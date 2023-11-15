Aileye bir kız daha geliyor!

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Ağustos ayında Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara’yı kucaklarına almalarıyla Sabancı Ailesi, mutluluktan havalara uçmuştu. Kısa süre geçmeden, bir sevinç daha kapılarını çalmıştı.







Demet Sabancı Çetindoğan’ın 2021’de evlenen kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ’ın bebek beklediğini ilk benden duymuştunuz. Pırıl Çetindoğan, Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile evlenmişti.

Pırıl Çetindoğan Kokuludağ’ın bir kız bebek beklediğini öğrendim. Arzu Alara’nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan aileye şimdi bir kız bebek daha katılıyor. Bu güzel haber nedeniyle aileyi tebrik ediyor; çiftin bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.

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Londra’da sağlık fuarında

Her yıl 74 farklı ülkeden 1 milyon hastayı ağırlayan AcademicHospital, İngiltere’de düzenlenen en önemli turizm ve tanıtım organizasyonu WTM Fuarı’nda yerini aldı.

AcademicGroup/Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın dört bir yanından sağlık ve turizm kurumunun katıldığı fuarda, Türkiye’nin ve AcademicHospital’ın gördüğü yoğun ilginin gurur verici olduğunu ifade etti. Excel Londra Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da katıldı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Okuruyla buluştu

40. Uluslararası Kitap Fuarı, kitapseverlerle yazarları buluşturdu. Genç yazar Ecem Naz Tunca da “Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur” adlı kitabını ikinci kez okuyucusuyla Tüyap’ta buluşturmanın onurunu yaşadı.

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Merhum gazeteci Hulusi Tunca’nın başarı dolu hikâyesini anlattığı kitabında gazetecilikle ilgili gelecek nesillere derin fikirler verirken, her yaş grubundan okurun bu özel günde Tüyap’ta kendisiyle bulunmasının mutluluğunu yaşadı.

“Güzel Son” La BoucherIe sahnesinde

Semaver Kumpanya’nın ödüllü oyunu “Güzel Son”, 19 Kasım Pazar gecesi La Boucherie Dinner Theatre sahnesinde izleyicilerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

La Boucherie Dinner Theatre, Fransız mutfağının öne çıkan lezzetlerine yerel dokunuşlar katarak unutulmaz bir yemek deneyimini birbirinden farklı sahne performanslarıyla bir araya getiriyor. Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı “Güzel Son” da La Boucherie Dinner Theatre’ın geceye özel hazırlanan menüsüyle sizleri bekliyor.

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Sanat fuarı başlıyor

Demos Fuarcılık tarafından organize edilen İstanbul Art Fair-IAF-2023, 16-20 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Artiox Sanat Borsası ana partnerliğindeki İstanbul Art Fair’de; İstanbul Sanat Antik, Nefs Müzayede, Biriz Art Project, Tuval Galeri, Karadeniz Antik Galeri’nin yanı sıra Yiğit Yazıcı, Şahin Paksoy, Hayati Misman, Eren Eyüpoğlu, Mustafa Sekban, Şeref Akdik, Hamit Görele, Sabri Berkel gibi birçok sanatçının eseri görülebilir. Fuarda 36 Osmanlı padişahının portreleri ve tuğraları sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.