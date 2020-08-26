500 bin liraya ‘Varım’ dedi

Oyuncu Ebru Şahin’in önerilen parayı az bulduğu için reddettiği reklam teklifini şarkıcı Zeynep Bastık kabul etti. Bastık, reklam yüzü olacağı çorap markasıyla 500 bin liraya anlaştı.
Ünlü bir çorap ve iç giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olması için oyuncu Ebru Şahin’e teklif götürdüğünü geçen ay yazmıştım hatırlarsanız. “Hercai” dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti. Şimdi öğrendim ki markanın yeni yüzü, şarkıcı Zeynep Bastık olmuş.
Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifine “evet” demiş.
3 aylık proje için anlaşma imzalayan genç popçu, hem markanın yeni yüzü olacak hem de reklam filmi için bir şarkı yapacak. Reklam jingle’ını yazıp, besteleyip söyleyecek olan Zeynep Bastık, ardından reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçecek.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “en iyi çıkış yapan şarkıcı” ödülünü kazanan Bastık, daha önce de reklam filmlerinde rol almış ve jingle’larını seslendirmişti.
O artık öğretim görevlisi
Başarılı haber spikeri Ela Cebeci, Nişantaşı Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Cebeci, akademik hayatını Bahçeşehir ve Bilgi üniversitelerinde sürdürmüş, hem siyaset hem de ileri oyunculuk teknikleri üzerine master yapmıştı. Ünlü spiker, şimdi okulda ve iş hayatında öğrendiklerini öğrencilere aktarmak üzere işbaşı yaptı. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.
50 yıllık dostluk
Türkiye’nin önde gelen sanayicilerinden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Atlantik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dinçkök’ün uzun yıllar önce başlayan dostlukları aynı heyecanla devam ediyor. Birçok iş kolunda rekabet etseler de, iş hayatının sert dünyası onların aralarını asla bozmamış. Yıllar içinde acı tatlı birçok anıyı paylaşan ikili, şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor. Ömer Bey, yakın dostu Rahmi Bey’i teknesinde ağırlıyor. Onlara Tahire Demircan ile Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çifti de eşlik ediyor.
Adı tatlı oldu
Futbol dünyası Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç’in İtalyan devi Lazio’ya transfer olduğu haberleriyle çalkalanırken, Kosovalı yıldıza tatlı bir sürpriz yapıldı. Ece Nukan’ın sahibi olduğu, Nişantaşı’nda bulunan Mia Bazaar, müdavimleri arasında bulunan Muriç’in adını en sevdiği tatlıya verdi.
İçinde orman meyveleri, chia ve hindistancevizi bulunan “deniz bowl”un adı “Muriç” olarak değişti. Ece Nukan, “Muriç tatlıyı o kadar sahiplenmişti ki, her geldiğinde ‘Benim tatlımdan verir misiniz’ diyordu. Biz de tatlının adını Muriç olarak değiştirdik. Tatlıya adının verilmesinden çok mutlu oldu” dedi.
500 bin liraya ‘Varım’ dedi
Oyuncu Ebru Şahin’in önerilen parayı az bulduğu için reddettiği reklam teklifini şarkıcı Zeynep Bastık kabul etti. Bastık, reklam yüzü olacağı çorap markasıyla 500 bin liraya anlaştı.
Ünlü bir çorap ve iç giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olması için oyuncu Ebru Şahin’e teklif götürdüğünü geçen ay yazmıştım hatırlarsanız. “Hercai” dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti. Şimdi öğrendim ki markanın yeni yüzü, şarkıcı Zeynep Bastık olmuş.
Ezhel’in “Felaket” şarkısına yaptığı cover’la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifine “evet” demiş.
3 aylık proje için anlaşma imzalayan genç popçu, hem markanın yeni yüzü olacak hem de reklam filmi için bir şarkı yapacak. Reklam jingle’ını yazıp, besteleyip söyleyecek olan Zeynep Bastık, ardından reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçecek.
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “en iyi çıkış yapan şarkıcı” ödülünü kazanan Bastık, daha önce de reklam filmlerinde rol almış ve jingle’larını seslendirmişti.
O artık öğretim görevlisi
Başarılı haber spikeri Ela Cebeci, Nişantaşı Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi mezunu olan Cebeci, akademik hayatını Bahçeşehir ve Bilgi üniversitelerinde sürdürmüş, hem siyaset hem de ileri oyunculuk teknikleri üzerine master yapmıştı. Ünlü spiker, şimdi okulda ve iş hayatında öğrendiklerini öğrencilere aktarmak üzere işbaşı yaptı. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.
50 yıllık dostluk
Türkiye’nin önde gelen sanayicilerinden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile Atlantik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Dinçkök’ün uzun yıllar önce başlayan dostlukları aynı heyecanla devam ediyor. Birçok iş kolunda rekabet etseler de, iş hayatının sert dünyası onların aralarını asla bozmamış. Yıllar içinde acı tatlı birçok anıyı paylaşan ikili, şimdilerde Bodrum’da tatil yapıyor. Ömer Bey, yakın dostu Rahmi Bey’i teknesinde ağırlıyor. Onlara Tahire Demircan ile Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çifti de eşlik ediyor.
Adı tatlı oldu
Futbol dünyası Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç’in İtalyan devi Lazio’ya transfer olduğu haberleriyle çalkalanırken, Kosovalı yıldıza tatlı bir sürpriz yapıldı. Ece Nukan’ın sahibi olduğu, Nişantaşı’nda bulunan Mia Bazaar, müdavimleri arasında bulunan Muriç’in adını en sevdiği tatlıya verdi.
İçinde orman meyveleri, chia ve hindistancevizi bulunan “deniz bowl”un adı “Muriç” olarak değişti. Ece Nukan, “Muriç tatlıyı o kadar sahiplenmişti ki, her geldiğinde ‘Benim tatlımdan verir misiniz’ diyordu. Biz de tatlının adını Muriç olarak değiştirdik. Tatlıya adının verilmesinden çok mutlu oldu” dedi.