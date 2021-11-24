1,5 milyon dolara ev

6 yıllık ilişkilerini noktaladıktan sonra sessiz sedasız barışan Bige Önal ve Aras Bulut İynemli, 1 aylığına Amsterdam’a giderek İstanbul’un kaosuna kısa bir mola verdi.

Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız sonlandıran oyuncu çift Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, ekim sonunda yine sessiz sedasız bir şekilde barışmıştı. İlişkileri konusunda ketum davranan çift, barışmalarını kutlamak için Amsterdam’a gitti.

Kasım başında Amsterdam’a uçan ikili, aralarındaki sorunları konuşmak için bir süre gözlerden uzak, baş başa kalmayı istemiş. 1 ay boyunca Amsterdam’da kalacak olan İynemli ve Önal, şimdilerde şehrin yerlisi gibi yaşayıp bol bol sanat galerisi geziyor. Çift, Amsterdam tatillerinden bazı kareleri ayrı ayrı olarak takipçileriyle de paylaşıyor.

Aras Bulut İynemli ve Bige Önal, yaz tatilini birlikte geçirdikten sonra ayrılmıştı. Yeni sezon için dizi anlaşması yapmayan ikiliden Bige Önal, Tufan Taştan’ın 26 Kasım’da vizyona girecek olan “Sen Ben Lenin” isimli filminde rol almıştı.

Aras Bulut İynemli ise Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı filmin setine çıkmak için gün sayıyor. Ay sonunda İstanbul’a dönecek olan ikili, 1 aylık Amsterdam molasından sonra işlerine yoğunlaşacak.

Koleksiyon tasarladı

10’uncu yılını kutlayan Anatoli, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Sitare Kalyoncuoğlu ile birlikte özel bir koleksiyon tasarladı. Yeni yıl öncesi satışa sunulan koleksiyonda hem yılbaşı sofralarına şıklık katacak ürünler hem de hediyelikler bulunuyor. “Sitare for Anatoli” ismiyle satışa sunulan koleksiyonda ikramlıkların yanı sıra mum, puro küllüğü ve kutu çeşitleri yer alıyor. Anatoli’nin mirası, Sitare Kalyoncuoğlu’nun rafine zevkiyle bir araya gelmiş; çok da güzel olmuş. Tebrikler...