Aşk galip geldi!

Geçen şubat ayında yazmıştım, hatırlarsanız… Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi D.ream çatısı altında Kanyon’da hizmet veren Gina, ev sahibi Harvey Nichols’ın kirayı düşürmemesi nedeniyle kapanmıştı.
Kanyon’un patronu Bülent Eczacıbaşı’nın araya girmesiyle de sorun çözülmüştü.
Yaklaşık bir yıldır yenilenme sürecinde olan Gina, yeniden Kanyon’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Kanyon’un en sevilen restoranlarından biri olan mekan, mönüsünü revize etti ve yepyeni bir iç mekan tasarımıyla açıldı.
Bülent Eczacıbaşı
Ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya’nın aşkı duyduğuma göre devam ediyor. Yılbaşı öncesi Amerika’nın ardından Atina ve Paris’e giden âşıklar, dönüşte kısa bir ayrılık yaşasa da yeniden barışmış.
Şimdi duyduğum bir habere göre, Umut Evirgen sevgilisinin ayaklarını yerden kesen bir olaya imza atmış! Atina’da gezerken, en sevdiği Yunan sanatçılardan Marianna Papamakariou’nun yılbaşında konseri olduğunu gören Sarıkaya, Paris’e devam edecekleri için bu konseri kaçırdığına çok üzülmüş.
Sevgilisinin üzülmesine üzülen Evirgen ise gizli bir organizasyon yaparak Papamakariou’yu İstanbul’a davet edip, sahibi olduğu La Boucherie’de özel bir Yunan gecesi organize etmiş.
Geçen perşembe gecesi gerçekleşen konser için Umut Evirgen’in 150 bin lira harcadığı söyleniyor.
Sokaktaki dostlarını unutmadı!
Esentepe’deki Nadide Meyhane’nin patronu Mert Çakırhan da hayvan sevgisiyle biliniyor. Düzenli olarak restoranın çevresindeki kedi ve köpekleri besleyen Çakırhan, sokaktaki dostlarını soğuklarda da ihmal etmedi. Arabasının bagajında hep mama taşıyan genç iş insanı, kar yağışı sırasında da sokaklardaki kedi ve köpekleri besledi.
Dizilere yaptığı styling’ler ve kurduğu birbirinden başarılı moda markalarıyla tanınan Deniz Marşan, sessiz sedasız evlendi! Ortağı Başak Dizer Tatlıtuğ’un kız kardeşi Buket Dizer’in 5 Ocak’taki doğum günü partisinde Lübnanlı mimar Karim Maruf ile tanışan Marşan, 10 gün içinde evlenme kararı aldı.
BALAYI DEVAM EDİYOR
Birbirlerine ilk görüşte âşık olan Deniz Marşan ve Karim Maruf, 15 Ocak’ta Kaz Dağları’nda ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Çift, Simurg Inn otelinin romantik atmosferinde sadece çok yakın arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.
Hâlâ Kaz Dağları’nda balayı yapan yeni evli çift, pazar günü İstanbul’a dönecek.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı.
Müstakbel kayınvalidesi ve müstakbel görümceleriyle birlikte düğünde karşılıklı oynayan güzel şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ü de düğüne götürerek, Dinçerler Ailesi’yle tanıştırmıştı.
Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış.
Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir.
14 Şubat’ta sahnede
Üniversitede opera okuyan ardından İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Elçin Sangu, uzun aradan sonra Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı “Şehirde Kimse Yokken” oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde. Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu “Şehirde Kimse Yokken”, 14 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak olan eserde, Sangu’nun yanı sıra Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer alıyor.
İki yakın arkadaş olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme geliyor. Kendileri de bu konuda sık sık paylaşım yaptıkları için biliyoruz ki diyet işini çok ciddiye alıyor ve birbirlerini bu konuda motive ediyor. Bugüne kadar birçok kez birlikte diyete giren ve detoks kamplarına giden ikili, bayağı da kilo verdi.
Fakat pandemi ve karantina sürecinde yeniden kilo alan Ezgi Mola ve Enis Arıkan, bu kez farklı bir yöntem denemeye karar verdi.
Yeniden detoks kampına gitmek istemeyen oyuncu arkadaşlar, hipnozu tercih etti. Hipnoz yöntemiyle şeker ve karbonhidratı hayatlarından çıkaran ikili kısa sürede sonuç aldı.
Söylenenlere göre 1.5 ayda Enis Arıkan 10 kilo, Ezgi Mola ise 6 kilo vermiş! Helal olsun doğrusu...
