100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi

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Konser, ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un ÇEV Sanat’ın kuruluşunun 15. Yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı “Umut Işığı” adlı eserle başladı.

Eseri genç sanatçılar Arya Su Gülenç, Melis Sağlam icra etti ve ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı vakfın genç sanatçılarından Kerem Tunçer yönetti. Bade Daştan, Maxim Vengerov’la Bach’ın İkili Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Sofiko Tchumbridze, Vivaldi’nin “Kış” adlı eserini icra etti.

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Konserin sonunda Genç Sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Tchumbridze, Maxim Vengerov ile Vivaldi’nin Dörtlü Keman Konçertosu’nu seslendirdi. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı ise ünlü Maestro İbrahim Yazıcı yönetti.

ONUR KONUĞU MAESTRO GILBERT VARGA

Ceyda Düvenci’nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği gecede, konseri organize eden ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, “Genç Yetenekler” projesinin sürdürülebilir olmasının önemini ve kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini belirtti.



Ahmet-Berrin Yoleri

ÇEV Başkanı Ahmet Altınel ile birlikte projenin Ana Sponsoru QNB Finansbank’a teşekkür ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’a plaket takdim ettiler. Ayrıca geceye katkı sağlayan diğer sponsorlar Borusan Otomotiv adına Mehmet Hamedi, Tektaş Saatçilik adına Shelly Ovadia ve Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul adına Susanne Aşçı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaketlerini sundular. Konsere ‘Onur Konuğu’ olarak davet edilen dünyaca ünlü Maestro Gilbert Varga, gecede konuşma yaparak genç sanatçıların yetişmesi için ÇEV Sanat’ın yaptıklarına hayran olduğunu dile getirdi.

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KATILIM BÜYÜK OLDU

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, ÇEV Sanat Sosyal Komite üyelerinden Revna Demirören, Dalia Garih, Tal Garih, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Aslıgül Atasagun, Ayda Elgiz, Cana Sialom, Ebru Kumova, Gülgün Kocaoğlu, Mehtap Ferah, Susanne Aşçı, Seval Bahçıvan, Yelda Tiftik, Yıldız Yalman, Yıldız Özer, Yelda İpekli, Şah Yaycı, Ayşin Ekşioğlu, Songül Özsan, Oya Gençoğlu ve Müge Sevil’in destek verdiği konsere çok sayıda ünlü isim katıldı. Arzu Sabancı, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Mine Bahadır, Beste Yurttaş, Demet Sabancı konserde, genç sanatçıları ayakta alkışladılar.



Revna Demirören - Gülden Gül



Dilek Türker



Demet Hanif



Beyza Uyanoğlu



Tugana Savgı Kaya



Derya Karagülle



Tanem-Edhem Dirvana



Feryal Gülman



Aslıhan Koruyan Sabancı



Niv Garih - Dalia Garih - Tal Garih



Banu Çarmıklı



Ahmet-Berrin Yoleri



Pervin Ersoy - Bilge Kuru



