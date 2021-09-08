Aşk bacayı sarmış!

Dilan Çiçek Deniz, yurtdışı projelerine ağırlık vermek için yeniden İspanyolca derslerine başladı. Bu kez derslerde yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var.

Ekranın sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, ara verdiği İspanyolca eğitimine yeniden başladı. İspanyolca konuşulan coğrafyalarda hatırı sayılır bir hayran kitlesi olan oyuncu, Türkiye-İspanya ortak yapımı bir projede yer almak için 2016 yılında İspanyolca dersleri almaya başlamıştı. Dilini bir hayli ilerleten Deniz, pandemi nedeniyle proje iptal edilince derslere de ara vermişti.

Şimdi duyduğuma göre güzel oyuncu derslere yeniden başlamış. Üstelik bu kez yanında sevgilisi Thor Saevarsson da var! Temmuz başından beri flört ettiği İzlandalı yönetmen sevgilisiyle birlikte ders almaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, sonrasında yurtdışı projelerine odaklanacak.

Bir reklam filmi için ünlü İspanyol dizisi “La Casa Del Papel”deki karakterlerden birini canlandıran Deniz’e bu rolü çok yakıştırmıştım. Güzel oyuncuyu, dizinin son sezonunda “İstanbul” olarak görmek isterdim doğrusu...

Nil’e kadınlardan büyük destek

Geçtiğimiz ay yeni single şarkısı “Diskotek”i yayınlayan ünlü müzisyen Nil Karaibrahimgil’e cemiyet hayatından sosyal medya desteği geldi!

Pozitif mesaj veren şarkılarıyla kadınların en sevdiği sanatçılarının başında gelen Karaibrahimgil’in “Diskotek”ini paylaşan isimler arasında Ayşe Boyner, Pınar Sabancı, Buse Terim Bahçekapılı, Yasemin Sadıkoğlu gibi ünlüler vardı. Şarkı çok keyifli, kıpır kıpır, özellikle nakaratıyla yakında herkesin dans ‘challenge’ı yapacağı şarkılardan biri olacak, benden söylemesi...