Tasarımları Miami yolcusu
Yılbaşında Gülben Ergen, Hande Yener, Simge Sağın, Merve Özbey gibi isimlerin birbirinden şık sahne kostümlerine imza atan modacı Gülşah Saraçoğlu, tatile gittiği Miami’den teklif aldı. Bir arkadaşıyla birlikte lüks alışveriş merkezi Saks Fifth Avenue’ya giden Saraçoğlu, orada Saks’ın yöneticisiyle bir araya geldi. Sohbet sırasında Gülşah Saraçoğlu’nun stilini çok beğenen ve modacı olduğunu öğrenen yönetici, başarılı tasarımcıya corner açma teklifinde bulundu.
Köşebaşı, 16 şubesi, binin üzerinde çalışanı ve 2 milyon misafiriyle Türk gastronomisinin önemli bir değeri. Hem sektörde saygı duyduğum bir ağabeyim hem de hemşerim olan kurucusu Ali Akkaş, çok önemli bir projeye imza attı. Doğup büyüdüğü topraklarda, Sivas’ın Zara ilçesindeki Bolucan Köyü ve çevre köylerde 400 dönümden fazla bir alana, tamamen yerel tohum kullanarak başta buğday olmak üzere kuru fasulye, nohut ve kara mercimek ekimi gerçekleştirdi.
Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nin de desteklediği projenin önemli bir misyonu var.
Yüzyıllık yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması ve mahsullerinin satışı ile Orta Anadolu’da hem tarımsal üretimin hem istihdamın artırılması hedefleniyor. Ve proje, bu yılki kuraklığa rağmen çiftçinin yüzünü güldüren sonuçlar elde etti. Gelecek nesillerin de yerel tohumdan üretilmiş besin kaynaklarına ulaşması adına yaptığı çabayı ayakta alkışlıyorum.
Yakın dostlar Megeve yolcusu
Hem kendileri hem de çocukları yakın arkadaş olan cemiyetin ünlü çiftleri Melis-Burak Hatipoğlu, Melda-Sinan Kosif, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Sibel-Selim Tezman, Mehmet-Melisa Mutlu okulların yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte yarın Megeve’e gidiyor. Yakın dostlar, Fransız Alpleri’nin lüks tatil rotalarından olan Megeve’de 1 hafta kayak tatili yapacak.
Berk Oktay’ın, kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’la yeni bir aşka yelken açtığını ilk benden duymuştunuz hatırlıyorsanız. Temmuz 2020’den beri birlikte olan çiftin evlenme kararı aldığını da yazmıştım.
Şimdi bir mutlu haber daha vereyim! “Yasak Elma” dizisinin oyuncusu, 2 Şubat’ta çiçeğini çikolatasını alacak, annesi ve babasıyla birlikte İzmir’e kız istemeye gidecek. “Kuruluş Osman” dizisinde “Malhun” rolüyle bir kez daha gönülleri fetheden Yıldız Çağrı Atiksoy’un İzmir’de yaşayan ailesini ziyaret edecek olan Oktay Ailesi, aynı gün nişan yüzüklerini de takacak.
İkisi de oldukça yoğun çalışan çift, düğünü ise yaza yapmak istiyor. Setlerinin durumuna göre düğünü organize edecek olan ikilinin gönlünden Alaçatı’da güzel bir tören ve kutlama geçiyormuş. Gönüllerine göre olsun diyorum ve kutluyorum.
Ortak oldular
Yemekteyiz programının ünlü ismi oyuncu Zuhal Topal, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih etti. 1.5 milyon dolara Acarkent’ten tripleks villa alan Topal, taşınmadan önce geniş bir tadilata girişti.
2008 yılında hayatını müzisyen ve prodüktör Korhan Saygıner ile birleştiren ünlü oyuncu, 2013 yılında kızı Lina’yı kucağına almıştı.
Yeni yuvalarını Acarkent’te bulan aile, tadilat ve dekorasyon çalışmaları biter bitmez taşınmayı iple çekiyor. Doğayı çok seven çift, sitenin sunduğu orman havasını çok sevmiş. Ben de güle güle oturmalarını temenni ediyorum...
Doğum günlerini birlikte kutladılar
İş dünyasının ünlü ismi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, 29’uncu yaşını önce babasıyla sonra da arkadaşlarıyla kutladı. Babası Eran Tapan ile doğum günleri birbirine yakın olan Melisa Tapan, onunla birlikte Kaz Dağları’na gitti. O anları “ailecek yaş almak” diye paylaşan Melisa Tapan, Adatepe Köyü’nün doğasına ve tarihine bayıldığını da ifade etti.
Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.
Ciddi bir saat koleksiyonu olduğunu öğrendiğim Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu koleksiyonuna iki Patek Philippe daha eklemiş.
Sosyal medya paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla saatlerden biri Nautilus 5980 modeli ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira. Diğeri de Nautilus 7118, onun fiyatı da yaklaşık 1.5 milyon lira. Yüksek saatçiliğin en önemli temsilcisi olan Cenevre merkezli Patek Philippe, her saat tutkunun radarında olan bir marka. Seçkin bir koleksiyon oluşturan Melis Sütşurup da iki yeni model daha alarak “Patek” koleksiyonunu üçlemiş.
Doğum gününü birlikte kutladılar
Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...
Belediyelerin yurt çapında sahipsiz köpekleri toplamaya başlaması büyük infial yarattı. Hayvanseverlerin eylemleri devam etse de, ne yazık ki henüz yol alınmış değil. Derin Mermerci, bu konuda elini taşın altına koyan isimlerden. Ünlü isimlerin adeta çırpınarak farkındalık yaratmaya çabası inanın çok işe yarıyor ve toplumda karşılık buluyor.
Düzenli olarak barınaklara yardım gönderen, burada yaşayan köpeklerin sahiplenilmesi için olağanüstü çaba sarf eden Mermerci ile konuştum ve bu gönüllü çabasını ilerde daha organize bir şekilde yapmak istediğini öğrendim. Bir vakıftan ziyade, kendisi gibi gerçekten bu işe gönül veren kişilerle el ele vererek, sokak canları için kalıcı çözümler üretmek istiyor.
“Elini taşın altına gerçekten koyarsan sonuç alıyorsun. Buradaki en önemli şey, yıkıcı değil, yapıcı olmaktan geçiyor” diyen Derin Mermerci, en acil eylem planının sokak hayvanlarını kısırlaştırmak olduğunun da altını çiziyor.
Çok özlenmiş
16 yıl aradan sonra albüm çıkartarak sahnelere geri dönen Mahsun Kırmızıgül’ü hayranları çok özlemiş! iTunes’ta en çok satın alınan albümler listesinde saatler içinde zirveye yerleşen “Hoş Geldin” albümü, YouTube’un trendler listesine de tepeden giriş yapmıştı.
2017 yılında dünya evine giren Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen, iki yıl sonra oğulları Esathan’ı kucaklarına almıştı. Kanalın en büyük yapımlarından olan “Survivor”un çekimleri için yılın yarısını Dominik Cumhuriyet’inde geçiren çift, oğulları Esathan’ın yuvaya gitme yaşı gelince onu İstanbul’da bir okula yazdırmışlardı.
Ancak çift şimdi oğullarıyla birlikte Dominik’e gitme kararı aldı. Esathan’ı burada bir okula yazdıracak olan Hande Gülşen Yontunç, kendi işleri için arada bir İstanbul’a gelecek. İkizi Duygu Gülşen Tarablus ile sahibi olduğu “2wins” markasıyla yeni atılımlar yapan Yontunç, Esathan yeni okuluna başlamadan önce buradaki işlerini tamamlamaya çalışıyor. Duyduğuma göre başarılı kardeşler, “2wins” markasıyla çok yakında bir kozmetik koleksiyonu da çıkarmayı planlıyormuş.
Hamile stili ilgi çekecek
Malum, Kıvanç Tatlıtuğ’un baba olacağı haberi geçtiğimiz kasım ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Beş aylık hamile olan eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün ilk kez büyüyen karnıyla paylaşım yaparak takipçilerini sevindirdi.
Stil danışmanı olan ve kendi giyim tarzıyla da kadınlara ilham veren Tatlıtuğ’un hamile stili de yakından takip edilecek diye düşünüyorum. Önceki gün Mavi’nin hamilelik serisinden beli lastikli pantolonunu, Damat Tween’in oversize ceketiyle kombinleyen Başak Hanım, yine zevkini konuşturdu.
Yeni projeye başladı
Vakko, geçtiğimiz yıl mimarisiyle bir sanat eseri taşıyan yeni mağazacılık konsepti Vakko Nişantaşı’nı açmıştı. Geniş ve ferah dört katlı mağazasıyla semte geri dönen Vakko’nun binasının üst katında ise hummalı çalışma devam ediyordu.
