacak.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, ikinci kez kayınpeder oluyor! Ünlü işadamı 2012 yılında, Bilgün Sazak’la evliliğinden olan küçük kızı Emine’yi Ali Kürşat’la evlendirerek Ayvalık’a gelin vermişti. Boyner, bu kez ikiz kızlarından Elif Boyner’in mürüvvetini görecek. Elif Hanım, 1 yıldır birlikte olduğu kimyager Cihan Ayger’le yarın babasının Kanlıca’daki yalısında 200 davetlinin huzurunda nikâh masasına oturacak.
Belli ki Elif Boyner, annesi Bilgün Sazak’ı da kırmak istememiş ve düğün yemeğini annesinin Çubuklu’daki villasında yapmaya karar vermiş. Nikâhtan sonra Sazak Villaları’na geçecek olan düğün alayı, burada 400 seçkin davetliyle birlikte nikâhı kutlayacak.
Bilgün Sazak
Geçen yıl Tanem Sivar’ın tanıştırdığı çift, ekstrem sporlara olan tutkularıyla biliniyor. Yabancı bir ilaç firmasında çalışan Cihan Ayger, aynı zamanda eski milli kürekçi. Cemiyet, iş ve spor dünyasından birçok konuğun ağırlanacağı yılın düğünü için Cem Boyner, hiçbir masraftan kaçınmamış.
Fikret Ali’nin odası
Hazal Kaya ve Ali Atay, ilk bebekleri Fikret Ali’nin odasının tasarımını, cemiyetin ünlü isimleri Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük Palabıyık’a emanet etmiş.
Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar ve Emine Kütük Palabıyık’ın dekorasyon markası 3 Moms, bebek bekleyen ünlü çiftlerin yakın markajında! Ulusoy, Çarmıklı, Dinçkök gibi Türkiye’nin elit ailelerinin yanı sıra Neslişah-Engin Altan Düzyatan gibi ünlü çiftlerin çocuklarının odalarını da tasarlayan 3 Moms ekibi, Hazal Kaya-Ali Atay’ın oğullarının da odasını yapmış. 18 Kasım’da dünyaya gelen bebekleri Fikret Ali için hiçbir masraftan kaçınmayan Kaya ve Atay, Fikret Ali’nin odası için 3 Moms ekibini seçmiş. 25 bin TL’den başlayan fiyatlarla çocuk odaları tasarımı yapan ekip, güzel oyuncuyla çok iyi anlaşarak, projeyi keyifle bitirdikten sonra onunla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmemiş.
Kış Ligi At Terbiyesi
Yarışmaları başlıyor
Binicilik dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, bu hafta sonu Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başlıyor. Yarışmaların birinci ayağı 15-16 Şubat’ta, ikinci ayağı da 21-22 Şubat’ta düzenlenecek. Final müsabakası ise 18-19 Nisan’da gerçekleştirilecek.
Ana sponsorluğunu Bahçeşehir Koleji’nin üstlendiği At Terbiyesi Kış Ligi, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenleniyor ve gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan organizasyonda her gün farklı kategorilerde 7 yarışma gerçekleşecek. Yarışmaların medya sponsorları ise Radyo D ve Demirören Medya.