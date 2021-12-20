Zıtlıklar...

Dünyanın en zenginlerinden Tesla’nın hissedarı ve CEO’su Elon Musk’ın hisselerinin yüzde 10’unu satacağını açıklamasıyla iki günde 50 milyar dolar kaybediyor...

Daha satmadan kaybettiği parayla dünyada kaç yoksul ülkenin kurtarılabileceğini söylemeye gerek dahi yok...

“Uzaya gidiyoruz” diyor, hisseleri fırlıyor...

İki yılda bir birkaç amatör astronotu uzaya gönderiyor, yeniden hisseleri uzaya kadar uçuyor ve bir günde milyarlarca dolar kazanabiliyor.

Veya bir zaman sonra anlamsız bir şekilde hisseleri çöküyor...

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Gerçek değerinin sayısını kimsenin bilemeyeceği kadar değerlenen, daha doğrusu değerlendirilen hisseler, gökyüzünde uçan balonlar misali dolaşıyor...

Küçük bir haberle hisseler çıkabiliyor ya da inebiliyor...

Balonlara üfleyebildikleri kadar üfleyip piyasalardan milyarlarca dolar parayı vakumlayanların dünyasına karşı aykırı bir duruş sergileyecek yeni bir model ise henüz yok ...