Şimdi öğrendiğime göre, görkemli mağazanın üst katı otel olacakmış. İlk kez kendi otelini kurarak perakendecilikten turizme geçiş yapacak olan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, yine adına yakışan bir adım atarak, otelinde tasarım, moda ve sanatı buluşturacak.
Alışveriş turizminin göz bebeği olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yapı, 44 odalı bir butik otele dönüşecek. Uzun süreli konaklamak isteyenler için rezidans hizmeti de sunulacak. Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanan Vakko Hotel & Residence’in nasıl bir otel olacağını görmeyi büyük merakla bekliyorum.
Patron alışverişe çıktı
Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’i sokakta görmek pek mümkün değildir. Ancak Şahenk, önceki gün alışveriş yapmak için Nişantaşı’na gelmişti. İtalyan lüks giyim markası Berluti’de alışveriş yapan ünlü iş insanı, bir süre mağazadaki ürünleri inceledikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla birlikte caddede kısa bir tur atıp, bir restorana geçerek yemek yedi.
Bir yıldan fazladır birlikte olan iş insanı Önder Fırat ve spiker Şükran Albayrak, yılbaşını kayak tatiline dönüştürerek, Fransız Alpleri’ndeki Courchevel’e uçmuş. Dünya jet-set’inin yanı sıra bizim cemiyet ve iş dünyasının da en sevdiği kayak destinasyonlarından biri olan Courchevel’de gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çifti, orada bulunan bir arkadaşım görmüş.
Fenerbahçe aşığı olan çift, tam bir spor tutkunu biliyorsunuz. Tatilde bile sporunu aksatmayan Önder Fırat ve Şükran Albayrak, bol bol kayak yaparak stres atmış. Çiftin, dört günlük kısa bir molanın ardından İstanbul’a, işlerinin başına döndüğü konuşuluyor.
Erkek yeğen geliyor
Galatasaray Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden ünlü iş insanı Emir Sarıgül, ilk kez amca olmak için gün sayıyor. Kızları Ayşenaz ve Azra ile birlikte, erkek kardeşi Ömer Sarıgül ve onun eşi Revna Sarıgül’le yemek yiyen Emir Sarıgül’ün keyfine diyecek yok!
Çünkü 2019 yılında dünya evine giren Ömer-Revna Sarıgül çifti bebek bekliyor. Altı aylık hamile olan Revna Sarıgül’ün oğlu olacakmış. Mutluluklarını dostlarıyla paylaşan Sarıgül Ailesi, aileye katılacak yeni bebek için oldukça heyecanlı. Sağlıkla kucaklarına alsınlar…
Bensu Soral-Hakan Baş2021 yılını çalkantılarla geçiren Bensu Soral ve Hakan Baş evliliklerini kurtardı. Yılbaşını yakın dostlarıyla birlikte Paris’te kutlayan çift, Château de Versailles’ın (Versay Sarayı) romantik atmosferinde 2022’yi karşıladı. Bensu Soral, arkadaşı Didem Karslı ile dönem kostümü giyerek bir Versay prensesine dönüştü.
Derin MermerciCemiyetin ünlü ismi Derin Mermerci, yeni yılı annesi Ender Mermerci, ikiz kızları Mila ve Lal ile birlikte evinde karşıladı. Adet olduğu üzere yeni yılda bereket getirmesi için kapısının önünde nar patlatan Mermerci, günü Cem Yılmaz’ın dijital platformda yayına çıkan yeni gösterisini izleyerek bitirdi.
Çağla Bostancı2022’yi evinde ailesiyle karşılayan isimlerden biri de Çağla Bostancı oldu. Eşi Güven Bostancı ve kızı Lal ile birlikte evinde minik bir kutlama yapan Çağla Hanım, sevdikleriyle olmaktan mutluydu.
Melis-Burak HatipoğluGenç işadamı Burak Hatipoğlu ve eşi Melis Hanım da evde kutlama yapan isimlerdendi. Çift, kızları Derin ve Defne ile birlikte yeni yılı evlerinin keyifli atmosferinde karşılamayı tercih etti.
Nergis-Enis Pekuysalİş dünyasının ünlü ismi Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal da evlerinde karşıladı yeni yılı. Pandemiden dolayı çocuklarıyla kutlama yapan çift, 2022 yılı için sağlık, sevgi, mutluluk ve hoşgörü diledi.
