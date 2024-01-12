×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi

#ÇEV Sanat#Cumhuriyet’İn 100. Yılı#Arya Su Gülenç

ÇEV Sanat’ın Genç Sanatçıları ve 21’inci yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne aldıkları, yeni yılın ve “Cumhuriyet’in 100. Yılı”nın ilk konseri Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Haberin Devamı

Konser, ÇEV Sanat’ın mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen Prof. Utar Artun’un ÇEV Sanat’ın kuruluşunun 15. Yılı ve Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden esinlenerek yazdığı “Umut Işığı” adlı eserle başladı.

100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi

Eseri genç sanatçılar Arya Su Gülenç, Melis Sağlam icra etti ve ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı vakfın genç sanatçılarından Kerem Tunçer yönetti. Bade Daştan, Maxim Vengerov’la Bach’ın İkili Keman Konçertosu’nu seslendirdi. Sofiko Tchumbridze, Vivaldi’nin “Kış” adlı eserini icra etti.

100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi

Haberin Devamı

Konserin sonunda Genç Sanatçılar Deniz Şensoy, Bade Daştan ve Sofiko Tchumbridze, Maxim Vengerov ile Vivaldi’nin Dörtlü Keman Konçertosu’nu seslendirdi. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nı ise ünlü Maestro İbrahim Yazıcı yönetti.

ONUR KONUĞU MAESTRO GILBERT VARGA

Ceyda Düvenci’nin sunumunu gönüllü olarak üstlendiği gecede, konseri organize eden ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, “Genç Yetenekler” projesinin sürdürülebilir olmasının önemini ve kurum ve kuruluşların desteğini beklediklerini belirtti.

100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Ahmet-Berrin Yoleri

ÇEV Başkanı Ahmet Altınel ile birlikte projenin Ana Sponsoru QNB Finansbank’a teşekkür ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’a plaket takdim ettiler. Ayrıca geceye katkı sağlayan diğer sponsorlar Borusan Otomotiv adına Mehmet Hamedi, Tektaş Saatçilik adına Shelly Ovadia ve Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul adına Susanne Aşçı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaketlerini sundular. Konsere ‘Onur Konuğu’ olarak davet edilen dünyaca ünlü Maestro Gilbert Varga, gecede konuşma yaparak genç sanatçıların yetişmesi için ÇEV Sanat’ın yaptıklarına hayran olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı

KATILIM BÜYÜK OLDU

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, ÇEV Sanat Sosyal Komite üyelerinden Revna Demirören, Dalia Garih, Tal Garih, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Aslıgül Atasagun, Ayda Elgiz, Cana Sialom, Ebru Kumova, Gülgün Kocaoğlu, Mehtap Ferah, Susanne Aşçı, Seval Bahçıvan, Yelda Tiftik, Yıldız Yalman, Yıldız Özer, Yelda İpekli, Şah Yaycı, Ayşin Ekşioğlu, Songül Özsan, Oya Gençoğlu ve Müge Sevil’in destek verdiği konsere çok sayıda ünlü isim katıldı. Arzu Sabancı, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Mine Bahadır, Beste Yurttaş, Demet Sabancı konserde, genç sanatçıları ayakta alkışladılar.

100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Revna Demirören - Gülden Gül
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Dilek Türker
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Demet Hanif
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Beyza Uyanoğlu
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Tugana Savgı Kaya
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Derya Karagülle
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Tanem-Edhem Dirvana
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Feryal Gülman
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Aslıhan Koruyan Sabancı
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Niv Garih - Dalia Garih - Tal Garih
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Banu Çarmıklı
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Ahmet-Berrin Yoleri
100. Yıl konserinde genç sanatçılar büyüledi
Pervin Ersoy - Bilge Kuru

 

 

#ÇEV Sanat#Cumhuriyet’İn 100. Yılı#Arya Su Gülenç
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Murat Kurum cephesinden haberler var

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Kimler siyasette başarılı olamıyor

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

MİT Müzesi’ni ilk Hürriyet gezmişti

 ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI
ATEŞ YALAZAN - ARŞİV BALIKÇISI

AK Parti İzmir’de son anket bitti, ibre kimi gösteriyor?

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Kitabın başkenti Çukurova

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN
TÜM YAZARLARIMIZ