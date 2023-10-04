300 bin Euro’ya Atinalı oldu

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, müzik kariyerinden ve reklam gelirlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkul yatırımına dönüştürmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce Urla’da muhteşem bir çiftlik alan Bastık, gözlerini yurt dışına çevirdi ve bu kez Atina’da bir ev satın aldı.

Aldığı evin fiyatının 300 bin Euro olduğu konuşuluyor. Güzel şarkıcı Atina’daki yeni evi, hem yatırımlık bir gayrimenkul olarak değerlendirecek hem de sevdikleriyle keyifli tatiller geçirebilecek. Hatta şu sıralar, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile burada birlikte tatil yaptıkları da gelen bilgiler arasında.

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Zeynep Bastık, kariyerinde basamakları adım adım çıkarken, parasını da iyi yatırımlarla değerlendiriyor. Sanatçı, Urla’daki çiftliğinde lavanta yetiştirmek için kolları sıvadı. Hem tarlada vakit geçirerek ruhunu dinlendirecek hem de lavanta ticareti yapacak.

Kanal D’nin konuğu

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, hafta sonu Özlem Yıldız’ın Kanal D’deki TV programı ‘Konuştukça’ya katıldı. Gayrimenkul, inşaat, enerji ve tekstil alanlarında uluslararası faaliyette olan ve yaptığı yatırımlarla sektörlere taze kan sağladıklarını anlatan başarılı iş insanı, ev almak isteyenlere yatırım tavsiyesi verdi.

“Ev almak, yatırımcısına kısa ve uzun vadede daima kazandıran bir yatırım aracıdır” diyen Hakan Cengiz, bu alanda yaptıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

Tuba’dan ‘babalar’a kalp

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, çocukları Sare ve Civan Mert’in babaları Murat Pilevneli ve Mirgün Cabas’ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına “babalar” notunu kalp emojisiyle süsleyen Ünsal, aile mutluluğunu gözler önüne serdi.

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Tuba Ünsal’ın bu samimi paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İki çocuğun babalarıyla boşanmış olsa da ilişkisini dostluk içinde yürüten ünlü oyuncu, bu son paylaşımıyla da ailesine olan sevgi ve saygısını bir kez daha gösterdi.

Türk markaya büyük onur

Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Hong Kong’da gerçekleştirilen 40. Mücevher ve Doğal Taş Dünyası Fuarı kapsamında Jewellery World Awards’de (Mücevher Dünyası Ödülleri) ödülle onurlandırıldı. Emil Güzeliş, 340 milyar dolarlık dünya mücevher sektörünün şekillenmesine katkıda bulunan ve önemli bir fark yaratan, olağanüstü başarıya sahip 40 kişi arasındaki yerini aldı. Güzeliş’e ödülü sunulurken, ayakta alkışlandı. Tebrikler...

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Yeni yerinde aynı lezzette

İkinci Bahar dizisinden tanıdığımız Ali Haydar Usta, artık yeni yeri Etiler Armutlu’da misafirlerini ağırlıyor. Antep mutfağının seçkin lezzetleri ustanın elinden masanıza geliyor. Hem yemek yerken hem de arka fonda çalan şarkılarla nostaljiye dalıp gidiyorsunuz. Ali Haydar Usta da misafirleriyle birebir ilgileniyor. Zaten klasik mezeler her gün ustanın elinden çıkıyor ve yediğiniz her şey çok lezzetli! Antep mutfağının meşhur lezzetleri; çöp şiş, kuzu şiş, Adana ve Urfa kebaplar mutlaka denenmeli.