Ayça-Emir Tamer
Sosyal yardımları genelde kimseye duyurmadan yapan iş dünyasının sevilen ismi Ali Ağaoğlu, bugüne kadar yaptırdığı okul, öğrenci yurdu ve cami gibi sosyal tesislerle gündeme gelmişti. Meğer iş dünyasında en fazla okul yaptıran isimlerin de başında geliyormuş.
Eğitim konusunda çok hassas olan Ali Ağaoğlu, bugüne kadar Türkiye’nin ihtiyaç duyulan bölgelerinde 374 okul yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiş. Şimdiye kadar bunu hiç duymamış olduğuma da şaşırdım. Ancak söylenenlere göre Ağaoğlu, şaşaalı açılış törenleri organize etmek istemediği için bu bilgi gizli kalmış.
Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi; “En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir”. Başta Ali Ağaoğlu olmak üzere eğitime destek veren, elini taşın altına koyan tüm işadamlarımızı tebrik ediyorum.
Taze anne baba Covid oldu
6 hafta önce ikiz bebekleri Bella ve Boğaç Metin’i kucaklarına alan Gökçen-Murat Aşık çifti koronavirüse yakalandı. Çift, 5 yıllık ilişkinin ardından 2019’da nikâh masasına oturmuş, geçtiğimiz nisanda da bebek beklediklerini açıklamıştı. Duyduğuma göre Murat Aşık, üçüncü doz aşı sonrası Covid’e yakalanırken, Gökçen Hanım henüz lohusa yatağında virüsle tanışmış. Ateşle boğuşan çifte geçmiş olsun diyor, hastalığı kolayca atlatmalarını diliyorum.
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendi
Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.
Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.
Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunmuştu.
İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı! Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.
Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesiymiş.
Fatih Terim - Burak Elmas
Ekranın popüler oyuncusu Eda Ece’nin kirada oturduğu Ulus Savoy’daki evini çok beğendiği için satın aldığını yazmıştım hatırlarsanız. Sosyeteye komşu olan oyuncu, kısa bir ayrılık döneminin ardından barıştığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile burada birlikte yaşamaya başlamıştı. Ancak çift, ani bir karar vererek karşıya taşındı. Dairesini 40 bin TL’ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış’tan bir bahçe katı tuttu. Bu bahçe katına da aylık 40 bin TL kira ödeyen güzel oyuncu, söylenenlere göre sevgilisinin Ulus’u bir türlü sevememesinden bu kararı almış.
Anadolu Efes Basketbol Takımı’nda forma giyen Buğrahan Tuncer, karşı yakayı daha fazla sevdiği için sevgilisi belli ki onu kırmak istememiş.
Brunch’ta buluştular
Gençlere yurtdışı eğitim hedeflerinde yol gösteren BlinkMinds’ın kurucusu Nazlı Erşen, Feriye’de dostlarına brunch daveti verdi. Yaptığı konuşmayla konuklarına teşekkür eden Erşen, BlinkMinds’ın hedefini, “Aslında hepimizin içinde saklı olan, keşfetmeyi istediğimiz güçlü potansiyellerimizi ortaya çıkararak farkındalığımızı bulmak ve korumak... Bu farkındalık ile bir başarı hikâyesi yazabilmek. İşte biz, bunun için gerekli tüm yolları açıyor olacağız” şeklinde anlattı.
Nazlı Erşen
İkoncan’ın yeni bebekleri
Malum, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında kruvaziyer turizmi geldi. Bütün dünyada sektör durdu, birçok büyük şirket batma noktasına geldi. Ancak bu gerçek Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ı durdurmadı.
Herkesin hedeflerini küçülttüğü bir yıl olan 2020’de 21 olan liman sayısını, 25’e yükseltti!
Dünyanın 13 ülkesinde, 19’u kruvaziyer olmak üzere toplam 21 limanı olan Kutman, portföyüne Taranto (İtalya), Las Palmas ve Valencia (İspanya) ile Kalundborg (Danimarka) limanlarını ekleyerek pandemine tamamen durma noktasında olan turizme rağmen büyümeyi tercih etti.
Yılbaşı partisi dillere destanBu arada bir deyim var, biliyorsunuzdur; “work hard, party harder” diye. Çok çalış, daha çok eğlen manasında... Mehmet Kutman, bu deyime çok uygun bir isim. Partileri dillere destandır. Geçtiğimiz günlerde Binbirdirek Sarnıcı’nda verdiği yılbaşı partisini de anlata anlata bitiremiyorlar. Kutman’ın 2012’de hayatını kaybeden Kanadalı ortağı Greg Michael Kiez anısına verdiği partide, cemiyetin çok sevdiği Anna Vissi de sahne aldı.
