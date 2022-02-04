Aşk galip geldi!

Umut Evirgen, Atina’da Marianna Papamakariou’nun konserine gidemediği için üzülen Serenay Sarıkaya için İstanbul’da “Yunan Gecesi” organize etti. İşletmeci, Papamakariou’yu 150 bin TL’ye İstanbul’a getirdi.

Ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya’nın aşkı duyduğuma göre devam ediyor. Yılbaşı öncesi Amerika’nın ardından Atina ve Paris’e giden âşıklar, dönüşte kısa bir ayrılık yaşasa da yeniden barışmış.

Şimdi duyduğum bir habere göre, Umut Evirgen sevgilisinin ayaklarını yerden kesen bir olaya imza atmış! Atina’da gezerken, en sevdiği Yunan sanatçılardan Marianna Papamakariou’nun yılbaşında konseri olduğunu gören Sarıkaya, Paris’e devam edecekleri için bu konseri kaçırdığına çok üzülmüş.

Sevgilisinin üzülmesine üzülen Evirgen ise gizli bir organizasyon yaparak Papamakariou’yu İstanbul’a davet edip, sahibi olduğu La Boucherie’de özel bir Yunan gecesi organize etmiş.

Geçen perşembe gecesi gerçekleşen konser için Umut Evirgen’in 150 bin lira harcadığı söyleniyor.

Sokaktaki dostlarını unutmadı!

Esentepe’deki Nadide Meyhane’nin patronu Mert Çakırhan da hayvan sevgisiyle biliniyor. Düzenli olarak restoranın çevresindeki kedi ve köpekleri besleyen Çakırhan, sokaktaki dostlarını soğuklarda da ihmal etmedi. Arabasının bagajında hep mama taşıyan genç iş insanı, kar yağışı sırasında da sokaklardaki kedi ve köpekleri besledi.