×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlar Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

#Zeynep Bastık#Demet Özdemir#Yunanistan

Ünlü isimler birer birer Atinalı oluyor. Demet Özdemir’in ardından Zeynep Bastık da Yunanistan’ın başkentinden ev aldı.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, müzik kariyerinden ve reklam gelirlerinden elde ettiği kazancı gayrimenkul yatırımına dönüştürmeye devam ediyor. Birkaç yıl önce Urla’da muhteşem bir çiftlik alan Bastık, gözlerini yurt dışına çevirdi ve bu kez Atina’da bir ev satın aldı.

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

Aldığı evin fiyatının 300 bin Euro olduğu konuşuluyor. Güzel şarkıcı Atina’daki yeni evi, hem yatırımlık bir gayrimenkul olarak değerlendirecek hem de sevdikleriyle keyifli tatiller geçirebilecek. Hatta şu sıralar, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile burada birlikte tatil yaptıkları da gelen bilgiler arasında.

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

Haberin Devamı

Zeynep Bastık, kariyerinde basamakları adım adım çıkarken, parasını da iyi yatırımlarla değerlendiriyor. Sanatçı, Urla’daki çiftliğinde lavanta yetiştirmek için kolları sıvadı. Hem tarlada vakit geçirerek ruhunu dinlendirecek hem de lavanta ticareti yapacak.

Kanal D’nin konuğu

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz, hafta sonu Özlem Yıldız’ın Kanal D’deki TV programı ‘Konuştukça’ya katıldı. Gayrimenkul, inşaat, enerji ve tekstil alanlarında uluslararası faaliyette olan ve yaptığı yatırımlarla sektörlere taze kan sağladıklarını anlatan başarılı iş insanı, ev almak isteyenlere yatırım tavsiyesi verdi.

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

“Ev almak, yatırımcısına kısa ve uzun vadede daima kazandıran bir yatırım aracıdır” diyen Hakan Cengiz, bu alanda yaptıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

Tuba’dan ‘babalar’a kalp

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, çocukları Sare ve Civan Mert’in babaları Murat Pilevneli ve Mirgün Cabas’ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına “babalar” notunu kalp emojisiyle süsleyen Ünsal, aile mutluluğunu gözler önüne serdi.

Haberin Devamı

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

Tuba Ünsal’ın bu samimi paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. İki çocuğun babalarıyla boşanmış olsa da ilişkisini dostluk içinde yürüten ünlü oyuncu, bu son paylaşımıyla da ailesine olan sevgi ve saygısını bir kez daha gösterdi.

Türk markaya büyük onur

Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Hong Kong’da gerçekleştirilen 40. Mücevher ve Doğal Taş Dünyası Fuarı kapsamında Jewellery World Awards’de (Mücevher Dünyası Ödülleri) ödülle onurlandırıldı. Emil Güzeliş, 340 milyar dolarlık dünya mücevher sektörünün şekillenmesine katkıda bulunan ve önemli bir fark yaratan, olağanüstü başarıya sahip 40 kişi arasındaki yerini aldı. Güzeliş’e ödülü sunulurken, ayakta alkışlandı. Tebrikler...

Haberin Devamı

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

Yeni yerinde aynı lezzette

İkinci Bahar dizisinden tanıdığımız Ali Haydar Usta, artık yeni yeri Etiler Armutlu’da misafirlerini ağırlıyor. Antep mutfağının seçkin lezzetleri ustanın elinden masanıza geliyor. Hem yemek yerken hem de arka fonda çalan şarkılarla nostaljiye dalıp gidiyorsunuz. Ali Haydar Usta da misafirleriyle birebir ilgileniyor. Zaten klasik mezeler her gün ustanın elinden çıkıyor ve yediğiniz her şey çok lezzetli! Antep mutfağının meşhur lezzetleri; çöp şiş, kuzu şiş, Adana ve Urfa kebaplar mutlaka denenmeli.

300 bin Euro’ya Atinalı oldu

#Zeynep Bastık#Demet Özdemir#Yunanistan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

AK Parti Kongresi’nin sürprizleri ve Erdoğan’ın konuşması

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Gaziantep’e gideceklere 10 adet yaşamsal tavsiye

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Dağlıca’da Türkiye’nin yüreği yandı

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

Yeni bir anayasa ihtiyacı açık

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Terörün önünde PKK arkasında ABD

 NEDİM ŞENER
NEDİM ŞENER
TÜM YAZARLARIMIZ