1.7 milyar dolarlık yatırımla, Ferit Şahenk ve Serdar Bilgili’nin ortaklığında hayata geçen Galataport İstanbul, 29 Ekim’de açılış yapmıştı. Galataport İstanbul ile şehrin tarihi limanı bir yandan dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına dönüşürken, bir yandan da sahil şeridi halkın erişimine açılmıştı.
Mahalle konseptinde tasarlanmış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi; kültür sanat, alışveriş ve yeme-içme deneyimi sunan mekanlarıyla da kısa sürede şehrin gözdelerinden biri olmuştu. Şimdi öğrendiğime göre patronlar, ilk kiracılarına büyük bir jest yapmış.
Galataport’u hemen hareketlendirmek için doğru bir hamle yapan Şahenk ve Bilgili, ilk kiracılarından 6 ay kira almama kararı almış. Mail atarak kiracılarını bilgilendiren yönetimin bu jesti, pandemi nedeniyle zor günler geçiren hizmet sektörüne ilaç gibi gelmiştir.
Serdar Bilgili - Ferit Şahenk
Yeni yaşını kutladı
Aşk galip geldi!
Romantik Paris tatilinden sonra ayrılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barışmış! “Bir daha asla olmaz” diyen çift, aşklarına bir şans daha vermiş.
1 yıldır birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris’e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, “Bir daha asla olmaz” diyerek ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Aldığım duyumlara göre çift büyük konuşmalarına rağmen barışmış! Oğuzhan Koç, “O Ses Türkiye”deki durgun halleriyle dikkat çekmiş, hatta Ebru Gündeş “Araya girelim, sizi barıştıralım” demişti. Birkaç yakın arkadaşı, çifti habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağlamış.
Ebru Gündeş’in aracı olup olmadığını öğrenemedim ama belli ki aşk galip gelmiş!
İkilinin geçtiğimiz günlerde astrolog Zeynep Turan’ın “hüzünsüz neşe olmaz” sözünü aynı anda beğenmesi, kafalarda soru işareti uyandırmıştı.
Şimdilik barıştıklarını hayranlarından gizleyen ünlü çift, aralarındaki sorunları masaya yatırıp çözdükten sonra yeniden el ele karşımıza çıkacak bence...
Artık Soho House’da
90’lı yılların ünlü modellerinden Begüm Özbek, modelliği bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.
ABD’de turizm okuyan Özbek, İstanbul dönüşünde Mövenpick, Ritz, Raffles, Sofa Hotel gibi lüks otellerde yöneticilik yaptı. Aynı dönemin ünlü modellerinden Demet Yoruç’un paylaşımıyla öğrendim ki; Begüm Özbek, Soho House’a transfer olmuş. 3 aydır Soho House’da çalışan Özbek, burada misafir ilişkileri müdürü...
Sevgiliyle Tulum tatili
Kendisi Beşiktaş başkanı iken, ekibinde yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Fikret Orman, soluğu sevgilisi Tuğba Coşkun ile birlikte Meksika’nın tatil cenneti Tulum’da almış.
Yeşilköy’de bir mekanda silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Mahmutyazıcıoğlu’nu saldırıdan birkaç saat önce ziyaret eden Orman, yaptığı açıklamada “ABD’ye gitmeden önce görüşelim demiştik. Benim kardeşim gibiydi. Olayın şokundayım, çok üzgünüm” diye konuşmuştu.
Fikret Orman, planladığı gibi iş toplantıları için sevgilisiyle birlikte önce Miami’ye uçtu. Buradaki işlerini hallettikten sonra da yine planladıkları gibi Tulum’a geçmişler. Ne desem bilemedim; iyi tatiller dilerim...
Önce Disneyland sonra Paris
Cemiyetin sevilen isimlerinden Burcu Şendir, yarıyıl tatilini oğlu Furkan Karabacak ile Fransa’da geçiriyor. Anne-oğul önce Disneyland’a giderek, buradaki büyülü dünyanın keyfini çıkardı. Ardından Paris’e geçen Burcu Şendir ve Furkan, üç gün de dünyanın moda ve sanat başkentinin altını üstüne getirecek. Paris’in kalbindeki Hotel Marignan Champs-Elysees’te kalan anne-oğul, bol bol müzeleri gezecek.